 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Посол КНР предрек рекордный объем торговли между Россией и Китаем в 2022 году
Мир
WSJ узнала о проблемах Киева с выплатами военным
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
США сообщили о планах углублять связи с Тайванем
Мир
В США заявили о самостоятельном определении Украиной целей для атак
Общество
Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Мир
Вучич заявил о намерении сохранить политику Белграда по антироссийским санкциям
Мир
Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии
Экономика
Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновлены
Общество
Синоптик спрогнозировал жару в Москве до середины следующей недели
/

Разлад в европейском семействе: почему Варшава вновь злит Брюссель

Польша хочет решить внутриполитические проблемы, ссорясь с Евросоюзом
Фото: Global Look press/Dominika Zarzycka
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения Варшавы и Брюсселя вновь накалились. Евросоюз отказался выделить €35 млрд на постпандемийное восстановление страны. В ответ из Польши посыпались критика и угрозы. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вовсе обвинил Германию и Францию в империализме. Многие уверены: так консервативные власти страны пытаются заработать очки в преддверии парламентских выборов. Однако экономические проблемы подобная политика решить явно не поможет. Подробности — в материале «Известий».

Тот не ест: Варшава заставит украинских беженцев работать

«Правит олигархат»

«Борьба с империализмом в Европе — это вызов для самого Европейского союза. Не институты ЕС, а страны-члены должны принимать решения о направленности и приоритетах действий Евросоюза», — написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье под заголовком «Демократия? Евросоюзом фактически правит олигархат» для газеты Die Welt.

В публикации он потребовал кардинальных реформ в ЕС, обвинив ведущие страны сообщества — Германию и Францию — в «империализме» по отношению к более слабым членам ЕС. По мнению политика, позиции Берлина и Парижа учитываются в большей степени, нежели точка зрения других государств ЕС.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы
евро: купюры и монеты
Фото: Global Look press/Frank Hoermann/Sven Simon
Всего, да по Польше: Варшаву нервируют призывы Еврокомиссии «делиться» газом
Польские хранилища заполнены до рекордного уровня, и это позволяет властям диктовать свои условия

«Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и фактически с олигархией, когда власть остается за сильнейшим», — резюмировал премьер, добавив, что в этой связи основой должен стать поиск консенсуса внутри ЕС, «а не превосходство сильнейшего».

В последнее время из Варшавы прозвучало немало критики и даже угроз в адрес Брюсселя. Накануне он заморозил выделение Польше €35 млрд помощи из специального COVID-фонда для постпандемийного восстановления страны. Транш блокировали из-за того, что, по мнению Брюсселя, Варшава внесла недостаточно изменений в судебное законодательство. Как пишет газета Die Welt, для Польши это стало тяжелым ударом.

Речь идет о споре из-за судебной системы страны. В июле 2021 года суд ЕС потребовал прекращения работы дисциплинарной палаты Верховного суда, заявив, что она может угрожать независимости и беспристрастности судей. Через несколько месяцев после этого Варшаву обязали ежедневно выплачивать штраф в размере €1 млн до тех пор, пока судебная система не будет соответствовать нормам Евросоюза. В мае этого года штраф вырос до €160 млн.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы
Избранная на пост председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Фото: ТАСС/EPA/Radek Pietruszka
Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

В результате Варшава приняла закон, ликвидирующий дисциплинарную палату. Брюссель посчитал изменения косметическими, решив, что Польша фактически обошла ряд спорных вопросов, поднятых Брюсселем.

«Это стало тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве», — говорится в публикации.

Еще в июне после визита в страну главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен казалось, что Польша всё же получит помощь из Брюсселя. По сведениям немецкого издания, в стране сложилась непростая экономическая ситуация: уровень инфляции считается одним из самых высоких в Европе. Так, она разогналась до 15,5%, помимо этого, в страну прибыли 4 млн украинских беженцев, отказ от российских энергоносителей также сильно ударил по кошельку — Варшаве приходится втридорога покупать заокеанский уголь и газ, к тому же стремительно растут цены на товары.

«Достать пушки и ответить заградительным огнем»

Холодные игры: Европа отключает свет и боится зимы
Газовые хранилища могут опустеть, а времени их наполнить остается всё меньше

«Отношения с Европейским союзом теперь придется выстраивать по-новому. Не может быть так и не будет, что ЕС по отношению к нам не признает договоров и соглашений. Уступки ничего не дали, хотя мы пошли далеко», — распалялся по этому поводу лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Команда политика нападает на Брюссель, обвиняя его в стремлении «лишить Польшу суверенитета, политической и экономической независимости, а также подчинить Берлину».

Масла в огонь подлил и генсек партии Кшиштоф Соболевский. «Нам не останется ничего иного, кроме как достать все пушки, которые есть в нашем арсенале, и ответить заградительным огнем. На данный момент мы только сигнализируем, что время для наших уступок в отношении Еврокомиссии и Европейского союза уже закончилось», — прокомментировал он дальнейшие шаги Варшавы.

Вероятную стратегию в отношении Брюсселя Соболевский назвал «зуб за зуб». Считается, что Польша может наложить вето на инициативы Евросоюза, а также сколотить коалицию для смещения с поста главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее окружения.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы
съезд партии «Право и справедливость» (ПиС)
Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza
Безвизовый режим: как РФ ответит на недружественные меры Латвии и Эстонии
И почему вопрос с Шенгеном для россиян не стоит пока считать закрытым

На этом фоне по традиции всплыли обсуждения возможности Polexit — выхода из Евросоюза. «Качиньский последовательно и с упорством маньяка выводит страну из ЕС. Слова PiS о пушках и заградительном огне против Брюсселя звучат гротескно, но, поверьте мне, тут не до смеха», — отреагировал бывший польский премьер, экс-председатель ЕС и лидер оппозиции Дональд Туск.

Тем временем нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий продолжает утверждать, что рано или поздно Варшава получит средства из Брюсселя. «Польша не потеряет никакие деньги. Это вопрос времени. Нам вместе с ЕК нужно выработать определенные механизмы. Думаю, ЕК это тоже понимает», — заявил он.

В 2023 году в Польше запланированы парламентские выборы, поэтому консерваторы из правящей партии «Право и справедливость» так хотят получить €35 млрд — эти деньги помогли бы властям решить экономические проблемы в преддверии голосования. Таким образом, они хотели бы получить обещанные средства от ЕС, продолжая при этом критиковать Еврокомиссию и сопротивляться ее требованиям.

Довольно натянутые отношения

Без границ: полякам решили дать особый статус на Украине
Что означают равные права двух народов на территории одной страны

Отношения Брюсселя и Варшавы в последнее время довольно натянутые. Всё началось после прихода к власти в Польше консерваторов из партии «Право и справедливость». Они сразу же принялись за реформу спорной судебной системы.

После этого Брюссель не раз обвинял Варшаву в подрыве свободы СМИ, «неправильном» отношении к абортам и сексуальным меньшинствам. Осенью прошлого года почти треть страны объявила себя «зоной, свободной от идеологии ЛГБТ». Резолюция никакой законной силы не имела, но рассердила Евросоюз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе не позволят притеснять отдельные части общества «за то, кого они любят, за этническое происхождение и возраст, религиозные убеждения и политические взгляды».

В середине июля очередной скандал разгорелся из-за того, что Польша отказалась делиться газом с европейскими странами по схеме, которую предлагала Еврокомиссия. В Варшаве заявили, что на этот шаг трудно согласиться, не обеспечив собственные поставки, «так как никто не знает, какой будет предстоящая зима». Помимо этого, в стране раскритиковали предложенную Еврокомиссией схему сокращения потребления газа и заявили, что документ «написан на коленях за несколько дней».

Гости второго сорта: Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами
Отношение к мигрантам сильно разнится в зависимости от национальности

Много разных внутриполитических проблем

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, европейские субсидии, которые получает Польша, непропорционально велики по сравнению с теми, что выделяют другим странам. Например, Венгрии или Чехии. Варшаве до этого оказывали поддержку, как наиболее перспективной экономике — из всех восточноевропейских стран — считалось, что у нее наибольший потенциал.

— Поляки получали эти средства, потому что изначально была достигнута такая неформальная договоренность: при вступлении в ЕС им пришлось открыть рынки для крупных европейских компаний, которые обладали конкурентными преимуществами: они получали прибыль на территории Польши, а потом ее национализировали, фактически речь шла о выводе капитала. Деньги, которые Польша получала от субсидий ЕС, компенсировали этот отток капитала. Эти средства поляки вкладывали в инфраструктуру, — пояснил полонист.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы
газ на линии между Польшей и Германией
Фото: Global Look press/Patrick Pleul

По его словам, дело сейчас не только в ценностных различиях Польши и ЕС.

Кто во штамм горазд: в Индии нашли новый вариант «Омикрона» — «Рыбы»
Чем он отличается от «Кентавра» и грозит ли миру очередная волна COVID-19

— Во время пандемии коронавируса в страны ЕС и так было огромное количество вливаний — было сброшено много так называемых вертолетных денег, и европейские экономики фактически оказались перенасыщены денежными массами. В долгосрочной перспективе это обстоятельство серьезно подкосило европейскую экономику. Теперь европейцам придется урезать средства, выделяемые на разного рода программы восстановления и развития. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не может получить деньги. Обосновывается это политическими мотивами, хотя идет смешение политических и экономических причин. Немцы и французы не хотят урезать выделение средств себе, считая, что лучше сократить выдачу денег странам Восточной Европы, — подчеркнул эксперт.

Политолог не считает, что польские власти такими шагами хотят угодить своей националистической публике.

— Это приведет к тому, что поляки, которые не голосовали за «Право и справедливость», будут воспринимать действия Евросоюза как недружественные Польше вне зависимости от того, кто сейчас находится у власти в стране. Эффект может быть обратным: не потеря Качиньским популярности, а своеобразное сплочение нации, — полагает специалист.

Схожей позиции придерживается глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Польша хочет решить внутриполитические проблемы
угольная электростанция видна позади угольного карьера
Фото: REUTERS/David W Cerny
Газ на раз: Берлину придется отказаться от перехода к «зеленой» экономике
Как Германия справляется с дефицитом голубого топлива после сокращения поставок из РФ

— У поляков есть потребность спихнуть свои внутриполитические проблемы на кого-то другого. Они всегда вели себя дерзко по отношению к Германии, видя в нем исторического конкурента и обидчика. Сейчас на фоне украинского кризиса поляки сделали большую ставку на этот конфликт, а он взял и затянулся. Из-за этого у них проблемы: в сфере энергетики Варшава отказалась от прокачки российского газа. Они хвастаются, что газом заполнили все подземные хранилища на 100%, но этого газа будет недостаточно, — пояснил политолог.

По его словам, есть проблемы и с углем. Противостояние Еврокомиссии и Польши из-за этого продолжается несколько лет.

— ЕК занималась реализацией политики декарбонизации, а у поляков 70% электроэнергетики завязано на угольной генерации, в итоге их оштрафовали за добычу угля и его сжигание. Немцы свою угольную генерацию запускают, а у Польши дефицит этого энергоресурса, теперь Варшаве надо закупать его, на этом фоне уголь подорожал, привезти его физически тоже неоткуда. Все европейские страны успели заполнить свои угольные склады углем из России в отличие от поляков. Помимо этого, есть проблемы с беженцами, для их содержания необходимы деньги, а их хочется получить из Европы. Отдельная проблема — инфляция. У Варшавы и так множество экономических и энергетических проблем, так еще и европейцы €35 млрд давать не хотят. На этом фоне надо валить вину на Россию, европейцев, а не на свою глупость и просчеты, — добавил политолог в беседе с «Известиями».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022