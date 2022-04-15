Зеленский призвал Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию «страной-спонсором терроризма». Об этом 15 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания рассказали, что с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

Как передала газета, американский лидер не стал давать своему украинскому коллеге никаких обязательств по этому вопросу, но обещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.

Отмечается, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.

По информации Washington Post, эта мера может иметь целый ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают сотрудничество с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет на различные виды экспорта.

Ярлык «страна-спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.

Еще в декабре 2021 года сенатор-республиканец Риш предложил объявить Россию спонсором терроризма, а также направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году. В поддержку проекта закона, представленного Ришем, выступили еще восемь сенаторов от Республиканской партии США, в том числе Марко Рубио.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что предложение американских сенаторов объявить Россию страной — спонсором терроризма, подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Цеков назвал Россию страной-защитницей, которая разрешает конфликты, развязываемые США и не вмешивается в дела суверенных государств.

Ранее, в 2017 годе российское Минобороны заявляло о связи и содействии США террористам ИГ (запрещенной в России террористической организации). Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров признал, что у Москвы «нет доказательств, что Соединенные Штаты вступили в сговор с боевиками ИГ». Однако это «не отменяет отказа командования США наносить удары по колоннам террористов, отступающим в районе Абу-Кемаля», из чего российские военные делают вывод, что сговор имеет место.

До этого агенство BBC передавало, что американские военные содействовали вывозу боевиков ИГ из Ирака в Сирию и Турцию.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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