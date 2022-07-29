Их звонок очень важен: что обсудили лидеры Китая и США

Лидеры США и Китая 28 июля провели первый за четыре месяца телефонный разговор. За полтора года президентства Джо Байдена отношения двух сверхдержав, и без того не безоблачные, скатились до самого низкого за последние десятилетия уровня. В преддверии очередной беседы в воздухе и вовсе запахло потенциальным военным конфликтом. Тем не менее сам факт того, что при всем ворохе проблем США и Китай оставили открытыми линии связи, причем на высшем уровне, уже можно расценить позитивно, считают эксперты.

Тайваньский водораздел

Нынешний телефонный разговор американского и китайского лидеров стал пятым прямым общением Джо Байдена и Си Цзиньпина за полтора года с момента прихода первого в Белый дом . На фоне того комплекса проблем, которые накопились во взаимоотношениях двух крупнейших экономик мира, стоящих по разные стороны баррикад еще и политически, мало кто всерьез ожидал малейшего прорыва или разрядки. Скорее обе стороны загодя готовились в очередной раз обозначить друг другу взаимные претензии.

К чему пришли стороны по итогам общения, которое продлилось 2 часа 17 минут, для широкой публики осталось неясным . Из первых заявлений в китайских СМИ стало понятно только то, что по вопросу Тайваня каждый остался при своем — вполне предсказуемо. Говоря о тайваньском вопросе, Си Цзиньпин заявил: «играющий с огнем» непременно сам себя обожжет.

Президент Байден подчеркнул, что политика Штатов не изменилась, и США «решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыва мира и стабильности в Тайваньском проливе».

К слову, именно тайваньская тема стала главным раздражителем в двусторонних отношениях , особенно в последние дни. В августе на остров с визитом поддержки собралась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси — третье в американской властной иерархии лицо. Это вызвало настоящий гнев в Китае — з а последние дни Пекин выпустил шесть предупреждений американцам на разных уровнях, пообещав принять «решительные и силовые меры», если конгрессвумен не откажется от своих планов.

Их звонок_1 Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси Фото: Global Look Press/Rod Lamkey — CNP

Что именно китайцы сделают, они не конкретизировали, но в западных СМИ тут же замелькали предположения, что КНР объявит над островом бесполетную зону или даже перехватит самолет с Пелоси (которая пока не стала ни опровергать, ни подтверждать планы поездки, сославшись на соображения безопасности). Но военные США уже решили задействовать дополнительные силы в Индо-Тихоокеанском регионе в том случае, если спикер всё же отправится на Тайвань, сообщило агентство AP со ссылкой на неназванных представителей американских властей .

При этом вероятная поездка Пелоси в Тайбэй уже привела к нешуточному расколу внутри политического истеблишмента США, обычно единого в своих антикитайских настроениях. После того как около недели назад сам Байден робко признал, что военные США считают затею спикера не самой удачной идеей на данном этапе, в его адрес мгновенно полетели многочисленные шпильки — мол, он проявляет слабость перед лицом китайской угрозы .

Понятно, что на таком фоне отмена поездки Пелоси усилит обвинения в потакании Китаю, что сильно ударит по главе государства с рейтингом одобрения ниже 40% и по всей Демпартии . И, как заметил в беседе с «Известиями» один из китайских экспертов-международников, пожелавший остаться неназванным, именно поэтому оппозиционные республиканцы так активно принялись один за другим подначивать Пелоси не отказываться от планов посетить Тайвань.

Их звонок_2 Военнослужащие вооруженных сил Тайваня во время учений «Ханьгуан» Фото: REUTERS/Ann Wang

— Это подбивание Пелоси поехать на Тайвань больше смахивает на ловушку со стороны республиканцев. Если она туда доедет и это спровоцирует кризис, республиканцы будут в этом винить администрацию Байдена, что очень на руку противникам демократов в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс , — отметил собеседник.

Свои политические нюансы есть и у Китая. В нынешнем году в стране пройдет XX съезд Компартии, на котором, как ожидается, председатель КНР будет выдвинут на третий срок у руля страны . И в преддверии такого важного события китайский лидер также не может показаться недостаточно жестким по отношению к американцам, особенно по самой болезненной для Китая теме Тайваня.

— Сейчас очень чувствительный момент в политическом календаре Китая. Помимо партийного съезда есть еще событие —1 августа, день образования Народно-освободительной армии Китая, который в последние годы отмечался вторжением в опознавательную зону ПВО Тайваня на протяжении 10 дней, имитирующем массовые атаки авиации. И на фоне и так очень нервной ситуации это лишь добавит напряженности. Визит Пелоси — это совершенно нерядовое событие, потому что ровно из таких событий в прошлом часто и начиналась большая заваруха, — сказал «Известиям» старший эксперт Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев.

Их звонок_3 Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая Фото: Global Look Press/Yan Yan

По словам эксперта, выходом из ситуации мог бы стать перенос поездки на ноябрь.

— Скорее всего, в ноябре демократы выборы проиграют, и после этого Пелоси могла бы поехать на Тайвань в качестве «хромой утки», но еще при формальной должности. Но согласится ли она на такой компромисс, непонятно. Реально всё зависит от решений нескольких людей и от столкновений характеров. А здесь всё абсолютно непредсказуемо, — резюмировал российский китаист.

Клубок проблем

Одной из точек преткновения между странами, как это назвал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, также остается «агрессивное поведение Китая в Индо-Тихоокеанском регионе» . КНР значительно увеличила количество опасных перехватов военных самолетов своими истребителями над Южно-Китайским морем, заявил на днях председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. А помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер предположил, что «крупный инцидент или несчастный случай» на фоне «агрессивного и безответственного» поведения китайской стороны — это «только вопрос времени».

Пекин на это традиционно парировал в стиле «чья бы корова мычала» . «Если для китайских военных «агрессивно» отслеживать и предупреждать корабли и самолеты иностранных государств, которые проводят разведывательные миссии в китайских водах, то как насчет военных кораблей США, часто вторгающихся в китайские территориальные воды у островов Сиша (Парасельские острова), американских разведывательных самолетов, почти каждый день пролетающих над водами вблизи юго-восточного Китая, или ударной группы авианосцев США, проводящей военные учения в водах в нескольких сотнях миль от Китая?» — привела в качестве контраргумента слова китайского военного эксперта Чжана Сюэфэна газета Global Times.

Их звонок_4 Нефтеналивной танкер в порту города Яньтай Фото: Global Look Press/Cfoto

Еще одним расхождением в геополитическом плане остается ситуация вокруг Украины. Как известно, с начала российской спецоперации Запад во главе с США обвинил Пекин в поддержке Москвы, хотя там ни разу таких однозначных заявлений не делали. Сначала Китаю без обиняков пригрозили вторичными санкциями, если он вздумает помогать России обходить западные рестрикции.

На этой же неделе американские сенаторы представили законопроект с предложением ввести санкции против страховщиков танкеров, которые доставляют нефть или сжиженный природный газ из РФ в Китай . И мотивировали это тем, что, покупая российские энергоносители (а это, к слову, две трети всего экспорта РФ в КНР), Пекин поддерживает вооруженный конфликт на Украине. Разумеется, Китай встретил новости очередным протестом.

Есть и комплекс экономических проблем в отношениях двух стран, оформившихся в настоящую торговую войну еще при экс-главе Белого дома Дональде Трампе.

Тем не менее у Китая и США есть общие интересы, и это прежде всего следствие сильно взаимосвязанных экономик , заметил Александр Габуев.

Их звонок_5 Книга председателя КНР Си Цзиньпина на книжной выставке в Гонконге Фото: REUTERS

— И обе стороны заинтересованы как можно дольше сохранять прагматику, пусть и постепенно при этом отдаляясь: китайцы занимаются собственным импортозамещением и собственными инновациями и американцы хотят зависеть меньше от Китая, но так, чтобы этот процесс происходил как можно более организованно, аккуратно и без слома глобальной экономики , — пояснил эксперт. — И, конечно, у обеих сторон огромный интерес не начать войну. Сохранение статус-кво — жизненно важный интерес и для США, и для Китая.

На этом фоне сам факт сохранения каналов связи между лидерами для обсуждения вороха проблем даже без их последующего решения стал уже неплохим развитием с точки зрения возможности избежать опасных кризисов .

Согласно итоговому заявлению Белого дома, «этот звонок был частью усилий администрации Байдена по поддержанию и углублению линий связи между США и КНР, а также по ответственному управлению нашими разногласиями и совместной работе там, где наши интересы совпадают».