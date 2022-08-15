Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
Соединенные Штаты целенаправленно встают на путь идеологического противостояния с Китаем, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Еще одним доказательством этому стала поездка 14–15 августа очередной делегации из США на Тайвань — спустя всего две недели после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, наделавшего много шума. Как заявили и в Тайбэе, и Вашингтоне, приезд высокопоставленных американских конгрессменов ставил целью «поддержать мир и стабильность в Тайваньском проливе», что выглядит несколько цинично на фоне того, к какому накалу в регионе уже привело посещение острова госпожой Пелоси. К несчастью для Пекина, Штаты в этом далеко не одиноки — в скором времени остров намерены посетить и делегации других стран.
Зачастили
В отличие от визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, шум вокруг которого начался задолго до того, как она ступила на тайваньскую землю 2 августа, нынешний приезд делегации конгресса на остров обошелся без предварительных предупреждений и громких заявлений. Но лишь потому, что про визит впервые все узнали уже по факту — вечером 14 августа, когда пятерых конгрессменов во главе с демократом Эдом Марки уже торжественно встречали в аэропорту Тайбэя. На следующий день делегация провела встречи с главой островной администрации Цай Инвэнь, руководителем МИДа Джозефом У, местными законодателями из комитетов по обороне и торговле и представителями частного сектора.
На Тайвань, как известно, приходится порядка 65% мирового рынка полупроводников и почти 90% современных микросхем. И на фоне стремления США оттеснить Китай от глобальной цепочки поставок этой высокотехнологичной продукции и намерения упрочить собственную отрасль одной из главных заявленных тем на встречах стало сотрудничество Вашингтона и Тайбэя в этой области. Эту тему, к слову, ранее в Тайбэе поднимала и Нэнси Пелоси.
Генеральный директор департамента по делам Северной Америки министерства иностранных дел Тайваня Дуглас Хсу приветствует представителей делегации конгресса США в аэропорту Суншань, Тайвань
— Повестка дня включает сотрудничество в области полупроводников, но отнюдь не ограничивается этим. Недавно США и Тайвань решили провести торговые переговоры (речь идет об объявленной 1 июня инициативе 21st-сentury Trade, которая сосредоточится на углублении торговых связей Вашингтона и Тайбэя в 11 конкретных областях. — «Известия»). Уравновешивание военной угрозы Китая — также важная тема для обсуждения делегацией конгресса, — сказал «Известиям» эксперт Университета Сучжоу в Тайбэе Чэнь Фанъю.
При этом, по его словам, столь краткий промежуток времени между визитами Пелоси и нынешней делегации стал просто совпадением — изначально спикер палаты представителей планировала посетить Тайвань в апреле, но отложила эти планы из-за коронавируса.
— Тем не менее важно, чтобы и другие делегации были в расписании, показывая, что США не поддаются китайским угрозам, — подчеркнул тайваньский эксперт.
Заместитель министра иностранных дел Тайваня Александр Юи приветствует сенатора Эда Марки
Этот политический месседж активно подчеркивали и сами стороны. Визит американских конгрессменов еще раз показывает приверженность США «сотрудничеству с демократическими партнерами для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе», отметил представитель главы острова Ксавье Чан. В схожих формулировках — «способствовать стабильности и миру по всему Тайваньскому проливу» — цель визита обозначил и представитель конгрессмена Марки.
Не пронимает
Впрочем, пока действия американцев способствуют совершенно обратному. Как известно, после визита на Тайвань Нэнси Пелоси, от которого Пекин решительно, но тщетно пытался отговорить американскую сторону, КНР провела масштабные военные учения вокруг острова. 10 августа китайцы заявили о завершении маневров, тем не менее Народно-освободительная армия продолжила то и дело посылать свои истребители и военные корабли в районы вблизи Тайваня. По данным министерства обороны острова, 14 августа, в день приземления на нем американской делегации, в районе Тайваньского пролива действовали 22 самолета и шесть военных кораблей НОАК.
В дополнение к маневрам вблизи Тайваня Китай приостановил импорт ряда товаров с острова и экспорт туда своего природного песка (а это важное сырье для производства тех же полупроводников). Американцев же решили наказать отменой большинства контактов между военными, приостановкой двусторонних переговоров по климату и персональными санкциями против Пелоси и ее родственников.
Разумеется, в Пекине не оставили без ответа (пока, правда, словесного) и нынешний визит представителей США на Тайвань, который Китай считает неотъемлемой частью своей территории. «Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играет с огнем, погибнут от него», — повторил уже хорошо известное китайское предупреждение специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. Официальный представитель китайского минобороны У Цянь заявил, что использование США Тайваня с целью взять под контроль КНР обречено на провал. Между тем посольство страны в США пообещало очередные «решительные контрмеры в ответ на американские провокации».
Президент Тайваня Цай Инвэнь во время встречи с cенатором Эдом Марки
Но, как и в случае с поездкой Пелоси, все эти предупреждения оказались нипочем что США, что Тайваню. Внешнеполитическое ведомство острова даже отметило, что нынешний визит американской делегации стал «еще одним признаком дружбы между Тайбэем и Вашингтоном, которой не страшны угрозы и запугивание Китая».
— Я не думаю, что провоцирование Китая вызывает большую озабоченность на Тайване, поскольку Китай уже давно счел себя спровоцированным, — признал «Известиям» эксперт Центра изучения Китая Национального тайваньского университета в Тайбэе Джордж Инь.
Идеологический нажим
Действия американцев говорят о том, что Вашингтон всё увереннее становится на путь нового идеологического противостояния с Китаем по примеру того, как было в годы холодной войны, когда для максимального давления на оппонента в ход шли лозунги поддержки демократии, свободы и прав человека.
— Нечто подобное происходит и сейчас. Американские политические и аналитические центры настолько сильно заряжены новой антикитайской риторикой и идеологией противостояния, что любые призывы к здравомыслию и сдержанности принимаются как недопустимая уступчивость перед лицом китайских коммунистов. И это очень опасная тенденция, — сказал «Известиям» замдиректора ИМЭМО РАН китаист Александр Ломанов.
Он добавил, что отчасти к этому примешивается еще и фактор борьбы за симпатии избирателей в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре.
Между тем в конфликт США и Китая из-за Тайваня стали всё активнее втягиваться и другие страны. Вскоре после визита на остров Нэнси Пелоси члены Клуба Формоза — неформального объединения из десятков законодателей европейских стран, Канады и Европарламента — выступили с заявлением, пообещав «поддерживать Тайвань» посредством «регулярных визитов, совместных диалогов или сотрудничества».
И судя по всему, контакты с островом пойдут по нарастающей. На прошлой неделе немецкий депутат Хольгер Беккер объявил, что парламентская делегация Германии посетит Тайвань в первую неделю октября, поскольку «сейчас настало время для демократий держаться вместе». Вдобавок к этому в конце октября на Тайвань должна отправиться отдельная делегация из восьми законодателей от шести политических партий Германии, входящих в комитет бундестага по правам человека. А уже в ноябре или декабре посетить Тайвань обещала группа членов британской палаты общин во главе с председателем комитета по иностранным делам Томом Тугендхатом.
Надеяться на то, что Китай оставит такие действия без ответа, было бы наивно. Это красноречиво продемонстрировал не только визит Нэнси Пелоси, но и случай с поездкой на Тайвань 7–11 августа литовской делегации из 11 правительственных чиновников и представителей бизнеса во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Уже 12 августа Пекин ввел против нее санкции и приостановил все обмены с литовским министерством.