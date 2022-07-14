Топливный баг: что значит режим энергетического ЧП в Венгрии

Обострение энергетического кризиса ставит ЕС перед выбором — или европейская солидарность, или собственные национальные интересы . Первой страной, которая выбрала второй вариант, стала Венгрия: ее правительство объявило режим энергетического чрезвычайного положения , который включает запрет на экспорт энергоресурсов. Такой шаг идет вразрез с европейскими правилами, исходя из которых при дефиците поставок члены объединения должны поддерживать друг друга . Явных претензий к Будапешту Брюссель пока не предъявлял: как рассказали «Известиям» в Еврокомиссии, ЕС изучает венгерский план действий и его возможные последствия для других членов объединения. Параллельно с этим Евросоюз ищет новых поставщиков природного газа, которые заменили бы Россию , — по данным СМИ, одним из них может стать Азербайджан.

Семь шагов

13 июля правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики . Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, такое решение было принято из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне происходящего на Украине (13 июля они достигли $1900 за тыс. куб. м) и европейских санкций против России.

«В последние дни стало ясно, что г аза в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон , — сказал политик. — Чтобы обеспечить энергоснабжение венгерских семей и экономики страны, правительство Венгрии <...> объявляет чрезвычайное положение в области энергетики и приняло план действий из семи пунктов, который вступит в силу в августе».

Главная цель режима ЧП — сохранить для населения адекватные цены на энергоснабжение. Он сводится к следующим шагам :

временный запрет на экспорт отдельных видов энергоносителей и дров;

увеличение собственного производства газа с 1,5 млрд до 2 млрд куб. м;

расширение закупок газа за рубежом — по словам Гергея Гуйяша, сейчас венгерские хранилища заполнены на 44%, и этих запасов хватит лишь на три месяца;

ограничения на использование газа по льготным ценам;

расширение производства бурого угля;

перезапуск мощностей электростанции «Матра»;

продление срока службы единственной в Венгрии АЭС «Пакш».

Один из пунктов венгерского ЧП — запрет на экспорт энергоносителей — противоречит правилам, которые Евросоюз одобрил в 2017 году на фоне проблем из-за газового спора между Россией и Украиной. Согласно этому регламенту, когда речь заходит о энергетической безопасности, в приоритете стоят уязвимые потребители, домохозяйства и малый бизнес; страны-члены ЕС должны действовать солидарно друг с другом .

Но в случаях кризиса с поставками норму о солидарности соблюдают не все страны, в итоге ряд государств подписывает на этот счет двусторонние соглашения: такие договоренности есть у Германии с Австрией и Данией, у Литвы и Эстонии с Латвией, у Финляндии с Эстонией, а также у Италии со Словенией. Венгрия подобных соглашений ни с кем не заключала.

«Известия» обратились к Еврокомиссии с вопросом, как Брюссель оценивает решение Будапешта о режиме ЧП и может ли этот шаг стать еще одной точкой противоречия между Венгрией и ЕС. В ЕК сослались на довольно сдержанное заявление комиссара по энергетике Кадри Симсон от 14 июля. Она отметила, что Будапешт о своем решении Еврокомиссию не уведомлял и что сейчас ЕК общается по этой теме с венгерскими властями , дабы лучше понять их план действий и оценить его последствия для соседних стран.

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— Объявление чрезвычайного положения и связанные с ним меры должны быть приняты, если существует явная угроза перебоев с поставками , и доведены до сведения комиссии <…> для дальнейшего информирования и координации с соседними государствами, — подчеркнула Кадри Симсон. — Индивидуальные национальные ограничения, влияющие на трансграничные потоки газа, необоснованны, в текущей ситуации на газовом рынке они могут только усугубить проблемы .

В экспертном сообществе отмечают, что чем больше страны будут сталкиваться с дефицитом энергоресурсов, тем проблематичнее будет дилемма между европейской солидарностью и национальными интересами.

— Венгрия как последовательный противник эмбарго в отношении российских энергоносителей сыграла на упреждение , — отметил в беседе с «Известиями» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Позиция других стран будет зависеть от реальных решений со стороны ЕК (пока Брюссель никаких жестких правил не вводил) и от ситуации с обеспечением энергией в конкретных странах. Те, кому будет не хватать энергии, разумеется, будут против таких ограничений, а у кого будет хватать только на себя, могут последовать венгерскому примеру.

Газ на 85% закрывает потребность Венгрии в отоплении, большая часть этого ресурса идет из России . В 2021 году Москва и Будапешт подписали контракт о его поставках сроком на 15 лет — в соответствии с ним, РФ должна отправлять в Венгрию 4,5 млрд куб. м. газа в год; изменить условия договора можно не раньше 2031-го. Поэтому среди членов Евросоюза Будапешт активно сопротивляется введению санкций против импорта российских энергоресурсов.

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По словам Кадри Симсон, Евросоюз работает над мерами, которые бы обезопасили его в случае, если поставки газа из России прекратятся . Конкретные предложения о том, как повысить готовность ЕС к грядущей зиме, ЕК представит 20 июля.

По информации СМИ, сейчас Б рюссель активно ищет новых поставщиков газа, которые могли бы заменить Россию : так, 14 июля EUobserver сообщил, что ЕС договорился подписать соответствующий меморандум с Азербайджаном — в соответствии с ним, к 2027 году Евросоюз будет получать не менее 20 млрд куб. м каспийского природного газа (возможно, часть этого объема достанется и странам Западных Балкан, которые в ЕС не входят). До этого сообщалось о намерении Брюсселя закупать сжиженный природный газ (СПГ) в Западной Африке: по информации Bloomberg, речь идет о поставках из Анголы, Нигерии и Сенегала.

По словам экспертов, нынешний энергетический кризис — самый мощный за последние 50 лет.

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— Такого кризиса в Европе не было со времен арабского эмбарго на нефть в 1970-х. Поэтому особого опыта действий или готовых рецептов у чиновников и политиков нет , — отмечает Алексей Гривач. — Более того, этот кризис может быть масштабнее, так как затрагивает не только нефть, а в той или иной степени всю энергетическую палитру и даже шире — международную торговлю, которая и так сильно пострадала во время активной фазы COVID-карантинов.

Пока главная проблема, которая стоит перед европейскими потребителями, — это высокие цены на газ; в остальном предпринимаемые меры — в частности, режим, который ввела Венгрия, — направлены на предотвращение дефицита в будущем. Как пояснил «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов, сейчас страны ЕС заполняют свои хранилища, чтобы решить проблему возросшего спроса на энергоресурсы, который может возникнуть зимой при возможном снижении поставок .

Однако, по данным платформы Gas Infrastructure Europe, на фоне остановки «Северного потока-1» процесс замедлился в два раза: 11 июля подземные хранилища (ПХГ) пополнились только на 348 млн куб. м, в то время как до этого ежедневная закачка превышала 500 млн куб. м. Сейчас в европейских ПХГ находится 67 млрд куб. м — в среднем они заполнены на 62,34%. Лучше всего дела обстоят в Португалии и Польше — там уровень запасов достиг 100% и 97,53% соответственно. Тяжелее всего обстановка в Болгарии, Венгрии и Латвии: там ПХГ заполнены лишь на 38,43%, 44,5% и 47,79%.