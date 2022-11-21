Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС

Вооруженные формирования Украины 19 и 20 ноября активно обстреливали территорию Запорожской АЭС. Боеприпасы разорвались недалеко от энергоблоков станции, а один из них попал в крышу спецкорпуса № 2, сообщили 20 ноября в Минобороны РФ. Эксперты считают, что таким образом киевские власти вновь пытаются инициировать международный скандал вокруг АЭС. Также в российском военном ведомстве сообщили о попытках украинских формирований в выходные провести наступления на нескольких стратегических направлениях. Все атаки были отбиты, а ВФУ понесли серьезные потери.

Удар по энергоблокам

В Минобороны России 20 ноября сообщили, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение 19 ноября артиллерией ВФУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские силы дважды обстреляли территорию атомной станции.

— С 9:15 до 9:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками, один — в крышу спецкорпуса № 2, — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ядерный процесс Последствия обстрела Запорожской АЭС Фото: ИЗВЕСТИЯ

У обстрелов ЗАЭС есть политическая подоплека, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Удары по станции связаны с документом МАГАТЭ, в котором организация потребовала полного вывода российских войск с территории ЗАЭС, — сказал он «Известиям». — Эта бумага развязала украинским властям руки, и они готовят почву для нового политического скандала. Они начали обстрелы, чтобы потом сказать: «Русские не хотят выполнять решение международной организации МАГАТЭ, подвергая опасности весь мир». Военной целесообразности в таких обстрелах, конечно, нет.

Отразили все атаки

Вооруженные силы России 19 и 20 ноября продолжали бои с украинскими вооруженными формированиями.

— Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины, — сообщил генерал-лейтенант Конашенков.

Атаки украинских сил были отражены. В ДНР в ходе наступления российскими войсками уничтожено более 120 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Ядерный процесс Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

В субботу на купянском направлении были сорваны атаки ротных тактических групп ВФУ, усиленных наемниками. На следующий день на данном тактическом направлении украинские формирования не предпринимали активных действий. По скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Всего за двое суток уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, три танка, три бронетранспортера, одна боевая машина пехоты и два пикапа.

20 ноября на краснолиманском направлении были сорваны попытки противника атаковать силами четырех ротных тактических групп.

Днем ранее российские подразделения пресекли попытку ВФУ атаковать двумя ротными тактическими группами. Подразделения противника были остановлены и отброшены на исходные позиции.

За двое суток на краснолиманском направлении уничтожено около 80 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и пять пикапов.

На южнодонецком направлении сорваны попытки ВФУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. За сутки 19 ноября потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Ядерный процесс Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

За двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили десять пунктов управления ВФУ, 148 артиллерийских подразделений на огневых позициях, две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и 329 районов сосредоточения войск.

Контрбатарейная борьба

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВФУ в районе Волчанска и села Гатище Харьковской области. Уничтожены четыре артсистемы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих. Этот дивизион вел обстрелы Белгородской области.

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили 16 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Гусельское в ДНР.

Ядерный процесс Фото: РИА Новости

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 177 вертолетов, 2538 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6729 танков и других боевых бронированных машин, 899 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3604 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7293 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Заслонил собой солдата

В Минобороны России 20 ноября рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Прапорщик Вадим Сологубов в составе батальонной тактической группы российских десантников участвовал в освобождении населенного пункта. Когда его колонну обстреляли, Вадим приказал подчиненным спешиться и действовать под прикрытием боевых машин. Он и четыре его сослуживца обнаружили вражескую группу, ведущую огонь по нашим военнослужащим, и уничтожили их. В ходе столкновения Вадим увидел, что его солдат оказался на простреливаемом противником участке. Он оттолкнул его с линии огня и заслонил собой, получив ранение ноги. Задача, поставленная перед Вадимом и его подчиненными, была выполнена, подчеркнули в военном ведомстве.

Ядерный процесс Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Националисты нанесли огневой удар по объекту, когда майор медицинской службы Владимир Беседин оказывал медицинскую помощь раненым. Он получил ранение головы и потерял сознание, но, придя в себя, продолжил свою работу. Спустя некоторое время в здание, оборудованное для медицинской помощи, попал вражеский снаряд и оно загорелось. Владимир с подчиненными под огнем противника на носилках перенесли тяжелораненых в укрытие и продолжили работать до прибытия эвакуационного вертолета. За мужество и героизм Владимир Беседин награжден орденом Мужества, отметили в Минобороны.

Группа десантников гвардии рядового Даниила Иванова освобождала населенный пункт. Даниил обнаружил в одном из зданий трех боевиков, которые сдались в плен и выдали информацию об украинских фортификационных сооружениях. Националисты, понеся потери, оставили населенный пункт, переместившись в укрепрайон. Десантники дождались подкрепления, окружили и уничтожили боевиков. Смелость и отвага Даниила Иванова позволили освободить населенный пункт, подчеркнули в Минобороны РФ.