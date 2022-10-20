Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и два танка в боях в ЛНР за сутки
Мир
Истребитель-бомбардировщик F-35 потерпел крушение в США
Мир
В Молдавии проходит очередной пикет за досрочные выборы в правительство
Мир
Шольц пообещал поддерживать Украину «сколько потребуется»
Политика
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Мир
Орбан раскритиковал план ЕК по совместным закупкам газа
Мир
Иран отверг обвинения в поставках БПЛА для применения на Украине
Общество
В Энергодаре восстановили поврежденный обстрелом мост для проезда в город
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за сильного тумана

Украинских политиков повергло в шок возможное прекращение финансирования от США

Financial Times: украинские политики шокированы заявлением о возможном прекращении финансирования Киева
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские политики отреагировали на заявление Республиканской партии США о возможной остановке финансирования Киева. По словам главы фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, украинские депутаты были шокированы подобным заявлением, сообщает Financial Times.

Меж двух лагерей: чего ожидать от выборов в конгресс США
Смогут ли республиканцы одержать верх и как это изменит политику Вашингтона

О том, что США могут прекратить финансирование Украины в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей, стало известно 19 октября. Как заявил республиканец Кевин Маккарти, когда американцы окажутся в условиях рецессии, финансирование со стороны властей может прекратиться. В свою очередь, член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол добавил, что республиканцы хотят видеть больше отчетов и контроля за расходами.

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — прокомментировал данные заявления Арахамия.

В свою очередь, представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что Киев рассчитывает на «постоянную двухпартийную поддержку» со стороны Вашингтона.

2 октября сообщалось, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же в Вашингтоне ждут от Евросоюза (ЕС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Как рассказал один из собеседников агентства Bloombeg, США обсуждают с союзниками создание более регулярного механизма, который поможет сохранить экономику Украины на плаву.

Ранее, 30 сентября, на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США, в котором говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. В частности, из этих средств планируется выделить $3 млрд на отправку военной техники и оружия. Сюда же входят транспортная поддержка, техобслуживание, поддержка по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины (ВСУ) и силам безопасности страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022