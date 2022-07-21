Politico узнало о готовности конгресса США признать РФ спонсором терроризма

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила государственному секретарю США Энтони Блинкену, что конгресс может признать Россию спонсором терроризма, если этого не сделает Госдеп. Информация о разговоре политиков в среду, 20 июля, была опубликована Politico.

По данным источников издания, Блинкен и Пелоси обсудили данный вопрос по телефону ранее на этой неделе.

Отмечается, что конгресс предоставил госсекретарю право объявить РФ государством-спонсором терроризма, однако сохранил за собой возможность сделать это самостоятельно.

«Принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем назначение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина», — подчеркнул помощник демократического руководства.

Представители Блинкена и Пелоси отказались прокомментировать данную информацию.

Признание России спонсором терроризма предполагает ограничение иностранной помощи, а также пересмотр экономических взаимоотношений, в том числе установление контроля над экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

Также назначение позволяет США накладывать санкции на партнеров государства, якобы поддерживающего терроризм. На сегодняшний день определение присвоено Кубе, Северной Корее, Ирану и Сирии.

27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

В ответ на это представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов».

По данным неназванного источника телеканала CNN, в администрации рассматривают возможность включения России в соответствующий список в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за ситуацию вокруг Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 апреля, комментируя эти заявления, сказала: рассуждения о том, что Россия может быть включена в этот лист — это «пропагандистский ход».

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.

29 июня президент Франции Эммануэль Макрон отказался признавать Россию страной —спонсором терроризма, подчеркнув, что у Парижа «другие методы».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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