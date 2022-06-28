Президент Франции отказался признавать Россию спонсором терроризма

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма, подчеркнув, что у Франции «другие методы».

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — сказал французский лидер.

Ранее утром 28 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию террористической организацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения заявил, что российские следователи проводят расследования «в отношении актов, которые граничат с актами терроризма и геноцида».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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