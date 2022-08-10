И пусть Тайбэй подождет: почему Белый дом не спешит с новым законом по Тайваню

Напряженность, резко усилившаяся в отношениях США и Китая после недавнего визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй, заставляет администрацию Джо Байдена притормозить конгресс с принятием закона о политике Тайваня , направленного на улучшение связей с островом. Он, в частности, предлагает обозначить Тайвань, который де-юре считается территорией Китая, основным союзником Штатов вне НАТО и увеличить военную поддержку острова . Есть там и пункт о санкциях против Пекина, если тот предпримет какую-либо «значительную эскалацию враждебных действий» в отношении Тайваня. Как пояснили «Известиям» эксперты, Белый дом сейчас предпочитает не нагнетать без нужды и так накаленную ситуацию вокруг Тайваня, продолжая противодействовать КНР иными методами.

Закон написан

«Закон о политике Тайваня – 2022» (Taiwan Policy Act of 2022) появился еще в июне с подачи хорошо известной в России парочки законодателей — сенатора-республиканца Линдси Грэма и его коллеги из Демократической партии Боба Менендеса , в недалеком прошлом выступивших соавторами знаменитых «санкций из ада» против Москвы.

И пусть Тайбэй подождет Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Примечательно, что, представляя свое новое законодательное творение, задуманное как «ответ на угрожающую риторику китайских военно-политических властей в отношении Тайваня», американские сенаторы вновь не забыли про Россию. «Это эпохальный закон, чтобы направить четкий сигнал Пекину не совершать тех же ошибок с Тайванем, что и Владимир Путин на Украине», — отметил, в частности, Боб Менендес, отдавая дань последней западной моде проводить параллели между нынешними конфликтами в Европе и в Азии.

Одним из пунктов законопроекта стала идея объявить Тайвань «основным союзником вне НАТО» . Этот статус, пожалованный Вашингтоном почти двум десяткам стран мира, дает дополнительные преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности (например, открывает возможность участия в совместных оборонных инициативах и проведения совместных исследований военного характера).

При этом увеличение военной поддержки острову конгрессмены прописали отдельным пунктом, предложив выделить на эти нужды Тайваню $4,5 млрд в ближайшие четыре года , а также перейти от продажи острову исключительно оборонительного оружия к продаже «оружия, способствующего сдерживанию актов агрессии со стороны Народно-освободительной армии Китая».

И пусть Тайбэй подождет Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят учения в Тайваньском проливе Фото: REUTERS/Eastern Theatre Command

Более того, закон предусмотрел и пакет санкций против Пекина, если он предпримет какую-либо «значительную эскалацию враждебных действий» в отношении Тайваня . Наконец, в законопроекте предлагается расширить роль Тайбэя в международных организациях и снять ограничения на официальные взаимодействия федерального правительства с коллегами в правительстве Тайваня. Хотя, по сути, это стало расширенным повторением принятого еще при Дональде Трампе в 2018 году закона, который санкционировал поездки на Тайвань официальных лиц США «всех уровней» для встречи со своими коллегами и ответные визиты тайваньских официальных лиц в Штаты.

Не сложилось

Заслушать предлагаемый законопроект комитет сената по международным отношениям конгресса США первоначально намеревался днем 3 августа — случайно или нет, но к этому моменту спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси как раз успела покинуть Тайвань. Впрочем, в тот день соавтор законопроекта Боб Менендес, окрестивший его самым большим изменением в тайваньской политике США за последние десятилетия, должен был участвовать в других делах сената. Отложить обсуждение тайваньской темы пришлось и на следующий день — 4 августа сенаторы оказались заняты вопросом вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

И пусть Тайбэй подождет Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Тайбэй, Тайвань, 3 августа 2022 года Фото: REUTERS/Ann Wang

Впрочем, после заявления пресс-секретаря совета национальной безопасности Белого дома Эдриенна Уотсона о том, что посвященный Тайваню законопроект «противоречит» полномочиям президента Джо Байдена и дипломатическим усилиям , стало очевидно, что проблема с обсуждением и принятием документа носит отнюдь не технический характер.

На этой неделе источники Bloomberg News и вовсе сообщили, что Белый дом, ранее аккуратно намекавший на нежелательность визита Пелоси на Тайвань, критически отнесся к этой идее и выразил надежду, что демократы проголосуют против нее. То, что администрация президента действительно не склонна в очередной раз злить Китай, особенно в пору обострения как двусторонних отношений, так и ситуации в Тайваньском проливе, косвенно подтвердили и ответные ремарки соавторов законопроекта.

« Они пытаются загнать это в тупик и смягчить, потому что, похоже, они так подходят к каждому конфликту », — позволил себе покритиковать окружение президента на этой неделе Линдси Грэм. Ранее он же и вовсе открыто обвинил Белый дом в подрыве усилий конгресса по отправке КНР «сильного сигнала» на фоне продолжения масштабных военных учений Пекина около острова .

«Известия» направили запрос в Белый дом.

Они пойдут другим путем

Между тем свои сильные сигналы о том, что Вашингтону вообще не следует лезть в тайваньские дела, а Тайваню — приветствовать участие американцев в жизни острова, всё последнее время активно подавал Пекин .

После визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй Китай устроил боевые учения на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня. Четырехдневная демонстрация силы (по данным островных военных, китайцы использовали в маневрах 66 самолетов и 14 военных кораблей) должна была закончиться еще 7 августа. Но 8-го Пекин сообщил, что продлил учения на неопределенный срок. Правда, 10 августа китайское командование Восточного театра военных действий неожиданно объявило о завершении маневров, отметив, что все совместные военные задачи были успешно выполнены.

Американцам же КНР ответила (не считая бесчисленных предупреждений о переходе китайских «красных линий») приостановкой переговоров по безопасности на море и прекращением официальных контактов с высокопоставленными американскими военными, сделав исключение лишь для главы Пентагона Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

И пусть Тайбэй подождет Вертолет военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на военных учениях в водах вокруг Тайваня Фото: REUTERS/Eastern Theatre Command

Но если часть членов конгресса на этом фоне лишь еще больше раззадорилась на противодействие Китаю по самому чувствительному тайваньскому вопросу, то в Белом доме, напротив, решили не обострять.

— У меня сложилось впечатление, что администрация Байдена не поддержала выбор времени визита Пелоси и стремится к снижению напряженности . Имея это в виду, я бы ожидал, что администрация Байдена попытается либо смягчить, либо похоронить предложенный законопроект по Тайваню , — сказал «Известиям» глава Центра по изучению Тайваня при Лондонском университете Дафидд Фэлл.

При этом эксперт отметил, что меры, которые предлагаются в законопроекте, совершенно не обязательно повысят безопасность Тайваня, а вот Китай совершенно точно приведут в ярость .

Линия Нэнси Пелоси и ее сторонников кажется Белому дому опасной, контрпродуктивной и выводящей отношения США с Китаем на траекторию эскалации, сказал «Известиям» старший эксперт Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев.

— Администрация считает, что точек напряжения в отношениях с Китаем и так много и нечего их умножать без нужды . Сдерживание Китая и стратегическая конкуренция с ним заключаются не в том, чтобы провоцировать напряженность вокруг Тайваня, а в том, чтобы выиграть технологическую гонку и укрепить альянсы с союзниками, — отметил китаист.