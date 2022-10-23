Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву

Соединенные Штаты, крупнейший в мире поставщик оружия Украине, которая использует его в боевых действиях против российских подразделений, могут значительно сократить объем военной помощи Киеву. Пойти на это Белому дому придется в случае провала правящей Демократической партии на ноябрьских выборах в конгресс. Находящиеся сейчас в оппозиции республиканцы способны успешно разыграть «оружейную» карту — деньги, мол, логичнее потратить на решение внутренних проблем страны, а не на помощь режиму Зеленского, который сделал самую большую ставку именно на американские вооружения. «Известия» разбирались в ситуации.

Сразу несколько американских СМИ на этой неделе вышли с материалами, которые с большим разочарованием прочитали в Киеве. Суть статей, опубликованных, в частности, новостным кооперативом Punchbowl News и популярным изданием Politico, состоит в том, что предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США могут оказаться решающими не только для традиционной борьбы Республиканской и ныне правящей Демократической партий, но и для Украины, вернее, для военно-технических возможностей Киева противостоять российским ВС, проводящим специальную военную операцию.

Конец «безлимита»?

В частности, лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса Кевин Маккарти заявил, что в случае победы его партии на промежуточных выборах, назначенных на 8 ноября, законодатели вряд ли будут готовы безоговорочно поддерживать Киев по «безлимитному» финансовому плану. «Думаю, что нам придется жить в условиях рецессии, и люди вряд ли захотят выписывать Украине чеки с не проставленной там суммой», — сказал он в беседе с Punchbowl News. «Украина важна, но в то же время она не может быть единственным предметом забот, и речь в данном случае не должна идти о безусловной (финансовой) поддержке», — добавил законодатель.

Прощай, оружие Фото: Global Look Press/Mauricio Campino

Вполне вероятно, что Маккарти вовсе не имел в виду полное прекращение американской военной помощи режиму президента Владимира Зеленского — а ее размер с начала СВО составил астрономические $60 млрд, что стало «самой значительной финансовой поддержкой любой страны со времен пика Вьетнамской войны», отмечает еженедельник Time. Однако подобные заявления конгрессмена из Калифорнии «отражают растущую волну изоляционизма в Республиканской партии, особенно в палате представителей конгресса, где всё большее число консервативных законодателей либертарианского толка, принявших на вооружение сформулированную ныне бывшим президентом Дональдом Трампом концепцию «Америка прежде всего», активно выступают против предоставления миллиардов долларов в виде военной и гуманитарной помощи Украине», указывает The New York Times. К их числу можно, например, отнести законодателя из Аризоны Пола Госара, разместившего в своем аккаунте в Twitter пост следующего содержания: «Хватит оказывать помощь другим государствам, особенно — финансировать войну, в которой мы не должны участвовать. Байден и его криминальная семейка, возможно, что-то и должны Зеленскому, но Америка не должна ему ничего».

Президент Джо Байден уже заявил, что обеспокоен перспективами дальнейшего оказания помощи Киеву, если республиканцы победят на ноябрьских выборах в США (а такая вероятность весьма высока). Чуть уменьшить пыл дискуссий и успокоить Киев попробовал Майкл Маккол, старший республиканец в комитете по иностранным делам палаты представителей. В интервью агентству Bloomberg законодатель из Техаса сообщил, что идеи оказания военной помощи Киеву «по-прежнему пользуются широкой двухпартийной поддержкой». При этом Маккол назвал необходимым просто более тщательный контроль за расходами на поддержку Украины , а также выступил за то, чтобы Белый дом «обеспечил более активное вовлечение наших партнеров по НАТО» в процесс передачи оружия Киеву и их участие «в совместном несении бремени расходов».

«Иди к черту, приятель!»

Как утверждает портал Politico со ссылкой на источники в американской администрации, Белый дом не предупреждал Киев о возможном сокращении военной помощи в случае полной или частичной победы республиканцев на ноябрьских выборах. При этом «в Киеве хорошо осведомлены о такой возможности», а «Зеленский и его ближайшие помощники пытались уговорить как демократов, так и республиканцев продолжать финансирование (программ военной помощи) даже несмотря на то, что конца конфликта не видно, а опасения, связанные с наступлением глобальной рецессии, лишь усиливаются», добавляет издание.

На этом фоне в Киеве сейчас решили продемонстрировать, что возможное сокращение объемов поставок американских вооружений в контексте внутриполитических перемен в самих США для них является полной неожиданностью. «Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — сказал глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он добавил, что слова конгрессмена противоречат тому, что звучало на их очной встрече летом этого года в Вашингтоне. Тогда украинскую делегацию «заверяли в том, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется приоритетом, даже если они (республиканцы) победят на выборах», утверждает Арахамия.

Прощай, оружие Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

Впрочем, подобные дипломатические и лоббистские усилия со стороны Киева, похоже, оказались не слишком успешными. Во всяком случае, результаты проведенного в сентябре Исследовательским центром Пью опроса свидетельствуют о том, что треть республиканцев полагает слишком масштабной американскую помощь Украине (вскоре после начала СВО этот показатель составлял лишь 9%).

Квинтэссенцией настроений консервативного крыла Республиканской партии в плане дальнейшей военной помощи Украине можно, пожалуй, считать выступление одного из самых популярных в стране телеведущих Такера Карлсона. Показав в эфире Fox News видео с очередным едва ли не требованием Зеленского о многомиллиардной финансовой помощи Украине, Карлсон ответил едким комментарием: «Что? Какой-то претенциозный иностранец в футболке требует деньги на свои крайне важные экономические нужды. У нас тоже есть крайне важные экономические нужды, приятель. Ты что, издеваешься? Ступай прочь! Что это, с каких это пор у этого парня есть право требовать что-то от нашего минфина?» По словам Карлсона, притязания Зеленского напоминают «список пожеланий на Рождество: «Хочу вот это, вот это и еще велосипед. Лучше пришли поскорее». Серьезно? Иди к черту, приятель!»

Надежда на «хромых уток»

Шансы находящихся в оппозиции республиканцев на нынешних выборах в США большинство социологов оценивает как высокие. Согласно многочисленным исследованиям, у них есть хорошие возможности для того, чтобы вернуть себе контроль над нижней палатой конгресса, а вопрос о том, что получат ли они преимущество в сенате, остается открытым.

При этом определенные силы в конгрессе намерены в самое ближайшее время «пропихнуть» законопроект о более чем масштабной помощи Украине в будущем году — по словам источников NBC News, этот пакет может оцениваться примерно в $50 млрд. Одобрить соответствующий законопроект могут уже в ходе сессии «хромых уток» — в данном случае этим термином именуют тех законодателей, которые будут дорабатывать на Капитолийском холме после выборов и до января будущего года, когда в конгресс придут их «сменщики».

Прощай, оружие Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Другой вопрос — наберется ли в нынешнем составе главного законодательного органа страны достаточно тех, кто будет готов жертвовать огромными деньгами (и поддержкой избирателей) ради далекой — в географическом и остальных смыслах — Украины, а не тратить их на решение более насущных внутренних проблем. Так, консервативно настроенные конгрессмены указывают на то, что «Америке стоит сперва самой укрепить границы на юге и заняться проблемой нелегальной иммиграции до того, как беспокоиться о границе Украины с Россией», отмечает телекомпания.

«Стрелять можно из чего угодно»

Как полагает военный обозреватель Михаил Ходаренок, заявления Маккарти — это сигнал о том, что «двухпартийный консенсус» в США по вопросу помощи Украине «трещит по швам». «Сейчас, когда очевидно, что у США своих проблем навалом, — 13-процентное повышение цен на продукты, мигранты, неконтролируемый наркотрафик, обострение конфликта с Китаем — Украина становится балластом, причем очень прожорливым», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Ходаренок предполагает, что, «если победят республиканцы, в пользу чего говорят данные соцопросов, вопрос помощи Украине будет пересмотрен». «Если одеяло перетянут консерваторы — лавочку закроют, если примут компромиссный вариант — помощь значительно сократят. Для Киева, который сам по себе беспомощен, это станет приговором», — полагает он.

Прощай, оружие Полицейские стреляют по беспилотнику, Киев, Украина Фото: REUTERS/Vadim Sarakhan