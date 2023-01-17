Ранил словом: почему главный спикер Зеленского подал в отставку

Главный спикер офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Причиной стал скандал, разразившийся после разрушения части жилого дома в Днепре. Арестович заявил, что причиной трагедии стала неудачная работа украинского ПВО. Эти слова в Киеве вызвали бешенство, депутаты Верховной рады потребовали от СБУ «отреагировать». В медиапространстве Арестович известен яркими, но откровенно пустыми речами, и уже неоднократно порывался уйти в отставку. Известия» разбирались в подробностях скандала.

Что сказал Арестович

Вечером 14 января стало известно о разрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Днепре из-за падения ракеты. По данным на 17 января жертвами трагедии стали 44 человека, четверо из них дети. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. «Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», — уточнил пресс-секретарь президента. Жилой дом к таковым не относится.

Ранил словом Спасатели на месте падения ракеты на подъезд жилого дома в Днепре Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavko

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович также назвал причиной инцидента неудачную работу украинской противовоздушной обороны. «Ее [россиийскую ракету] сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он. Официальный Киев тут же разошелся в показаниях. Первой и главной версией на Украине стало то, что по многоэтажке ударили российской ракетой X-22.

На слова Арестовича отреагировало в том числе командование воздушных сил ВСУ. Там заявили, что вообще не в состоянии сбивать ракеты X-22 . «Перехватить их способны только зенитно-ракетные комплексы, которые в будущем будут поставлены Украине западными партнерами (системы Patriot или SAMP-T)», — заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

При этом в сводках ВСУ обнаружилось как минимум три сообщения о поражении ракет X-22. Так, в публикации за 30 мая воздушные силы сообщали, что сбили ракету в небе над Одесской областью, выложили также фотографии обломков ракеты. Аналогичные сообщения публиковались 29 июня и 1 июля.

Скандал все разрастался и разрастался. В результате спикер воздушных сил Юрий Игнат признал, что ВСУ прямо врут в своих сводках. «Информация, представляемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со сбитыми Х-22 и С-300 есть, это факт», — сказал он.

Ранил словом Обломки упавших ракет «Точка-У» в Киеве в мае 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev

Арестович при этом настаивал на собственной правоте. По его словам, информацию о неудачной работе украинского ПВО в Днепре он получил от хорошего знакомого: «Мой товарищ, бывший пэвэошник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100 процентов слышал два взрыва, первый он опознал как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили».

Как отреагировали на Украине

Информацию о вранье в сводках ВСУ на Украине предпочли не заметить. Зато Арестович столкнулся с настоящей бурей возмущения. В соцсетях его назвали агентом Кремля и российским пропагандистом. Член националистической партии «Свобода» Александр Аронец призывал к расправе: «Абсолютно повторил российский нарратив! Он просто сработал как спикер российского ИПСО… Если меня читают представители власти — сделайте что-то с ним. Ведь это внутренний враг».

Политтехнолог Алексей Голубицкий сказал, что Арестович вреден для Киева. «Я не думаю, что это был осознанный пророссийский акт. Он просто вдохновенно создавал прямо на ходу очередной хайп. Никакой ответственности он все равно не несет, поэтому самоцензура — для слабаков», — отмечал Голубицкий. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что СБУ и контрразведка «обязаны отреагировать». « Я с первого дня говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот », — написал Филатов.

Ранил словом Брифинг Алексея Арестовича на экране в киевском пресс-центре в марте 2022 года Фото: REUTERS/ABACA/Ukrinform/Yevhen Kotenko

Депутаты Верховной рады направили депутатское обращение в СБУ, чтобы слова спикера проверили на соответствие критериям госизмены. Кроме того, парламентарии начали собирать подписи за отставку Арестовича с поста советника офиса президента. Об этом сообщил член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. По его словам, депутаты также требуют, чтобы правительство Украины выпустило официальное заявление о том, что «фантазии Арестовича на военную тематику» не имеют отношения к их официальной позиции.

Советник офиса президента при этом продолжал упорствовать. «Я четко говорю «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться». То есть даже будучи радикально уставшим я в высказывание вставил, что мое предположение о ракете ПВО это всего лишь версия, которую еще нужно проверять. Рефлексы не пропьешь», — говорил он.

Позже, однако, Арестович извинился. При этом он отметил, что «уровень хейта» не соответствует последствиям его высказываний. По его словам, кампанию против него специально организовывали и координировали, «для разгона темы использовали ботосеть». « Наша «прости господи оппозиция» провела совместную с россиянами информационную операцию против украинского гражданина », — пожаловался он. Позже Арестович подал в отставку, объяснив, что хочет показать пример поведения «принципиального человека».

Чем еще известен Арестович

Арестович не первый раз угодил в скандал. В ходе боев за Соледар он заявил, что украинские части самовольно оставляют позиции. «Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали. Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а там появляется противник», — говорил советник офиса президента. Украинские военнослужащие требовали наказать Арестовича за эти слова. «Кто и когда заткнет ему рот? Или это официальная позиция ОП? Сколько еще это аферистическое, приблудное чучело будет нести такую чушь?» — возмущался украинский военный Николай Колесник.

Ранил словом Украинский военнослужащий в районе Соледара в январе 2023 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutiérrez

Арестович также признавался, что врал украинцам о положении на фронте: «Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо». Говорил, что в семье общается на русском языке. Весной одно из своих обращений записал, стоя рядом с костюмом героя саги «Звездные войны» Дартом Вейдером. Тогда он радовался, что западные страны предоставили Киеву «реально тяжелое вооружение».

Арестович не первый раз увольняется с должности советника офиса президента. В январе прошлого года он уже оставлял свой пост. Тогда он разразился гневной публикацией, в которой критиковал Зеленского за мягкое отношение к бывшему президенту Петру Порошенко. Позже, однако, Арестович спокойно вернулся к работе. Не исключено, что и сейчас он ненадолго отойдет от дел, а когда скандалы утихнут, снова появится на экранах.

Политолог Алексей Зудин в беседе с «Известиями» называет Арестовича беспринципным политтехнологом. «Мне кажется, его отставка может быть специальным маневром. Известные люди иногда проверяют, как к ним относятся: велика ли поддержка, незаменимы они или нет. Можно сказать, воду трогают. Для этого объявляют об отставке. Если получают позитивный отклик, поддержку людей, то они остаются на своем месте. Если отклик негативный, то могут действительно уйти. Так что не факт, что он оставит свой пост. Все будет зависеть от того, как отреагирует украинский политикум», — говорит эксперт.