Паны с гонором: Польша решила не идти на уступки ЕС ради денег

Отношения Польши и Евросоюза вновь накалились. На этот раз президент Анджей Дуда заявил, что Варшава больше не пойдет на уступки Брюсселю ради получения денег от ЕС. Из Польши сыплются угрозы и критика, ЕС демонстрирует, что не пойдет на компромисс. Почему стороны так упрямятся и к чему это может привести — разбирались «Известия».

Не идти на уступки

«Я не собираюсь как-либо отвечать на предложения с той стороны. (...) Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения денег, наш план расходов утвержден», — заявил в интервью изданию Sieci президент Польши Анджей Дуда.

Он добавил, что польские власти не пойдут на уступки Брюсселю для получения средств из европейского Фонда восстановления экономики (RRF). В результате, по словам Дуды, Варшава ожидает выплату причитающихся ей средств.

Польский лидер имеет в виду польский Национальный план восстановления — средства на него выделяет Европейская комиссия из Фонда восстановления экономики. Брюссель имеет право не давать деньги в том случае, если, по его мнению, возникают проблемы с верховенством права в стране.

Паны с гонором Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

В частности, похожая ситуация возникала с Будапештом, после чего венгерский премьер Виктор Орбан согласился на уступки по правилам государственных закупок и по вопросам о борьбе с коррупцией.

В июне Еврокомиссия одобрила план восстановления польской экономики на сумму более €35 млрд — €23,9 млрд в дотациях и €11,5 млрд в виде кредитов в рамках Фонда восстановления после пандемии, — несмотря на то что у Брюсселя по-прежнему остаются претензии из-за судебной реформы, которую в Варшаве начали четыре года назад.

В частности, Еврокомиссия настаивала на упразднении дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Она состояла только из тех судей, которых отбирал Национальный судебный совет, а его членов, в свою очередь, назначал местный парламент. Палата проводила разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам разбирательств от должности могли отстранять даже членов Верховного суда. В Брюсселе забеспокоились, посчитав, что это может угрожать беспристрастности и независимости судей. Варшава упразднять работу палаты отказалась.

В 2020-м Суд ЕС обязал Варшаву немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, а в октябре 2021-го наложил на Польшу штраф в размере €1 млн в день до выполнения решения об упразднении этой структуры, в мае этого года штраф вырос до €160 млн.

Паны с гонором Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Omar Marques

Впоследствии польские власти всё же вняли требованиям Брюсселя, и в июне этого года стало известно, что дисциплинарная палата, вызвавшая волну критики в адрес Варшавы, прекратила свое существование. Судьи, заседавшие в ней, получили право перейти в другое подразделение или же отправиться на пенсию. Однако на место этой палаты пришла другая — палата профессиональной ответственности. В нее входят 11 судей, которых президент может выбирать на пятилетний срок.

Еще в июне после визита в страну главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен казалось, что Польша получит помощь из Брюсселя. Однако впоследствии политик заявила, что польские власти отказываются менять законодательство, в том числе касающееся судебной системы, поэтому после ликвидации дисциплинарной палаты Еврокомиссия всё же не разблокировала средства для Польши, посчитав усилия Варшавы недостаточными для обеспечения действия стандартов правового государства. В связи с этим решением глава правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что у Варшавы «нет причин выполнять обязательства перед Евросоюзом».

Око за око

В результате правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии, заявив, что она «пытается прижать страну к стенке». «Нам ничего не остается, кроме как вытащить всё оружие из нашего арсенала и ответить заградительным огнем (…) Мы не исключаем никаких возможностей и решений, а диапазон широк», — пояснил генеральный секретарь правящей национал-консервативной партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

По его словам, Варшава может прибегнуть к тактике «зуб за зуб». Подразумевается, что Польша может наложить вето на инициативы Евросоюза, а также сколотить коалицию для смещения с поста главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее окружения.

Паны с гонором Фото: Getty Images/Michael M. Santiago

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье под заголовком «Демократия? Евросоюзом фактически правит олигархат» потребовал кардинальных реформ в ЕС, обвинив ведущие страны сообщества — Германию и Францию — в «империализме» по отношению к более слабым членам ЕС. По его мнению, позиции Берлина и Парижа учитываются в большей степени, нежели точка зрения других государств ЕС.

Впрочем, это не помешало ему по-прежнему утверждать, что Польша рано или поздно всё же получит средства из Брюсселя.

В 2023 году в Польше должны пройти парламентские выборы, поэтому консерваторы из правящей партии «Право и справедливость» стремятся заполучить €35 млрд. Это позволит решить назревшие в стране экономические проблемы в преддверии голосования.

Больше субсидий хороших и разных

Старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями» отметил, что субсидии, которые Варшава получает от ЕС, намного больше тех, что выделяют, например, Будапешту или Праге. До этого польская экономика считалась самой перспективной из всех восточноевропейских государств.

— При вступлении Польши в Евросоюз стране пришлось открыть рынки для крупных европейских компаний, обладавших конкурентными преимуществами. Эти фирмы получали прибыль на территории страны, и национализировали ее. В целом был отток капитала. Компенсировать его могли субсидии Евросоюза, которые поляки вкладывали в инфраструктуру, — пояснил политолог.

Паны с гонором Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jaap Arriens

По его словам, европейскую экономику подкосило то, что во время пандемии COVID-19 благодаря большому количеству вливаний она оказалась перенасыщена так называемыми вертолетными деньгами.

— Теперь ЕС придется сокращать средства, которые выделяют на разные программы развития и восстановления. При этом польский электорат, ранее не поддерживающий правящую консервативную партию, может посчитать действия Брюсселя недружественными. К тому же это может сплотить нацию вокруг фигуры Качиньского, — полагает полонист.

В свою очередь, глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан полагает, что польские власти хотят обвинить кого-то в своих внутриполитических проблемах.