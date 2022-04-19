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МИД РФ назвал пропагандистским ходом США обвинения России в спонсорстве терроризма
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МИД РФ назвал пропагандистским ходом США обвинения России в спонсорстве терроризма

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Заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма в Москве назвали «пропагандистским ходом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 19 апреля.

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«Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто еще не сломался. Это нужно сегодня, сейчас, это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами. О фактах никто вообще не говорит. Это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут», — отметила Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге 18 апреля не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны — Северная Корея, Иран и Судан.

Ранее 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс в свою очередь тогда же заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов». По данным неназванного источника телеканала CNN в администрации рассматривают возможность включения России в соответствующий список в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за ситуацию вокруг Украины.

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в 2022 году.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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