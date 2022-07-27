Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пэлоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — пока только гипотетическая возможность, заявили «Известиям» в Госдепе . Тем не менее Китай уже пригрозил «военным ответом» Вашингтону в случае потенциальной поездки американского чиновника на остров. В посольстве КНР в США «Известиям» подтвердили, что Пекин готов предпринять «решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности» . К слову, скандал разразился на фоне того, что в ближайшие дни американский лидер Джо Байден намерен провести первый за четыре месяца телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Полетит, но это не точно

С начала российской спецоперации на Украине многие в Азии стали проводить параллели с Тайванем: мол, действия Москвы развязывают руки Пекину для отвоевания острова. Разумеется, чаще других такие опасения раздували недруги Китая, в первую очередь США, одновременно с этим активно заявляя и о том, что западный мир не даст Тайвань в обиду. В мае американский президент Джо Байден неожиданно сказал, что Вашингтон готов к военному ответу на возможное использование Пекином силы против Тайваня, чем несколько огорошил даже американский истеблишмент . Китай, задолго до украинских событий упрочивший свое военное присутствие в Тайваньском проливе, но ничем другим не намекавшим на планы нападения, в ответ винил США в попытках нарушить принцип «одного Китая».

В последние дни в американо-китайской схватке за Тайвань появился новый раздражитель — в августе с визитом на остров засобиралась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси . В Госдепартаменте США пояснили «Известиям», что пока это «гипотетическая возможность» , сославшись на раннее заявление пресс-секретаря ведомства Неда Прайса. Между тем тайваньский МИД сообщил, что «не получал соответствующей информации» ни о каком визите, а представитель администрации Нэнси Пелоси Дрю Хэммилл заметил, что аппарат спикера «не подтверждает и не отрицает международные поездки заранее из-за давних протоколов безопасности».

Подбрось сомненья_4 Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP

Однако на фоне того, что Нэнси Пелоси действительно собиралась на Тайвань еще в апреле, но не доехала туда, заболев коронавирусом, сейчас многие сочли, что нет дыма без огня. И, конечно, ни у кого не возникло сомнений, что такой визит — первый с 1997 года, когда Тайвань посещал политик такого ранга, — вызовет негодование китайцев и предостережения от подобного шага .

При этом на этот раз Китай чуть ли не впервые пригрозил не просто неким жестким ответом, но и в частном порядке предупредил о возможном военном ответе , включая перехват самолета спикера на подлете к острову. По крайней мере именно об этом газете Financial Times рассказали на днях сразу шесть американских источников.

Подбрось сомненья_3 Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время учений Фото: Global Look Press/Wang Ye

В посольстве КНР в США «Известиям» такие утверждения прокомментировали отсылом к словам официального представителя МИДа Чжао Лицзяня. На этой неделе он выразил «твердое несогласие» Пекина с этим визитом, отметив, что Китай «готов к любым неожиданностям» и «предпримет решительные меры для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности».

Примечательно, что еще 20 июля Байден, недавно было рвавшийся защищать Тайвань военными средствами, заявил: американские военные считают запланированную Пелоси поездку «не очень хорошей идеей прямо сейчас» . Как сообщила газета Washington Post, Белый дом и целый ряд чиновников национальной безопасности уже проинформировали спикера и ее команду о том, что этот визит чреват серьезным кризисом в Тайваньском проливе. При этом в Вашингтоне признали, что из-за уважения к принципу разделения властей Белый дом не в силах что-либо запрещать спикеру.

Pro & Contra

Впрочем, злить Китай по самой чувствительной тайваньской теме Джо Байдену сейчас действительно ни к чему. До конца июля он намерен провести первый за последние четыре месяца диалог по телефону с китайским визави Си Цзиньпином . И судя по всему, до этого разговора остаются считаные дни — по крайней мере американский посол в Китае Ник Бернс был вынужден прервать визит в Вашингтон и вернуться в Пекин для подготовки к общению лидеров и отчасти из-за растущей обеспокоенности по поводу Тайваня.

Как ожидается, одной из тем обсуждения станет вопрос об отмене повышенных тарифов на целый ряд товаров китайского импорта , которые были введены еще при экс-президенте США Дональде Трампе. Разумеется, такой шаг будет в интересах Китая, однако сейчас в нем даже больше заинтересованы сами американцы. Как уверены сторонники этого шага, отмена пошлин позволит немного сбить рекордную для США инфляцию. Но главное: давно и надолго назначив Китай на роль своего стратегического соперника, США при этом всегда стремились, чтобы конкуренция двух стран оставалась управляемой. Поездка же Пелоси на Тайвань рискует стать той красной линией, пересечение которой отрежет все пути назад.

Подбрось сомненья_1 Запуск ракеты с фрегата ВМС Тайваня во время ежегодных учений «Ханьгуан» Фото: REUTERS/Ann Wang

— Мое предчувствие заключается в том, что Пелоси вряд ли посетит Тайвань в следующем месяце, учитывая серьезные последствия, которые может повлечь за собой такой шаг. Пекин ясно дал это понять Вашингтону. Байден не хочет серьезного кризиса с Китаем в настоящий момент, поскольку в его «меню» уже полно острых проблем внутри страны и за рубежом , — сказал «Известиям» директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо.

Разумно утверждать, что администрация президента США не хочет усиления напряженности или более масштабной конфронтации в Тайваньском проливе на фоне организации телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином, признал «Известиям» эксперт тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Эванс Чэнь.

— Но, хотя США и Китай, возможно, все еще хотят поддерживать диалог между своими высшими правительственными чиновниками, оба должны знать, что для улучшения их отношений очень мало отвечать на звонки. Для США визит конгрессмена на Тайвань или отправка туда других ключевых должностных лиц — подходящее дипломатическое решение по сравнению с военным вариантом , — отметил он.

Эванс Чэнь добавил, что с точки зрения Тайваня визит Нэнси Пелоси станет очень сильным сигналом поддержки острова, и поэтому крайне приветствуется Тайбэем, хотя, разумеется, Пекин определенно будет против этой поездки.

— Китай [в ответ] может проводить все более радикальные военные учения или посылать больше военных в зону ПВО Тайваня , чтобы усилить напряженность в Тайваньском проливе. Это издержки и неопределенность, которые Тайбэй и Вашингтон должны переоценить и подготовиться к ним, — резюмировал тайваньский эксперт.

Между тем Тайвань, похоже, уже давно стал готовиться к сценарию «если завтра война». В 20-х числах июля его министерство обороны сообщило о приведении зенитно-ракетных комплексов в боевую готовность по причине пролетов шести самолетов Народно-освободительной армии Китая в опознавательной зоне ПВО острова.