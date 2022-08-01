Всего, да по Польше: Варшаву нервируют призывы Еврокомиссии «делиться» газом

Польша оказалась среди стран Евросоюза, в которые больше не осуществляются прямые поставки российского газа. Однако поляки успели создать внушительные запасы голубого топлива — настолько серьезные, что это вызывает зависть их партнеров по европейскому сообществу. Но на призывы Еврокомиссии «делиться по-братски» Варшава реагирует без энтузиазма. Подробности — в материале «Известий».

Похвальная предусмотрительность

Польша перестала получать напрямую российский газ в апреле. Но незадолго до этого прямые поставки в Польшу составляли до 30 млн куб. м в сутки. В том же месяце польская госкомпания PGNiG начала снижать закупки и предусмотрительно наращивать реверс из Германии. Из-за формулы цены контракта, привязанной по требованию польской стороны к биржевым котировкам, стоимость российского газа в апреле оказалась выше рыночной. И для PGNiG стало выгоднее перекупать российский газ в Германии. Ожидаемо, что после остановки прямых поставок из России Польша стала резко наращивать закупку российского газа у немецких трейдеров: по сравнению со средним апрельским уровнем она выросла втрое.

Тогда же глава польского оператора Gaz-System Томаш Стемпень сообщил, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны оказались заполнены почти на 80%. «У нас исторический уровень заполнения хранилищ. Каждый день мы закачиваем в них большое количество газа», — сказал руководитель компании-оператора, добавив, что при установившейся в стране теплой погоде потребление упало до 50 млн куб. м в сутки. «У нас есть входы на западе, у нас есть терминал сжиженного природного газа (СПГ), который в кризисных ситуациях способен подавать почти 1 млн куб. м в час. У нас отечественная добыча около 6 млн куб. м в сутки, у нас небольшое соединение с Чехией, у нас готов газопровод в Литву с пропускной способностью 210 тыс. куб. м в час», — отметил Стемпень.

Всего, да по Польше Регазификационный терминал (СПГ), расположенный в польском городе Свиноуйсьце. Принадлежит Polskie LNG S.A., которая является дочерней компанией Gaz-System Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Действительно, запасы польских ПХГ к началу мая находились на небывало высоком уровне. Если немецкие хранилища на тот момент были заполнены на 33%, то польские — на 75%. В них находилось 2,6 млрд куб. м, тогда как год назад запасы были вдвое ниже. Отчасти это объяснялось снизившимся потреблением газа в Польше из-за более теплой погоды во время прошедшего отопительного сезона. С другой стороны, с 1 октября 2021 года по 24 апреля 2022 года PGNiG получила 6,3 млрд куб. м газа из России. Это на 1,5 млрд меньше, чем в предыдущем отопительном сезоне. Однако разницу покрыли не только поставки СПГ, рост которых за семь месяцев составил менее 500 млн куб. м. Помимо объемов, перекупленных у немецких трейдеров, PGNiG получила реверсом по газопроводу Ямал — Европа более 1 млрд куб. м.

Российский сенатор Алексей Пушков иронизировал: «В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем выжить вроде могут, но предпочитают закупать». Так или иначе, но к 22 июня 2022 года Польша накопила рекордные в своей истории запасы газа. Было объявлено, что хранилища страны заполнены на 97% — в них находилось 3,36 млрд куб. м. В июне 2021-го они были на треть ниже (2 млрд).

Однако уже к концу июня стала поступать информация о том, что отбор газа из польских хранилищ начал превышать закачку на 1−7 млн куб. м в сутки. «Это связано с прекращением поставок российского газа со стороны Германии», — объяснял замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Действительно, ситуация в Германии изменилась, и страна не могла себе позволить перепродажу драгоценного газа.

Задаром не согласимся

«Наши хранилища на данный момент заполнены, у нас есть безопасность поставок, все потребности удовлетворены в отличие от 11 стран Евросоюза, которые уже вводят ограничения», — заявила польский министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Всего, да по Польше1 Трубопроводные системы и запорные устройства на газоприемной станции газопровода «Северный поток – 1», по которому Россия сократила объемы поставок газа в Германию Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

В конце июля в Варшаве заявили, что собираются оспорить рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) об обязательном сокращении потребления газа на 15% всеми странами ЕС и призыв ЕК к «энергетической солидарности». По этому поводу Анна Москва заявила: «Что для нас неприемлемо в предложении Европейской комиссии, так это попытка обеспечить соблюдение обязательных механизмов сокращения. Странам трудно согласиться на обязательное сокращение газа, не зная, как будет выглядеть следующая зима. Мы можем говорить лишь о добровольных механизмах». Министр считает, что соответствующие предложения ЕК были составлены наспех.

Однако Анна Москва не исключила, что Польша может согласиться на некоторое сокращение своего газового потребления, но только в том случае, если Евросоюз отнесется с вниманием к ее нуждам и потребностям. Например, Варшава давно уже ведет спор с Брюсселем на предмет приоритета национальной судебной системы на территории страны. Польша долго сопротивлялась попыткам Брюсселя насадить «европейскую толерантность», а также требованиям упразднить дисциплинарную палату Верховного суда Польши.

И ЕК своего таки добилась: закон об упразднении дисциплинарной палаты был принят по инициативе президента Анджея Дуды. Однако председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, похвалив Дуду, тем не менее не преминула указать, что Польша реформировала свою судебную систему в недостаточной степени и нужно сделать ряд новых шагов в этом направлении. Представитель канцелярии президента Малгожата Папроцкая охарактеризовала заявления фон дер Ляйен как «очень шокирующие». Досада поляков вполне понятна: до тех пока не сочтет свои требования полностью выполненными, страна не получает всех причитающихся ей поступлений из структурных фондов ЕС и, напротив, обкладывается штрафами. Власти страны дали понять, что в качестве награды за «газовую солидарность» Польша хочет, чтобы Брюссель перестал терроризировать ее своими требованиями.

Всего, да по Польше2 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Danny Gys

Также Анна Москва напомнила, что сокращение потребления газа означает повышенный спрос на уголь. Стоит отметить, что в настоящее время добываемый в стране уголь расходится буквально мигом.

Несмотря на то что в продажу поступают все объемы добычи, а объемы покупок искусственно ограничивают, угля все равно не хватает. Анна Москва ранее сообщила, что польская госкомпания PGG заказала доставку восьми угольных грузов по 700 тыс. т из Колумбии, США, Австралии, Индонезии и ЮАР. Проблема же заключается в том, что угольная генерация отягощена тарифами на квоты на выброс СО₂, взимаемыми по схеме торговли эмиссией (ETS). Данные квоты приходится выкупать во имя производства электроэнергии.

«В Польше этот налог ослабляет энергетический сектор. Мы ожидаем солидарности», — призывает Анна Москва. Другими словами, Польша хочет, чтобы ей в обмен на согласие добровольно сокращать газовое потребление снизили цены на выбросы углекислого газа. Многих поляков откровенно раздражает и то, что их призывают экономить газ во имя того, чтобы недостатка в нем не испытывала соседняя Германия — страна, у которой с Польшей, мягко говоря, непростые отношения.

А о том, что сэкономленный газ планируется передать именно Германии, заявил ранее заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета. «Это де-факто инициатива Германии. Мы в очередной раз видим, что Европейская комиссия инструментально используется Берлином, чтобы реализовывать немецкие интересы», — сказал Калета прессе. Он считает, что в Евросоюзе создается специальный механизм, который должен заставить страны сообщества ограничивать потребление газа, чтобы потом заставить продавать его другому государству. Германия является самой мощной промышленной державой Евросоюза, а немецкая экономика — становым хребтом ЕС. Неудивительно, что газом хотят обеспечить в первую очередь «гегемона», на широкой «спине» которого «едут» в значительной степени остальные члены содружества.

Всего, да по Польше3 Объекты газопровода Ямал — Европа в городе Цеханув в Польше Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

При этом в правительстве допустили, что Варшава может поделиться газом, но только в том случае, если будет обеспечена ее собственная энергетическая безопасность. «Если безопасность будет полностью обеспечена, то, конечно, мы можем говорить об определенных контрактах, об определенных соглашениях с другими европейскими странами на равноправной основе», — сказал пресс-секретарь Петр Мюллер.

А что дальше

Сейчас Варшава пытается демонстрировать оптимизм. Это связано с тем, что в октябре должен заработать достраиваемый газопровод Baltic Pipe, который соединит Польшу с месторождениями, находящимися на норвежском шельфе.

Ранее Польша закупила кое-какие норвежские месторождения. Но в PGNiG, которая уже зарезервировала 80% мощностей строящегося газопровода, сообщали, что объемы их собственной добычи позволят подать в Baltic Pipe в первый год его эксплуатации лишь 3,5 млрд куб. м. Бывший глава госкомпании Петр Возняк (оставивший руководство PGNiG в начале 2020-го) рассказывал, что при нем готовились контракты на закупку дополнительных объемов. Но после его ухода, как он опасается, ничего нового в этом направлении сделано не было.

Всего, да по Польше 5 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens

Как выясняется сейчас, у PGNiG до сих пор нет подписанных контрактов на такие объемы газа из Норвегии, которые бы полностью обеспечили нужды Польши. Желающих же покупать норвежский газ много, и Польше приходится конкурировать за контракты с другими европейскими странами. Времени на переговоры у Варшавы остается все меньше. Польский экономический аналитик Камиль Клищ предупреждает: «Стандартной зимой мы способны пережить следующий отопительный сезон, избежав проблем с газом. Однако это точно будет дорого, потому что PGNiG покупает газ по рыночным ценам, которые сейчас очень высоки».

Другой отраслевой эксперт, пожелавший остаться неназванным, прогнозирует, что проблемы проявятся позже. Он предрекает: «Если мы не закроем зарезервированные мощности Baltic Pipe, весной у нас останутся пустые склады и возникнет проблема с их пополнением. Многое зависит и от того, как будут идти поставки российского газа в Европу».