Последнее китайское предупреждение: Пелоси прилетела на Тайвань

Внимание всех мировых СМИ в последние недели приковано к визиту спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. 2 августа за перемещением ее самолета на Flightradar следили сотни тысяч человек, из-за чего возникли серьезные проблемы с доступом к сайту. В Тайбэй она собиралась еще в апреле, однако визит перенесла. По одним данным, из-за болезни. По другим — под давлением Белого дома, который не хотел обострять отношения с Пекином. Из КНР вначале сыпались грозные предупреждения, потом к Тайваньскому проливу подтянулись вооруженные силы Китая. Почему спикер всё равно решила позлить Пекин и прилетела в Тайбэй, разбирались «Известия».

Что это за визит

Американский самолет Boeing C-40C, на борту которого находилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя. Лайнер летел непрямым маршрутом: вылетел из Малайзии, пересек воздушное пространство Индонезии и пролетел к востоку от Филиппин. К Тайваню он приблизился со стороны Тихого океана.

В это время в Южно-Китайским море выполняли задачи два китайских авианосца «Шаньдун» и «Ляонин». США направили к острову самолеты и авианосцы. Из Пекина летели грозные предупреждения. Так, глава МИДа Ван И заявил, что США «пересекают красную линию и рамки дозволенного».

Последнее китайское предупреждение Самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыл в Тайбэй, 2 августа 2022 года Фото: REUTERS/Jameson Wu

На Тайване, где проживают 23,5 млн человек, политика очень ждали. На самом высотном здании в столице — «Тайбэй 101» — появилась надпись «Спикер Пелоси, добро пожаловать на Тайвань». Местные СМИ накануне опубликовали программу визита: для делегации американского политика забронированы 48 номеров в отеле Grand Hyatt. Пелоси планирует посетить тайваньский парламент и встретиться со спикером Ю Си-куном, а также провести переговоры с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и побывать в Национальном музее прав человека, посвященном преследованию оппозиции в годы правления Гоминьдана.

Пелоси станет первым американским спикером палаты представителей, посетившим Тайвань за последние четверть века .

Как отреагировали в Китае

Такие шаги предсказуемо вызвали жесткую реакцию со стороны Пекина. Китай считает остров одной из своих провинций, поэтому неоднократно призывал Вашингтон отказаться от поездки . Казалось, компромисса удалось достичь. На прошлой неделе президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по телефону. Разговор длился в течение двух часов. Американский лидер заверил китайского коллегу, что не поддерживает сепаратизм на Тайване.

Последнее китайское предупреждение1 Президент США Джо Байден провел двухчасовой телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином, 28 июля 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/White House

«Хочу еще раз повторить, позиция США по вопросу политики «одного Китая» не менялась и не будет меняться», — заявил он тогда. Многие СМИ с надеждой писали, что сторонам удалось договориться и в ходе своего турне по Юго-Восточной Азии Пелоси облетит Тайвань стороной, чтобы не злить Пекин.

Как Пекин пытался помешать

Из Пекина вначале раздавались жесткие заявления о том, что КНР выступает решительно против поездки Пелоси и в противном случае «это негативно повлияет на американо-китайские отношения». А китайское издание Global Times написало, что Пекин «может прибегнуть к военному и стратегическому ответу», поскольку этот визит будет означать «нарушение целостности Китая и намеренную провокацию».

Впоследствии Пекин решил активизировать военную деятельность в прибрежных зонах. Китайская народно-освободительная армия (НОАК) перебросила вооружения в провинцию Фуцзянь, отделенную от Тайваня проливом. После этого 2 августа в Сети появились видео с военной техникой на местных пляжах. Сообщалось о пусковых установках для китайских баллистических ракет меньшей дальности DF-16. В частности, ракета способна нести до трех боеголовок, включая ядерные, ее дальность достигает 800–1000 км. Провинция Фуцзянь находится в 260 км от Тайбэя.

Помимо этого, в регионе начались военные учения, в которых задействовали все виды войск. Из-за этого в Фуцзянь пришлось перенести десятки рейсов. Помимо этого, китайские истребители патрулировали условную разграничительную линию в Тайваньском проливе.

Последнее китайское предупреждение12 Китайские пусковые установки DF-16, по данным соцсетей, были в провинции Фуцзянь, от которой примерно 160 км до Тайваня Фото: соцсети

Тем временем власти Тайваня подготовили бомбоубежища и провели учения массовой эвакуации жителей с улиц городов. Армия острова уступает китайской в разы. Численность армии Тайваня составляет 170 тыс. человек, у КНР — 2 млн.

Как отреагировали в мире

Американские СМИ писали, что в администрации Байдена пытались переубедить Пелоси от визита на Тайвань. Однако она не стала менять планы. Сообщается, что Белый дом сейчас пытается убедить Пекин, что ни военные советники, ни президент не могли повлиять на действия спикера.

В России действия Пелоси назвали провокацией. Пресс-секретарь США Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают чувствительное отношение Пекина к проблеме Тайваня. «Вместо того чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь только можно выразить сожаление», — заявили в Кремле.

Тем временем в Германии визит американского спикера на Тайвань не только не осудили, но и пообещали поддержать Тайбэй в случае возможного нападения Китая. «Мы не приемлем, когда нарушается международное право и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа в нарушение международного права. Это, конечно же, относится и к КНР», — заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

В последнее время страны Запада активизировали контакты с Тайбэем. На остров приезжала американская неправительственная делегация, которую возглавлял бывший министр обороны США Марк Эспер. Также Тайвань посещала вице-председатель Европарламента Никола Бир. Одновременно с этим спикер парламента Тайваня Ю Сикунь приезжал в Чехию по приглашению председателя верхней палаты парламента Милоша Выстрчила.

Последнее китайское предупреждение123 Бывший министр обороны США Марк Эспер и официальный представитель министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу приняли участие в пресс-конференции в Тайване, 19 июля 2022 года Фото: REUTERS/Ann Wang

При этом британское издание The Telegraph, в свою очередь, писало, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня может обернуться еще большим ущербом, чем от ситуации на Украине.

В чем суть конфликта

Официальные отношения между властями Китая и островной провинцией прервались в 1949 году. После поражения в гражданской войне с коммунистами официальное на тот момент правительство Китая под руководством партии Гоминьдан перебралось на Тайвань и объявило себя единственной легитимной властью в стране. Вначале удача улыбалась островной части: до 1970-х большинство стран признавало Китайскую Республику, у нее было представительство в Организации Объединенных Наций. Но в 1971 году она отошла к КНР. Хотя Тайвань позднее и потерял дипломатическое признание, у острова остаются свои органы государственной власти, вооруженные силы и валюта.

Пекин на протяжении долгого времени предлагал формулу «одна страна — две системы», продолжает делать это и сейчас. Речь идет о возможном воссоединении острова с материком в статусе автономии. Периодически казалось, что стороны могут пойти на примирение. В 1991 году остров официально закончил войну с Китаем. А в 2008-м к власти на Тайване пришел кандидат от партии Гоминьдан Ма Инцзю, который победил под лозунгом необходимости наладить более тесное сотрудничество с Пекином. Свое обещание он объяснил просто: это прежде всего в интересах самого острова.

Экономические связи между двумя сторонами стали довольно крепкими, несмотря на политические разногласия. Пекин всегда считал правительство Тайваня сепаратистским.

Последнее китайское предупреждение1234 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ceng Shou Yi

Всё изменилось шесть лет назад, когда в 2016-м на Тайване пришли новые власти, которые взяли курс на самоопределение. В Китае посчитали, что в Тайбэе «перешли черту».

Пекин как раз принял закон о территориальной целостности государства, в котором определил национальную задачу — воссоединение страны. Одним из важных пунктов документа стала возможность применения военной силы в случае исчерпания мирных вариантов объединения.

Кого поддерживают США

Дипломатические отношения США и КНР установились в 1979 году, с тех пор Вашингтон всегда заявлял, что признает Китай «единым и неделимым», а настоящим китайским правительством то, что сидит в Пекине, а Тайвань лишь — неотъемлемой частью КНР. То есть в США считали, что китайский народ находится по обе стороны Тайваньского пролива и может воссоединиться демократическим путем, если захочет.

Де-факто Вашингтон поддерживал контакты с Тайбэем, поставлял ему оружие и негласно гарантировал тайваньцам защиту. В последнее время США и вовсе постоянно злили КНР визитами американских политиков и чиновников на остров. Помимо этого, Вашингтон всё более активно поддерживал власти Тайваня, а американские военные корабли начали регулярно наведываться в Тайваньский пролив.

В ответ Пекин всё больше угрожал военным вторжением, обновлял военные базы, производил масштабные учения по захвату острова, а китайские ВВС регулярно вторгались в воздушное пространство острова. В отместку Австралия, Британия и США создали военный союз AUKUS, одна из целей которого — защита Тайваня и противодействие китайской угрозе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.