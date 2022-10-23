Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Соединенные Штаты, крупнейший в мире поставщик оружия Украине, которая использует его в боевых действиях против российских подразделений, могут значительно сократить объем военной помощи Киеву. Пойти на это Белому дому придется в случае провала правящей Демократической партии на ноябрьских выборах в конгресс. Находящиеся сейчас в оппозиции республиканцы способны успешно разыграть «оружейную» карту — деньги, мол, логичнее потратить на решение внутренних проблем страны, а не на помощь режиму Зеленского, который сделал самую большую ставку именно на американские вооружения. «Известия» разбирались в ситуации.
Сразу несколько американских СМИ на этой неделе вышли с материалами, которые с большим разочарованием прочитали в Киеве. Суть статей, опубликованных, в частности, новостным кооперативом Punchbowl News и популярным изданием Politico, состоит в том, что предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США могут оказаться решающими не только для традиционной борьбы Республиканской и ныне правящей Демократической партий, но и для Украины, вернее, для военно-технических возможностей Киева противостоять российским ВС, проводящим специальную военную операцию.
Конец «безлимита»?
В частности, лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса Кевин Маккарти заявил, что в случае победы его партии на промежуточных выборах, назначенных на 8 ноября, законодатели вряд ли будут готовы безоговорочно поддерживать Киев по «безлимитному» финансовому плану. «Думаю, что нам придется жить в условиях рецессии, и люди вряд ли захотят выписывать Украине чеки с не проставленной там суммой», — сказал он в беседе с Punchbowl News. «Украина важна, но в то же время она не может быть единственным предметом забот, и речь в данном случае не должна идти о безусловной (финансовой) поддержке», — добавил законодатель.
Вполне вероятно, что Маккарти вовсе не имел в виду полное прекращение американской военной помощи режиму президента Владимира Зеленского — а ее размер с начала СВО составил астрономические $60 млрд, что стало «самой значительной финансовой поддержкой любой страны со времен пика Вьетнамской войны», отмечает еженедельник Time. Однако подобные заявления конгрессмена из Калифорнии «отражают растущую волну изоляционизма в Республиканской партии, особенно в палате представителей конгресса, где всё большее число консервативных законодателей либертарианского толка, принявших на вооружение сформулированную ныне бывшим президентом Дональдом Трампом концепцию «Америка прежде всего», активно выступают против предоставления миллиардов долларов в виде военной и гуманитарной помощи Украине», указывает The New York Times. К их числу можно, например, отнести законодателя из Аризоны Пола Госара, разместившего в своем аккаунте в Twitter пост следующего содержания: «Хватит оказывать помощь другим государствам, особенно — финансировать войну, в которой мы не должны участвовать. Байден и его криминальная семейка, возможно, что-то и должны Зеленскому, но Америка не должна ему ничего».
Президент Джо Байден уже заявил, что обеспокоен перспективами дальнейшего оказания помощи Киеву, если республиканцы победят на ноябрьских выборах в США (а такая вероятность весьма высока). Чуть уменьшить пыл дискуссий и успокоить Киев попробовал Майкл Маккол, старший республиканец в комитете по иностранным делам палаты представителей. В интервью агентству Bloomberg законодатель из Техаса сообщил, что идеи оказания военной помощи Киеву «по-прежнему пользуются широкой двухпартийной поддержкой». При этом Маккол назвал необходимым просто более тщательный контроль за расходами на поддержку Украины, а также выступил за то, чтобы Белый дом «обеспечил более активное вовлечение наших партнеров по НАТО» в процесс передачи оружия Киеву и их участие «в совместном несении бремени расходов».
«Иди к черту, приятель!»
Как утверждает портал Politico со ссылкой на источники в американской администрации, Белый дом не предупреждал Киев о возможном сокращении военной помощи в случае полной или частичной победы республиканцев на ноябрьских выборах. При этом «в Киеве хорошо осведомлены о такой возможности», а «Зеленский и его ближайшие помощники пытались уговорить как демократов, так и республиканцев продолжать финансирование (программ военной помощи) даже несмотря на то, что конца конфликта не видно, а опасения, связанные с наступлением глобальной рецессии, лишь усиливаются», добавляет издание.
На этом фоне в Киеве сейчас решили продемонстрировать, что возможное сокращение объемов поставок американских вооружений в контексте внутриполитических перемен в самих США для них является полной неожиданностью. «Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — сказал глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он добавил, что слова конгрессмена противоречат тому, что звучало на их очной встрече летом этого года в Вашингтоне. Тогда украинскую делегацию «заверяли в том, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется приоритетом, даже если они (республиканцы) победят на выборах», утверждает Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский
Впрочем, подобные дипломатические и лоббистские усилия со стороны Киева, похоже, оказались не слишком успешными. Во всяком случае, результаты проведенного в сентябре Исследовательским центром Пью опроса свидетельствуют о том, что треть республиканцев полагает слишком масштабной американскую помощь Украине (вскоре после начала СВО этот показатель составлял лишь 9%).
Квинтэссенцией настроений консервативного крыла Республиканской партии в плане дальнейшей военной помощи Украине можно, пожалуй, считать выступление одного из самых популярных в стране телеведущих Такера Карлсона. Показав в эфире Fox News видео с очередным едва ли не требованием Зеленского о многомиллиардной финансовой помощи Украине, Карлсон ответил едким комментарием: «Что? Какой-то претенциозный иностранец в футболке требует деньги на свои крайне важные экономические нужды. У нас тоже есть крайне важные экономические нужды, приятель. Ты что, издеваешься? Ступай прочь! Что это, с каких это пор у этого парня есть право требовать что-то от нашего минфина?» По словам Карлсона, притязания Зеленского напоминают «список пожеланий на Рождество: «Хочу вот это, вот это и еще велосипед. Лучше пришли поскорее». Серьезно? Иди к черту, приятель!»
Надежда на «хромых уток»
Шансы находящихся в оппозиции республиканцев на нынешних выборах в США большинство социологов оценивает как высокие. Согласно многочисленным исследованиям, у них есть хорошие возможности для того, чтобы вернуть себе контроль над нижней палатой конгресса, а вопрос о том, что получат ли они преимущество в сенате, остается открытым.
При этом определенные силы в конгрессе намерены в самое ближайшее время «пропихнуть» законопроект о более чем масштабной помощи Украине в будущем году — по словам источников NBC News, этот пакет может оцениваться примерно в $50 млрд. Одобрить соответствующий законопроект могут уже в ходе сессии «хромых уток» — в данном случае этим термином именуют тех законодателей, которые будут дорабатывать на Капитолийском холме после выборов и до января будущего года, когда в конгресс придут их «сменщики».
Другой вопрос — наберется ли в нынешнем составе главного законодательного органа страны достаточно тех, кто будет готов жертвовать огромными деньгами (и поддержкой избирателей) ради далекой — в географическом и остальных смыслах — Украины, а не тратить их на решение более насущных внутренних проблем. Так, консервативно настроенные конгрессмены указывают на то, что «Америке стоит сперва самой укрепить границы на юге и заняться проблемой нелегальной иммиграции до того, как беспокоиться о границе Украины с Россией», отмечает телекомпания.
«Стрелять можно из чего угодно»
Как полагает военный обозреватель Михаил Ходаренок, заявления Маккарти — это сигнал о том, что «двухпартийный консенсус» в США по вопросу помощи Украине «трещит по швам». «Сейчас, когда очевидно, что у США своих проблем навалом, — 13-процентное повышение цен на продукты, мигранты, неконтролируемый наркотрафик, обострение конфликта с Китаем — Украина становится балластом, причем очень прожорливым», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
Ходаренок предполагает, что, «если победят республиканцы, в пользу чего говорят данные соцопросов, вопрос помощи Украине будет пересмотрен». «Если одеяло перетянут консерваторы — лавочку закроют, если примут компромиссный вариант — помощь значительно сократят. Для Киева, который сам по себе беспомощен, это станет приговором», — полагает он.
Полицейские стреляют по беспилотнику, Киев, Украина
По мнению научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ильи Крамника, Украина может прожить практических без любого из тех видов вооружений, которые сейчас поставляют США, — как минимум теоретически, Киев может получить их от других стран. «Но вот без разведывательной информации, идущей от Соединенных Штатов, Киеву не обойтись, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — Это главная составляющая американской помощи, которая имеет решающее значение. Кроме США, никто в мире такого объема информации с нужной оперативностью Украине не даст. А стрелять можно из чего угодно».