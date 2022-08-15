Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Соединенные Штаты целенаправленно встают на путь идеологического противостояния с Китаем, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Еще одним доказательством этому стала поездка 14–15 августа очередной делегации из США на Тайвань — спустя всего две недели после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси , наделавшего много шума. Как заявили и в Тайбэе, и Вашингтоне, приезд высокопоставленных американских конгрессменов ставил целью «поддержать мир и стабильность в Тайваньском проливе», что выглядит несколько цинично на фоне того, к какому накалу в регионе уже привело посещение острова госпожой Пелоси. К несчастью для Пекина, Штаты в этом далеко не одиноки — в скором времени остров намерены посетить и делегации других стран .

Зачастили

В отличие от визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, шум вокруг которого начался задолго до того, как она ступила на тайваньскую землю 2 августа, нынешний приезд делегации конгресса на остров обошелся без предварительных предупреждений и громких заявлений. Но лишь потому, что про визит впервые все узнали уже по факту — вечером 14 августа, когда пятерых конгрессменов во главе с демократом Эдом Марки уже торжественно встречали в аэропорту Тайбэя. На следующий день делегация провела встречи с главой островной администрации Цай Инвэнь, руководителем МИДа Джозефом У, местными законодателями из комитетов по обороне и торговле и представителями частного сектора.

На Тайвань, как известно, приходится порядка 65% мирового рынка полупроводников и почти 90% современных микросхем. И на фоне стремления США оттеснить Китай от глобальной цепочки поставок этой высокотехнологичной продукции и намерения упрочить собственную отрасль одной из главных заявленных тем на встречах стало сотрудничество Вашингтона и Тайбэя в этой области. Эту тему, к слову, ранее в Тайбэе поднимала и Нэнси Пелоси.

Частый случай Генеральный директор департамента по делам Северной Америки министерства иностранных дел Тайваня Дуглас Хсу приветствует представителей делегации конгресса США в аэропорту Суншань, Тайвань Фото: REUTERS/Taiwan Ministry of Foreign Affairs

— Повестка дня включает сотрудничество в области полупроводников, но отнюдь не ограничивается этим . Недавно США и Тайвань решили провести торговые переговоры (речь идет об объявленной 1 июня инициативе 21st-сentury Trade, которая сосредоточится на углублении торговых связей Вашингтона и Тайбэя в 11 конкретных областях. — «Известия»). Уравновешивание военной угрозы Китая — также важная тема для обсуждения делегацией конгресса , — сказал «Известиям» эксперт Университета Сучжоу в Тайбэе Чэнь Фанъю.

При этом, по его словам, столь краткий промежуток времени между визитами Пелоси и нынешней делегации стал просто совпадением — изначально спикер палаты представителей планировала посетить Тайвань в апреле, но отложила эти планы из-за коронавируса.

— Тем не менее важно, чтобы и другие делегации были в расписании, показывая, что США не поддаются китайским угрозам , — подчеркнул тайваньский эксперт.

Частый случай Заместитель министра иностранных дел Тайваня Александр Юи приветствует сенатора Эда Марки Фото: REUTERS/Taiwan Ministry of Foreign Affairs

Этот политический месседж активно подчеркивали и сами стороны. Визит американских конгрессменов еще раз показывает приверженность США «сотрудничеству с демократическими партнерами для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе» , отметил представитель главы острова Ксавье Чан. В схожих формулировках — «способствовать стабильности и миру по всему Тайваньскому проливу» — цель визита обозначил и представитель конгрессмена Марки.

Не пронимает

Впрочем, пока действия американцев способствуют совершенно обратному . Как известно, после визита на Тайвань Нэнси Пелоси, от которого Пекин решительно, но тщетно пытался отговорить американскую сторону, КНР провела масштабные военные учения вокруг острова. 10 августа китайцы заявили о завершении маневров, тем не менее Народно-освободительная армия продолжила то и дело посылать свои истребители и военные корабли в районы вблизи Тайваня. По данным министерства обороны острова, 14 августа, в день приземления на нем американской делегации, в районе Тайваньского пролива действовали 22 самолета и шесть военных кораблей НОАК .

В дополнение к маневрам вблизи Тайваня Китай приостановил импорт ряда товаров с острова и экспорт туда своего природного песка (а это важное сырье для производства тех же полупроводников) . Американцев же решили наказать отменой большинства контактов между военными, приостановкой двусторонних переговоров по климату и персональными санкциями против Пелоси и ее родственников.

Разумеется, в Пекине не оставили без ответа (пока, правда, словесного) и нынешний визит представителей США на Тайвань , который Китай считает неотъемлемой частью своей территории. « Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем . А те, кто играет с огнем, погибнут от него», — повторил уже хорошо известное китайское предупреждение специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. Официальный представитель китайского минобороны У Цянь заявил, что использование США Тайваня с целью взять под контроль КНР обречено на провал . Между тем посольство страны в США пообещало очередные «решительные контрмеры в ответ на американские провокации».

Частый случай Президент Тайваня Цай Инвэнь во время встречи с cенатором Эдом Марки Фото: REUTERS/Taiwan Presidential Office

Но, как и в случае с поездкой Пелоси, все эти предупреждения оказались нипочем что США, что Тайваню. Внешнеполитическое ведомство острова даже отметило, что нынешний визит американской делегации стал «еще одним признаком дружбы между Тайбэем и Вашингтоном, которой не страшны угрозы и запугивание Китая».

— Я не думаю, что провоцирование Китая вызывает большую озабоченность на Тайване, поскольку Китай уже давно счел себя спровоцированным , — признал «Известиям» эксперт Центра изучения Китая Национального тайваньского университета в Тайбэе Джордж Инь.

Идеологический нажим

Действия американцев говорят о том, что Вашингтон всё увереннее становится на путь нового идеологического противостояния с Китаем по примеру того, как было в годы холодной войны , когда для максимального давления на оппонента в ход шли лозунги поддержки демократии, свободы и прав человека.

— Нечто подобное происходит и сейчас. Американские политические и аналитические центры настолько сильно заряжены новой антикитайской риторикой и идеологией противостояния, что любые призывы к здравомыслию и сдержанности принимаются как недопустимая уступчивость перед лицом китайских коммунистов . И это очень опасная тенденция, — сказал «Известиям» замдиректора ИМЭМО РАН китаист Александр Ломанов.

Он добавил, что отчасти к этому примешивается еще и фактор борьбы за симпатии избирателей в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

Между тем в конфликт США и Китая из-за Тайваня стали всё активнее втягиваться и другие страны. Вскоре после визита на остров Нэнси Пелоси члены Клуба Формоза — неформального объединения из десятков законодателей европейских стран, Канады и Европарламента — выступили с заявлением, пообещав «поддерживать Тайвань» посредством «регулярных визитов, совместных диалогов или сотрудничества».

И судя по всему, контакты с островом пойдут по нарастающей. На прошлой неделе немецкий депутат Хольгер Беккер объявил, что парламентская делегация Германии посетит Тайвань в первую неделю октября , поскольку «сейчас настало время для демократий держаться вместе». Вдобавок к этому в конце октября на Тайвань должна отправиться отдельная делегация из восьми законодателей от шести политических партий Германии , входящих в комитет бундестага по правам человека. А уже в ноябре или декабре посетить Тайвань обещала группа членов британской палаты общин во главе с председателем комитета по иностранным делам Томом Тугендхатом.

Частый случай Фото: REUTERS/Thomas Peter