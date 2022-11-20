Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы

Украина уже задействовала в боях новейшие комплексы противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS, полученные от стран НАТО. Но теперь Испания поставляет Киеву и шесть устаревших комплексов средней дальности MIM-23 Hawk («Ястреб»). А в последнем на данный момент пакете американской военной помощи упоминаются ракеты для них. В том, на что способны эти ветераны холодной войны и остаются ли они опасными в современных условиях, — разбирались «Известия» .

Старый знакомый

Ветераны вооруженных сил и любители истории военной техники хорошо знакомы с зенитным ракетным комплексом Hawk. Он был одним из наиболее массовых американских ЗРК времен холодной войны. Первая модификация — MIM-23 Hawk — была принята на вооружение еще в 1960 году. В Америке комплекс сняли с вооружения в 1994-м. Вскоре почти во всех странах НАТО его заменили на более совершенные и современные Patriot . Но, как видим, в некоторых странах этот ЗРК всё еще остался на вооружении. Попробуем разобраться, насколько он способен обеспечивать противовоздушную оборону в 2020-е годы.

Полет Ястреба 1 MIM-23 Hawk Фото: commons.wikimedia.org/US Army Air Defense Board photograph

В советской военной литературе первые упоминания ЗРК Hawk относятся к концу 1950-х годов: «в 1957 году американская фирма «Райтеон» заключила контракт с Пентагоном на разработку и производство зенитных управляемых снарядов «Хок», характерных относительной простотой устройства» , — написано в обзорном издании Министерства обороны Советского Союза «Ракетное оружие капиталистических государств» 1959 года издания. Но долгая история зенитных комплексов Hawk не должна вводить в заблуждение — за свою многолетнюю карьеру ЗРК неоднократно модернизировался и пережил несколько поколений развития ракетных комплексов ПВО.

Разработка универсального ЗРК средней дальности с перспективнейшим тогда полуактивным радиолокационным наведением, установленного на передвижной пусковой установке, была начата в США по программе SAM-A-18 Hawk в 1952 году. Полуактивное наведение позволяло поражать ракетами любые воздушные цели, которые облучаются специальным радаром зенитного комплекса, — ракеты наводятся на отраженные от цели сигналы радара-излучателя.

Полет Ястреба 2 ЗРК С-125 «Печора» Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Американцам удалось тогда немного опередить СССР — в 1957 году начались испытания ракет их нового ЗРК, которые были способны поражать цели не только на средних высотах, но и у самой земли. Hawk мог сбивать самолеты на высотах от 30 м, что до этого было невозможным. В 1960 году первая модификация ЗРК Hawk была принята на вооружение. Ближайший аналог по возможностям — советский ЗРК С-125 «Печора» ненадолго отстал от «Ястреба» и был принят на вооружение уже в 1961 году.

Оба зенитных комплекса стали чрезвычайно массовыми и популярными — один в странах НАТО и партнерах США, второй — во всех странах социалистического лагеря и неприсоединившихся или, как их тогда называли, «странах народной демократии». 40 тыс. ЗРК Hawk было выпущено в США и по лицензии. Советский С-125 лишь незначительно отставал по востребованности от своего американского собрата.

Ветеран в строю

ЗРК MIM-23 Hawk размещается на передвижной пусковой установке, которая несет три ракеты. Боеприпасы выполнены по аэродинамической схеме «летающее крыло» с треугольным крылом малого размаха и большого удлинения. Первая модификация имела дальность действия от 2 до 25 км и высоту поражения целей от 30–60 м до 11 км. Боевая часть по нынешним временам относительно небольшая — всего 54 кг.

На более продвинутой модификации ракеты MIM-23B комплекса Improved Hawk ракета стала тяжелее. Ее боевая часть уже имела массу 74 кг и содержала 14 тыс. стальных сферических осколков, разлетающихся в секторе 70 градусов. Максимальная дальность действия выросла до 35 км, а высота поражения целей составляла уже до 18 км. Такие ракеты могли уничтожать любой боевой самолет того времени, кроме самых высотных, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, вертолеты и, конечно, беспилотники.

Развитие авиации и радиоэлектроники ставили свои задачи по совершенствованию систем ракетного вооружения. «Усовершенствованный «Ястреб» (Improved Hawk) с ракетами MIM-23B с улучшенными характеристиками был принят на вооружение в 1972 году. Следом за первой глобальной модификацией в интересах разных потребителей проходили доработки и по системам наведения, и по электронике.

Полет Ястреба 3 Improved Hawk Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of the Army

Самая актуальная версия ЗРК Hawk, которая и состоит на вооружении в Испании и, вероятно, поставлена Украине, — это Hawk Phase III MIM-23B. Этот вариант ЗРК был принят на вооружение в 1989 году и стал одной из самых серьезных доработок комплекса. Ему усилили возможности по обнаружению современных малоразмерных целей . Электроника теперь позволяет сопровождать большее количество целей одновременно. Конечно, никуда не делись и возможности работы по низколетящим целям.

Какие типы целей может поражать современный и насколько это серьезная опасность для современной боевой авиации? Для современных противорадарных ракет комплексы такого типа не представляют большой проблемы. Радарам ЗРК необходимо постоянно облучать воздушное пространство для наведения ракет и вряд ли они смогут быстро перестраивать частоты работы и использовать другие технические хитрости современных систем ПВО для срыва атаки. Hawk — стандартная цель для всех наших противорадиолокационных ракет. Все летчики изучали способы противодействия этим распространенным средствам ПВО.

Никто не говорит, что Hawk бесполезен. Этот ЗРК может сбить любой самолет третьего или четвертого поколения также эффективно, как планировалось это делать в 1970–1980-е годы в период холодной войны. Представляет он угрозу и для вертолетов и крылатых ракет. Конечно, боевая эффективность ЗРК типа Hawk не идет ни в какое сравнение даже со старыми советскими С-300, которые уже достаточно давно состоят на вооружении ВСУ, но расслабляться из-за этого не стоит. Немаленькими должны быть у НАТО и склады боеприпасов.

Полет Ястреба 4 Су-57 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев