В Польше заявили об отсутствии планов отменять эмбарго на уголь из России

Польша не собирается отменять эмбарго на поставки угля из России. Об этом министр климата и окружающей среды республики Анна Москва заявила в эфире радиостанции Zet во вторник, 18 октября.

«Мы абсолютно точно не видим такой возможности по двум причинам. Мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, во-вторых, следующий сезон будет намного проще: мы можем импортировать, увеличиваем добычу», — сказала она.

По словам министра, любая поддержка России противоречит безопасности Польши, передает RT.

Среди жителей Европы нарастает отчаяние по мере приближения зимы, которую придется пережить без российского газа. Люди скупают дровяные и угольные печи, в некоторых регионах возникла нехватка дров, пишет REGNUM.

Ранее, 7 октября в Варшаве жители, возмущенные высокими счетами за электроэнергию, устроили массовую акцию протеста. Мероприятие прошло под лозунгом «Дальше только тьма». Его организаторами выступили Союз польских городов и Союз польских районов.

28 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он указал, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии, и власти страны сделают все возможное, чтобы поляки пострадали как можно меньше.

30 августа сообщалось о признании Польшей негативных последствий санкций против России для ЕС. Об этом сказал глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик, напомнив в росте инфляции, увеличении цен на энергоносители в Европе.

С 1 августа в рамках антироссийских санкций вступило в силу эмбарго на поставки угля в Европу из России. Странам Европейского союза теперь приходится закупать более дорогой уголь. Причем спрос на него поднялся еще на фоне сверхдорогих газа и нефти.