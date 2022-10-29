За кого топят: Польша скупает второсортный уголь и вырубает леса

Польские власти пообещали найти замену российском углю. Однако, как выясняется, качество эрзац-топлива не соответствует необходимым стандартам. Оказавшись перед лицом отопительного кризиса, поляки постепенно переходят к вырубке леса на дрова. Подробности — в материале «Известий».

Угольная лихорадка

Все последние месяцы правительство Польши пыталось наладить поставки из других стран, призванные заменить потерянный российский уголь. Однако то, что идет на замену топливу из России, по качеству ниже всякой критики. «То, что поступает, — это какие-то угольные отходы», — говорит сотрудник Гданьского порта. — Мы хорошо знаем, как выглядит уголь. Предполагалось, что он будет хорошего качества, но то, что приходит, — это угольная пыль».

«Они импортируют всё, что под руку попадётся, лишь бы хоть на время успокоить рынок. Наши водители звонят и говорят, что из машин выливается черная жижа», — свидетельствует польский журналист Мацей Орловский. Он напоминает, что раньше около 20% потребностей Польши в угле покрывал импорт, причем 65% этого импорта шло из России. Польский же уголь оказался слишком дорог. «Когда в середине апреля на волне антироссийских настроений правительство объявило эмбарго на уголь из России, оно не обеспечило поставок из других источников. Закон об эмбарго вступил в силу немедленно, а не как это было в других странах ЕС — с многомесячной отсрочкой, позволившей сделать запасы. В результате вскоре обнаружилось, что уголь с рынка исчез, а цены на тот, который остался, бьют все рекорды», — жалуется Орловский.

За кого топят Фото: REUTERS/David W Cerny

По его словам, большая часть угля, получаемого Польшей из Индонезии, Колумбии, ЮАР и даже Австралии, настолько плохого качества, что не годится для использования в домохозяйствах. По словам экспертов, из тонны ввезенного из-за границы угольной пыли можно отсеять всего 150–200 кг угля хорошего качества. Министр климата Анна Москва уже призвала поляков привыкать к 17-градусной температуре в жилых помещениях.

На днях польская пресса вновь вернулась к этой теме, сообщив, что уголь, который Польша закупает в Австралии, не горит. К такому выводу пришли польские журналисты из телекомпании TVN24, проведя эксперимент в прямом эфире. Фермер Богдан Кролик закупил австралийский уголь для обогрева парников с тюльпанами. Стоя перед видеокамерой TVN24, предприниматель попытался разжечь уголь газовой горелкой. Не вышло. Более того, эксперимент показал, что нагретый уголь гаснет уже через несколько секунд после того, как его вынули из пламени. «Я отдал австралийский уголь своим работникам для отопления квартир. Но через два дня пришел работник с жалобой: «Хозяин, этот уголь не горит ни в одной из печей!», — рассказал Кролик. Фермер признается, что, занимаясь сельским хозяйством уже в течение четверти века, впервые видит, чтобы приобретенный уголь не горел.

Спасение — в дровах!

Из-за нехватки каменного поляки скупают для отопления жилищ бурый уголь — хотя он значительно менее качественный и более вредный с точки зрения экологии. По информации польских СМИ, шахты бурого угля в Белхатуве и Турове в течение первых десяти дней с момента запуска продаж для индивидуальных клиентов уже заключили контракты на продажу 7,5 тыс. т сырья.

Почему же поляки покупают «грязный» уголь, который в три раза менее теплоемок, чем каменный? Ответ дал преподаватель Вроцлавского политехнического университета доктор Пшемыслав Залеский: правительство открыло все возможные двери касательно топлива, потому что боится социального кризиса. «В контексте проблем с доставкой угля из портов на побережье лучше позволить людям покупать любой уголь, который будет доступен», — говорит эксперт.

За кого топят Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Поляки собираются пережить зиму не только с помощью угля. На юге Польши усиливается массовая вырубка. Журналисты портала Onet.pl посетили леса в окрестностях горного массива Западные Бескиды и пришли в шок. «За последние месяцы на юге Польши были вырублены сотни тысяч деревьев. В Подхале, Спише, Ораве, в Пенинах, Горце, Сондечызне или около Бабьей Гуры в каждом лесу слышны моторные пилы, а рядом с домами лежат кучи дров, предназначенные для сжигания. Великий кризис на угольном рынке привел к тому, что польские горцы почувствовали, что других вариантов у них нет — приходится идти за дровами. Экологи предостерегают: это может иметь катастрофические последствия», — пишет издание.

Журналисты цитируют жителя села Врубловка по имени Мирослав. «Когда тонна угля стоит 4 тыс. злотых, а газ тоже дорогой, многие решили, что к зиме надо готовиться самостоятельно. Ведь никто из нас не хочет, чтобы его семья замерзла. У меня нет альтернативы отоплению дома. Я буду топить дровами — в том случае, если цена на уголь вдруг не упадет до 2 тыс. злотых. Тогда я смогу позволить себе купить его», — признается Мирослав. У польских лесничеств есть лимит ежегодной вырубки для соответствующих участков. Однако, как признается сотрудник Новотаргского лесничества Даниэль Куспер, «на самом деле никто не знает, сколько деревьев в соответствии с этим документом было вырублено в лесах южной Польши за последние годы и сколько вырублено сегодня».

В лесу не оставляют даже веток

Onet.pl с пессимизмом отмечает: «Древесина стала настолько ценной, что многие фермеры не оставляют в лесу даже веток, оставшихся после рубки. В прошлом с ними обращались, как с отходами, и складывали в кучу, чтобы они гнили и обеспечивали питательную среду для подлеска. Сегодня ветки тоже забирают домой, чтобы сжечь». В связи с этим житель коммуны Буковина-Татшаньская (на юге Польши) делает мрачный вывод: «Сегодня наша страна вернулась в XIX век».

Американское издание Politico в статье «Энергетический кризис означает «очень темную зиму» для европейских лесов» отмечает, что такая ситуация свойственна не только для Польши, но и для других государств Восточной и Центральной Европы. Издание констатирует, что, столкнувшись с резким ростом цен на энергоносители и возможностью отключения электроэнергии, правительства многих стран ЕС ослабляют правила вырубки лесов и поощряют жителей отапливаться дровами, что грозит экологической катастрофой. Общественные организации и отдельные ученые бьют тревогу: они предупреждают, что сжигание большего количества древесины может привести к уничтожению и без того редеющих лесов и увеличению незаконных рубок.

За кого топят Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

И проблема эта подстерегает не только Польшу. Так, в Румынии дровами отапливается свыше половины населения. Там правительство ввело потолок цен на дрова — и это может привести к росту незаконных вырубок. В соседней Словакии регистрируют рост краж древесины из лесов. Венгрия в августе отменила некоторые акты, защищающие охраняемые леса от вырубки. В Латвии минувшим летом власти разрешили вырубку молодого леса. Эстонское правительство, как отмечает Politico, пока еще сопротивляется призывам местных промышленников увеличить объем лесозаготовок. В Польше лидер правящей партии страны Ярослав Качиньский призвал людей «сжигать почти всё — конечно, кроме шин и других подобных вредных вещей». Таким образом, как пишет издание, поляки будут пытаться согреться в условиях надвигающегося дефицита угля, который может затронуть около 2 млн домохозяйств.

Как пишет польское издание Wprost, интерес к сбору валежника оказался столь велик, что властям уже приходится вводить лимиты (например, до 30 кубометров древесины). Фиксируется беспрецедентный рост посещений лесов по всей Польше — от Гданьска до Кракова и от Белостока до Познани. Польская пресса живописует характерные признаки «дровяной лихорадки», разразившейся по всей стране. Телефоны в торговых точках разрываются от звонков, а наличие знакомств на лесопильных заводах теперь ценится на вес золота. Также польские СМИ сообщают о том, что в магазинах страны резко вырос интерес к специальным портативным газовым плитам, предназначенным для туристов, — они питаются от отдельных газовых баллонов и картриджей. При этом, однако, польские власти сдавать назад не намерены и отменять эмбарго на поставки угля из России не собираются.