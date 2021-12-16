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В США предложили объявить Россию «спонсором терроризма»

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Сенатор-республиканец Джим Риш предложил объявить Россию «государством — спонсором терроризма», а также направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году. Об этом сообщается в релизе, опубликованном 15 декабря на сайте комитета сената США по международным отношениям.

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«Джим Риш, высокопоставленный член комитета сената по международным отношениям, сегодня представил «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны», — сказано в заявлении.

В поддержку проекта закона, представленного Ришем, выступили еще восемь сенаторов от Республиканской партии США: Джим Инхоф, Марко Рубио, Пэт Томи, Джон Баррасо, Джон Корнин, Том Коттон, Роб Портман, а также Бил Хагерти.

В документе подчеркивается, что законодатели учитывают «наращивание» российских войск на украинской границе, а также обеспокоены потенциальной угрозой «вторжения в середине января».

«Учитывая, что администрация Белого дома не отреагировала на данную угрозу, я представил законопроект, который немедленно предоставит Украине финансовую поддержку. Мы не можем ожидать благоприятного момента, чтобы ответить на агрессию РФ. Конгресс должен продолжить поддерживать украинский народ и его право на суверенитет, а также на самооборону», — пояснил Риш.

Уточняется, что законодатели пообещали наделить хозяина Белого дома специальными полномочиями, если президент США окажет Киеву поддержку всеми имеющимися средствами.

Ранее, 12 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что концептуальное понимание «красных линий» — это серьезное разногласие России и США.

15 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

В этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о переброске Вооруженных сил внутри РФ.

6 декабря Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

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