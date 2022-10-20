Украинских политиков повергло в шок возможное прекращение финансирования от США

Украинские политики отреагировали на заявление Республиканской партии США о возможной остановке финансирования Киева. По словам главы фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, украинские депутаты были шокированы подобным заявлением, сообщает Financial Times.

О том, что США могут прекратить финансирование Украины в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей, стало известно 19 октября. Как заявил республиканец Кевин Маккарти, когда американцы окажутся в условиях рецессии, финансирование со стороны властей может прекратиться. В свою очередь, член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол добавил, что республиканцы хотят видеть больше отчетов и контроля за расходами.

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — прокомментировал данные заявления Арахамия.

В свою очередь, представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что Киев рассчитывает на «постоянную двухпартийную поддержку» со стороны Вашингтона.

2 октября сообщалось, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же в Вашингтоне ждут от Евросоюза (ЕС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Как рассказал один из собеседников агентства Bloombeg, США обсуждают с союзниками создание более регулярного механизма, который поможет сохранить экономику Украины на плаву.

Ранее, 30 сентября, на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США, в котором говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. В частности, из этих средств планируется выделить $3 млрд на отправку военной техники и оружия. Сюда же входят транспортная поддержка, техобслуживание, поддержка по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины (ВСУ) и силам безопасности страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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