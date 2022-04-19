МИД РФ назвал пропагандистским ходом США обвинения России в спонсорстве терроризма

Заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма в Москве назвали «пропагандистским ходом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 19 апреля.

«Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто еще не сломался. Это нужно сегодня, сейчас, это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами. О фактах никто вообще не говорит. Это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут», — отметила Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге 18 апреля не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны — Северная Корея, Иран и Судан.

Ранее 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс в свою очередь тогда же заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов». По данным неназванного источника телеканала CNN в администрации рассматривают возможность включения России в соответствующий список в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за ситуацию вокруг Украины.

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в 2022 году.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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