МИД Китая ответил на планы США признать Россию спонсором терроризма

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ответил США на призыв признать Россию спонсором терроризма.

«Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта. США должны создавать позитивные условия для переговоров России и Украины, а также прикладывать больше усилий, способствующих политическому урегулированию», — сказал он на брифинге 25 июля.

20 июля издание Politico сообщило о намерении США признать Россию спонсором терроризма. Возможность такого шага обсуждалась между спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и госсекретарем Энтони Блинкеном. Отмечается, что конгресс дал возможность Государственному департаменту объявить о признании, но при этом сохранил и за собой такое право.

Признание России спонсором терроризма предполагает ограничение иностранной помощи, а также пересмотр экономических взаимоотношений, в том числе установление контроля над экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

Также назначение позволяет США накладывать санкции на партнеров государства, якобы поддерживающего терроризм. На сегодняшний день определение присвоено Кубе, Северной Корее, Ирану и Сирии.

27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

В ответ на это представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов».

По данным неназванного источника телеканала CNN, в администрации рассматривают возможность включения России в соответствующий список в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за ситуацию вокруг Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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