Меж двух лагерей: чего ожидать от выборов в конгресс США

В США приближается очередной электоральный этап — на 8 ноября намечены выборы в конгресс . При этом в противоборствующих лагерях сейчас не все гладко — Демократическая партия страдает от последствий проводимой внешней и внутренней политики, а по рейтингам республиканцев могут ударить недавние решения Верховного суда по поводу абортов и расследования вокруг экс-президента страны Дональда Трампа . Каковы шансы одних сохранить свои позиции, а других — отвоевать места, разбирались «Известия».

Распределение кресел

До нового витка американских выборов осталось меньше трех месяцев, в этот раз будут голосовать по всем 435 делегатам в палате представителей, а также 34 в сенате . В настоящее время Демократическая партия держит большинство, но перевес совсем незначительный — 220 мест против 211 в нижней палате и 51 против 50 в верхней (формально демократы в сенате занимают 48 кресел, но еще два независимых кандидата состоят с ними в коалиции, при этом перевес в пользу либералов обеспечивает председательство вице-президента Камалы Харрис).

Столь крошечный отрыв от республиканцев не повышает шансы «синих» сохранить свои позиции. С момента, как Джо Байден занял Белый дом в 2020 году, на головы демократов один за другим начали сыпаться проблемы , которые им далеко не всегда удавалось преодолеть. Если в первые месяцы сменившая республиканцев команда вполне успешно справлялась с пандемией коронавируса, то позднее многое пошло наперекосяк.

Меж двух лагерей Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года сильно ударил по имиджу как самого Байдена, так и всей Демократической партии , став демонстрацией провала внешней политики США в глазах обывателей. Затем Соединенные Штаты, да и весь мир захлестнула очередная волна COVID-19, а в феврале Вашингтон включил свою санкционную машину, направленную против Москвы на фоне проводимой спецоперации на Украине. Рестрикции отрикошетили в обычных американцев , неожиданно столкнувшихся с рекордной инфляцией в стране и ростом цен на бензин, к чему граждане США явно были не готовы.

Все это не могло не сказаться на отношении американцев к действующей власти. Так, в последние месяцы рейтинг Байдена сильно скачет , периодически опускаясь до рекордно низких показателей. К примеру, в конце июля Институт Гэллапа (Gallup) сообщил, что деятельность главы государства одобряют лишь 38% американцев. Похожая история и с отношением к работе конгресса. Согласно исследованию The Economist/YouGov, его деятельность одобряют только 16% американцев. Кроме того, лишь 21% опрошенных считает, что страна движется в правильном направлении, а 51% респондентов полагает, что экономика Штатов находится в плачевном состоянии.

Однако и у «красного» лагеря в последнее время тоже не все гладко. В частности, их позиции пошатнулись после того, как 24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года о гарантии права на аборты на федеральном уровне, вернув полномочия штатам. Трамп, в свою очередь, отдал должное себе, отметив, что решение стало результатом назначения трех консервативных судей до истечения срока его президентских полномочий.

Вместе с тем, американское общество негативно отреагировало на решение Верховного Суда по делу «Роу против Уэйда» относительно законности абортов . Так, по результатам опроса Washington Post-Schar School, почти две трети (65%) граждан Соединенных Штатов назвали это «серьезной потерей прав для женщин».

Меж двух лагерей Митинг против отмены постановления Верховного суда США о гарантии права на аборты на федеральном уровне Фото: REUTERS/Cheney Orr

Масло в огонь неопределенности подлил прошедший 8 августа обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде . По данным The Wall Street Journal, сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов. Как сообщили в The Washington Post, федеральные агенты искали засекреченные материалы о ядерном оружии. Сам экс-президент опроверг эту информацию.

«Вопрос о ядерном оружии — это газетная утка, какой были и Россия (расследование о влиянии РФ на президентские выборы в 2016 году. — «Известия»), и оба импичмента, и расследование Мюллера, и многое другое», — написал бывший американский лидер в соцсети Truth.

«Красный» конгресс

При этом, как предположил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев, нынешний скандал и действия властей, направленные против экс-главы государства, не уменьшат число сторонников Трампа .

— Другое дело, что обвинения там выдвигаются серьезные . <…> Ему грозит обвинение в шпионаже, серьезней обвинения придумать трудно. А шпионаж, конечно, уже будет связан с тюремным заключением . Вот о чем сейчас идет речь, — подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт.

Меж двух лагерей Дональд Трамп Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

До недавнего времени все предсказывали победу республиканцев, по крайней мере, в одной палате, а скорее всего и в двух, учитывая нынешнее минимальное преимущество демократов в конгрессе, рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Сейчас же, по его словам, ситуация стала более неуправляемой.

— Если раньше люди голосовали по каким-то убеждениям, что лучше для них, для их семьи, для страны, то сейчас в рамках этой поляризации все зависит от того, кто больше поддерживает Трампа, а кто ненавидит . Страна расколота примерно пополам, — указал американист, выразив при этом уверенность в победе республиканцев.

Аналогичной позиции касательно того, что демократы потеряют свое большинство как в палате представителей, так и в сенате придерживается и профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин. Вместе с тем он признал, что решение Верховного суда США по абортам сослужило республиканцам плохую службу, настроив против них либеральную американскую публику.

— Самое главное не то, что республиканцы получают большинство, а они получат, главное — это будут республиканцы протрамповские или антитрамповские . <…> Если будут республиканцы, которых поддерживает лично Трамп, это уже очень серьезный задел на следующие два года и на выборы президента, — заключил политолог.

Меж двух лагерей Фото: REUTERS/Emily Elconin

В настоящий момент экс-глава Белого дома официально не объявлял о своем намерении баллотироваться в 2024 году. Однако помимо Трампа, в президентскую гонку от консерваторов могут вступить бывший вице-президент США Майк Пенс, а также губернатор штата Флорида Рон Десантис.

Ждать ли перемен

В случае победы Республиканской партии этой осенью страну будут ждать перемены, причем как во внешней, так и во внутренней политике. По словам Лозанского, в первую очередь, изменения затронут энергетическую сферу .

— Дело в том, что Байден в рамках программы «зеленой энергетики» и борьбы с изменением климата запретил многие проекты по разработке новых источников углеводородов. <…> Еще очень важным будет изменение охраны границ. Граница практически открыта, там хаос, и это вызывает большое напряжение. Вот это два основных направления во внутренней политике, — рассказал американист.

Еще в июне конгрессмены-республиканцы представили стратегию, которая в том числе предусматривает оптимизацию выдачи разрешений на увеличение производства ископаемого топлива, а также экспорта сжиженного природного газа. Помимо этого, консерваторы периодически подвергают критике нынешние власти США из-за неспособности решить миграционный кризис . Так, погранично-таможенная служба Штатов в прошлом году задержала свыше 1,7 млн нелегалов на границе с Мексикой, а показатель арестов стал самым высоким за всю историю, сообщала The Washington Post.

Меж двух лагерей Фото: REUTERS/Go Nakamura

При этом в отношениях с другими странами, к примеру, с Ираном, после прихода «красных», скорее всего, стоит ожидать курса на ужесточение диалога . Сейчас администрация Байдена как-то пытается договориться с Тегераном по поводу возрождения ядерной сделки.

— Республиканцы же сторонники более жесткой политики по отношению к Ирану, увеличения санкций, особенно сейчас, когда Иран начинает сближаться с Россией и практически вступил в ШОС. <…> Политика в отношении Китая также будет ужесточаться , — добавил Лозанский.

А вот изменений позиций в отношении России ждать не стоит . Как пояснил собеседник «Известий», взаимоотношения с РФ — единственный вопрос, где мнение консерваторов и либералов совпадает. Так что, когда речь идет о новых антироссийских санкциях, оба лагеря в большинстве своем единодушны .

Несмотря на то, что шансы Демократической партии на победу в этом году тают на глазах, сбрасывать их со счетов пока рано. Впереди еще целых три месяца, за которые может измениться многое. Между тем 8 ноября также состоятся губернаторские выборы в 36 штатах, что может в достаточной степени изменить расклад сил в Америке.