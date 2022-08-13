Разлад в европейском семействе: почему Варшава вновь злит Брюссель

Отношения Варшавы и Брюсселя вновь накалились. Евросоюз отказался выделить €35 млрд на постпандемийное восстановление страны. В ответ из Польши посыпались критика и угрозы. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вовсе обвинил Германию и Францию в империализме. Многие уверены: так консервативные власти страны пытаются заработать очки в преддверии парламентских выборов. Однако экономические проблемы подобная политика решить явно не поможет. Подробности — в материале «Известий».

«Правит олигархат»

«Борьба с империализмом в Европе — это вызов для самого Европейского союза. Не институты ЕС, а страны-члены должны принимать решения о направленности и приоритетах действий Евросоюза» , — написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье под заголовком «Демократия? Евросоюзом фактически правит олигархат» для газеты Die Welt.

В публикации он потребовал кардинальных реформ в ЕС, обвинив ведущие страны сообщества — Германию и Францию — в «империализме» по отношению к более слабым членам ЕС. По мнению политика, позиции Берлина и Парижа учитываются в большей степени, нежели точка зрения других государств ЕС.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы Фото: Global Look press/Frank Hoermann/Sven Simon

«Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и фактически с олигархией, когда власть остается за сильнейшим», — резюмировал премьер, добавив, что в этой связи основой должен стать поиск консенсуса внутри ЕС, «а не превосходство сильнейшего».



В последнее время из Варшавы прозвучало немало критики и даже угроз в адрес Брюсселя. Накануне он заморозил выделение Польше €35 млрд помощи из специального COVID-фонда для постпандемийного восстановления страны. Транш блокировали из-за того, что, по мнению Брюсселя, Варшава внесла недостаточно изменений в судебное законодательство. Как пишет газета Die Welt, для Польши это стало тяжелым ударом.

Речь идет о споре из-за судебной системы страны. В июле 2021 года суд ЕС потребовал прекращения работы дисциплинарной палаты Верховного суда, заявив, что она может угрожать независимости и беспристрастности судей. Через несколько месяцев после этого Варшаву обязали ежедневно выплачивать штраф в размере €1 млн до тех пор, пока судебная система не будет соответствовать нормам Евросоюза. В мае этого года штраф вырос до €160 млн.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы Фото: ТАСС/EPA/Radek Pietruszka

В результате Варшава приняла закон, ликвидирующий дисциплинарную палату. Брюссель посчитал изменения косметическими, решив, что Польша фактически обошла ряд спорных вопросов, поднятых Брюсселем.

«Это стало тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве», — говорится в публикации.

Еще в июне после визита в страну главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен казалось, что Польша всё же получит помощь из Брюсселя. По сведениям немецкого издания, в стране сложилась непростая экономическая ситуация: уровень инфляции считается одним из самых высоких в Европе. Так, она разогналась до 15,5%, помимо этого, в страну прибыли 4 млн украинских беженцев, отказ от российских энергоносителей также сильно ударил по кошельку — Варшаве приходится втридорога покупать заокеанский уголь и газ, к тому же стремительно растут цены на товары.

«Достать пушки и ответить заградительным огнем»

«Отношения с Европейским союзом теперь придется выстраивать по-новому. Не может быть так и не будет, что ЕС по отношению к нам не признает договоров и соглашений. Уступки ничего не дали, хотя мы пошли далеко», — распалялся по этому поводу лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Команда политика нападает на Брюссель, обвиняя его в стремлении «лишить Польшу суверенитета, политической и экономической независимости, а также подчинить Берлину».

Масла в огонь подлил и генсек партии Кшиштоф Соболевский. «Нам не останется ничего иного, кроме как достать все пушки, которые есть в нашем арсенале, и ответить заградительным огнем. На данный момент мы только сигнализируем, что время для наших уступок в отношении Еврокомиссии и Европейского союза уже закончилось», — прокомментировал он дальнейшие шаги Варшавы.

Вероятную стратегию в отношении Брюсселя Соболевский назвал «зуб за зуб». Считается, что Польша может наложить вето на инициативы Евросоюза, а также сколотить коалицию для смещения с поста главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее окружения.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza

На этом фоне по традиции всплыли обсуждения возможности Polexit — выхода из Евросоюза. «Качиньский последовательно и с упорством маньяка выводит страну из ЕС. Слова PiS о пушках и заградительном огне против Брюсселя звучат гротескно, но, поверьте мне, тут не до смеха», — отреагировал бывший польский премьер, экс-председатель ЕС и лидер оппозиции Дональд Туск.

Тем временем нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий продолжает утверждать, что рано или поздно Варшава получит средства из Брюсселя. «Польша не потеряет никакие деньги. Это вопрос времени. Нам вместе с ЕК нужно выработать определенные механизмы. Думаю, ЕК это тоже понимает», — заявил он.

В 2023 году в Польше запланированы парламентские выборы, поэтому консерваторы из правящей партии «Право и справедливость» так хотят получить €35 млрд — эти деньги помогли бы властям решить экономические проблемы в преддверии голосования. Таким образом, они хотели бы получить обещанные средства от ЕС, продолжая при этом критиковать Еврокомиссию и сопротивляться ее требованиям.

Довольно натянутые отношения

Отношения Брюсселя и Варшавы в последнее время довольно натянутые. Всё началось после прихода к власти в Польше консерваторов из партии «Право и справедливость». Они сразу же принялись за реформу спорной судебной системы.



После этого Брюссель не раз обвинял Варшаву в подрыве свободы СМИ, «неправильном» отношении к абортам и сексуальным меньшинствам. Осенью прошлого года почти треть страны объявила себя «зоной, свободной от идеологии ЛГБТ». Резолюция никакой законной силы не имела, но рассердила Евросоюз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе не позволят притеснять отдельные части общества «за то, кого они любят, за этническое происхождение и возраст, религиозные убеждения и политические взгляды».

В середине июля очередной скандал разгорелся из-за того, что Польша отказалась делиться газом с европейскими странами по схеме, которую предлагала Еврокомиссия. В Варшаве заявили, что на этот шаг трудно согласиться, не обеспечив собственные поставки, «так как никто не знает, какой будет предстоящая зима». Помимо этого, в стране раскритиковали предложенную Еврокомиссией схему сокращения потребления газа и заявили, что документ «написан на коленях за несколько дней».

Много разных внутриполитических проблем

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, европейские субсидии, которые получает Польша, непропорционально велики по сравнению с теми, что выделяют другим странам. Например, Венгрии или Чехии. Варшаве до этого оказывали поддержку, как наиболее перспективной экономике — из всех восточноевропейских стран — считалось, что у нее наибольший потенциал.

— Поляки получали эти средства, потому что изначально была достигнута такая неформальная договоренность: при вступлении в ЕС им пришлось открыть рынки для крупных европейских компаний, которые обладали конкурентными преимуществами: они получали прибыль на территории Польши, а потом ее национализировали, фактически речь шла о выводе капитала. Деньги, которые Польша получала от субсидий ЕС, компенсировали этот отток капитала. Эти средства поляки вкладывали в инфраструктуру, — пояснил полонист.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы Фото: Global Look press/Patrick Pleul

По его словам, дело сейчас не только в ценностных различиях Польши и ЕС.

— Во время пандемии коронавируса в страны ЕС и так было огромное количество вливаний — было сброшено много так называемых вертолетных денег, и европейские экономики фактически оказались перенасыщены денежными массами. В долгосрочной перспективе это обстоятельство серьезно подкосило европейскую экономику. Теперь европейцам придется урезать средства, выделяемые на разного рода программы восстановления и развития. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не может получить деньги. Обосновывается это политическими мотивами, хотя идет смешение политических и экономических причин. Немцы и французы не хотят урезать выделение средств себе, считая, что лучше сократить выдачу денег странам Восточной Европы, — подчеркнул эксперт.

Политолог не считает, что польские власти такими шагами хотят угодить своей националистической публике.



— Это приведет к тому, что поляки, которые не голосовали за «Право и справедливость», будут воспринимать действия Евросоюза как недружественные Польше вне зависимости от того, кто сейчас находится у власти в стране. Эффект может быть обратным: не потеря Качиньским популярности, а своеобразное сплочение нации, — полагает специалист.

Схожей позиции придерживается глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы Фото: REUTERS/David W Cerny

— У поляков есть потребность спихнуть свои внутриполитические проблемы на кого-то другого. Они всегда вели себя дерзко по отношению к Германии, видя в нем исторического конкурента и обидчика. Сейчас на фоне украинского кризиса поляки сделали большую ставку на этот конфликт, а он взял и затянулся. Из-за этого у них проблемы: в сфере энергетики Варшава отказалась от прокачки российского газа. Они хвастаются, что газом заполнили все подземные хранилища на 100%, но этого газа будет недостаточно, — пояснил политолог.