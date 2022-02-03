Главарь гидры: что последует за уничтожением США лидера ИГ
США заявили об уничтожении главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, укрывавшегося в Идлибе. Джо Байден подтвердил проведение спецоперации и уточнил: террорист при приближении американского спецназа привел в действие взрывное устройство и при взрыве погиб. В результате рейда в идлибском поселке Атма погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро детей. В парламенте Сирии «Известиям» уточнили, что не считают США «героями», поскольку их план провалился: в ходе рейда погибло много мирных жителей, к тому же серьезно пострадал вертолет американских ВВС. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что после убийства предыдущего лидера ИГ аль-Багдади группировка довольно быстро вновь восстановила силы. Потому говорить о полной победе над терроризмом в Сирии и Ираке пока рано.
«Ужасного террориста больше нет»
Это крупнейшая военная операция США в регионе с октября 2019 года, когда в результате аналогичного рейда был уничтожен предыдущий главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.
Ныне уничтоженный аль-Курайши известен как минимум под десятью именами: сайт Госдепа США в категории «разыскивается за вознаграждение» называет лидера ИГ Амиром Мухаммадом Саидом Абдал-Рахманом аль-Маула. При этом в перечне имен значится также Хаджи Абдулла, Абдулла Кардаш, Абу-Умар Ат-Туркмани и др.
Сумма вознаграждения с августа 2019 года составляла $5 млн, однако летом 2020 года США увеличили ее в два раза. На момент написания материала объявление о поиске аль-Курайши на сайте Госдепа всё еще активно.
Примечательно, что за информацию о предыдущем главаре ИГ аль-Багдади Госдеп предлагал $25 млн.
Джо Байден в своей речи 3 февраля назвал убитого лидера ИГ Хаджи Абдуллой. При этом в его аккаунте в Twitter под фотографией из ситуативной комнаты Белого дома написано об уничтожении аль-Курайши.
Байден также подчеркнул, что ликвидированный террорист «был движущей силой геноцида езидов» в Синджаре на севере Ирака. По данным исследования США, в 2014–2015 годах ИГ уничтожило от 2 до 5,5 тыс. езидов в провинции Ниневия. Еще около 7 тыс. человек были похищены, треть из них числится пропавшими до сих пор.
«Когда наши военные подошли, в последнем акте отчаянной трусости Курайши устроил взрыв на третьем этаже, убив себя и членов своей семьи, — отметил Байден. — Благодаря храбрости наших сил этого ужасного террориста больше нет».
По словам американского лидера, Вашингтон отказался от нанесения авиаудара по дому террориста и ограничился наземной спецоперацией, «чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения». Тем не менее операция затянулась на два часа, в ходе обстрелов пострадал один из вертолетов американских ВВС.
Еще перед выступлением Байдена The New York Times привела слова очевидца из соседнего дома в Атме, который сообщил, что спецназ США использовал громкоговорители перед рейдом и призвал жителей дома сдаться.
Но жертв среди мирного населения избежать не удалось. ЮНИСЕФ подтвердил, что в Атме погибли как минимум шестеро детей. Еще одна девочка получила тяжелые ранения.
В своем выступлении Байден также отметил, что аль-Курайши ответственен за массовую забастовку в тюрьмах на северо-востоке Сирии в январе. В середине месяца около сотни боевиков попытались взять штурмом тюрьму Аль-Сина в городе Хасеке и освободить заключенных.
В результате многодневных ожесточенных столкновений погибли около 40 бойцов курдских Сирийских демократических сил (SDF), контролирующих весь северо-восток за Евфратом. Были уничтожены около 30 боевиков. При этом 50 тыс. мирных жителей были вынуждены бежать.
«Геройский сценарий провалился»
Аль-Курайши родился в иракском Мосуле в 1976 году. Свой путь он начал в иракской «Аль-Каиде» (запрещена в РФ), но в 2011 году примкнул к ИГ и с тех пор неуклонно поднимался по служебной лестнице халифата, пока в 2019-м не стал заместителем эмира — так себя называл сам аль-Багдади.
Как и последний, аль-Курайши скрывался от американцев на вражеской для ИГ территории. Поселок Атма, где нынешнего главаря обнаружили американцы, подконтролен «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). Группировка официально враждует с ИГ с 2014 года.
Аль-Багдади, когда его в 2019 году уничтожили военные США, также находился в Идлибе, в деревне Бариша — это в 9 км к югу от Атмы. В операции по его устранению тоже погибли гражданские — семь человек, включая трех женщин и ребенка.
В Дамаске не смогли подтвердить сообщения США об уничтожении главаря ИГ в Идлибе. Как пояснил «Известиям» председатель международного комитета парламента Сирии Бутрус Маржан, территория спецоперации находится «под контролем Турции и связанных с ней террористических группировок».
— Информация, полученная с места, неточна, поэтому подтвердить ее нельзя. Операция проходила в городе Атма, находящемся под оккупацией Турции, группировки «Ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее подразделениями. Сирийской армии на этой территории нет, — подчеркнул политик.
По словам зампреда международного комитета сирийского парламента Аммара Аль-Асада, американский «геройский сценарий», на который США изначально делали ставку, «провалился».
— Во-первых, большое число потерь среди атакующих сил, то есть самих США, а также потеря ими вертолета. Во-вторых, большие потери среди мирного населения в регионе, — констатировал политик.
Нового главаря изберут быстро
До появления официальных сообщений об уничтожении аль-Курайши экспертное сообщество гадало, какую цель преследовали американцы в Идлибе.
Профессор вашингтонского Ближневосточного института (MEI) Чарльз Листер предполагал (еще до заявления Джо Байдена), что столь масштабная операция США в регионе могла преследовать либо лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, либо его посланника в регионе Абу Обейда. По словам эксперта, Атма — место силы «Аль-Каиды», где укрывается большое количество беженцев со всего Идлиба.
Листер также считает, что для руководства США весьма удобно объяснить потери среди гражданского населения версией, что главарь ИГ погиб при взрыве, который сам и устроил. Однако доказательств этого мы так и не получим, констатировал эксперт MEI.
Директор центра изучения новой Турции Юрий Мавашев пояснил «Известиям», что операция в Идлибе не могла проходить без ведома Турции, а возможно, и при ее негласном участии. Поскольку Атма и прилегающие территории формально входят в турецкую зону ответственности, согласно сочинским договоренностям 2019 года лидеров России и Турции.
— Тем не менее говорить о полном контроле Идлиба со стороны Турции не приходится: в регионе проживает около 2 млн человек, полно различных сил, некоторые из них подконтрольны Великобритании и другим внерегиональным игрокам. Не исключено, что турецкие спецслужбы могли принять участие в устранении аль-Курайши, но сделали это руками американцев, — пояснил эксперт «Известиям».
Арабист Вячеслав Матузов полагает, что момент для устранения главаря ИГ был выбран США неслучайно. По мнению эксперта, в свете текущей напряженности вокруг Украины Вашингтон решил показать России, что он по-прежнему имеет вес в Сирии. И что его военные могут действовать в Идлибе, который формально стал ареной для решений в рамках российско-турецкого диалога.
К слову, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов, обмолвилась: «Пока происходило планирование этой операции, мы предпринимали скоординированные усилия для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины».
— Король умер, да здравствует король! Убили одного — будет другой. Арабские СМИ уже называют имя потенциально нового главаря ИГ (по информации Al Arabiya, им станет уроженец Ирака по фамилии аль-Исауи. — «Известия»). Если действительно новости верны, сомневаюсь, что будет какое-то очень серьезное влияние на ИГ, что группировка распадется, — пояснил «Известиям» востоковед Андрей Онтиков.
Эксперт напомнил, что убийство аль-Багдади в 2019 году также не стало каким-то поворотным моментом в судьбе ИГ.
Говорить об окончательной победе над группировкой рано — ИГ не просто не уничтожено, оно потихоньку восстанавливает свои силы, предупредил эксперт.