Песков прокомментировал слова Зеленского о признании РФ террористической организацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал РФ «террористической организацией».

«Наши следователи и следственные органы ДНР и ЛНР выполняют следственные действия, работает много специалистов, и результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма и геноцида в отношении жителей этих республик. Это и есть настоящие преступления», — рассказал Песков.

Ранее, 27 июня, в своем официальном обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию «крупнейшей террористической организацией мира».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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