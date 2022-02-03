Главарь гидры: что последует за уничтожением США лидера ИГ

США заявили об уничтожении главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши , укрывавшегося в Идлибе. Джо Байден подтвердил проведение спецоперации и уточнил: террорист при приближении американского спецназа привел в действие взрывное устройство и при взрыве погиб. В результате рейда в идлибском поселке Атма погибли по меньшей мере 13 человек , в том числе шестеро детей. В парламенте Сирии «Известиям» уточнили, что не считают США «героями» , поскольку их план провалился: в ходе рейда погибло много мирных жителей, к тому же серьезно пострадал вертолет американских ВВС. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что после убийства предыдущего лидера ИГ аль-Багдади группировка довольно быстро вновь восстановила силы . Потому говорить о полной победе над терроризмом в Сирии и Ираке пока рано.

«Ужасного террориста больше нет»

Это крупнейшая военная операция США в регионе с октября 2019 года, когда в результате аналогичного рейда был уничтожен предыдущий главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Ныне уничтоженный аль-Курайши известен как минимум под десятью именами : сайт Госдепа США в категории «разыскивается за вознаграждение» называет лидера ИГ Амиром Мухаммадом Саидом Абдал-Рахманом аль-Маула. При этом в перечне имен значится также Хаджи Абдулла, Абдулла Кардаш, Абу-Умар Ат-Туркмани и др.

Сумма вознаграждения с августа 2019 года составляла $5 млн, однако летом 2020 года США увеличили ее в два раза. На момент написания материала объявление о поиске аль-Курайши на сайте Госдепа всё еще активно.

Примечательно, что за информацию о предыдущем главаре ИГ аль-Багдади Госдеп предлагал $25 млн.

Джо Байден в своей речи 3 февраля назвал убитого лидера ИГ Хаджи Абдуллой. При этом в его аккаунте в Twitter под фотографией из ситуативной комнаты Белого дома написано об уничтожении аль-Курайши.

Байден также подчеркнул, что ликвидированный террорист «был движущей силой геноцида езидов» в Синджаре на севере Ирака . По данным исследования США, в 2014–2015 годах ИГ уничтожило от 2 до 5,5 тыс. езидов в провинции Ниневия. Еще около 7 тыс. человек были похищены, треть из них числится пропавшими до сих пор.

Главарь гидры Фото: REUTERS

« Когда наши военные подошли, в последнем акте отчаянной трусости Курайши устроил взрыв на третьем этаже, убив себя и членов своей семьи, — отметил Байден. — Благодаря храбрости наших сил этого ужасного террориста больше нет ».

По словам американского лидера, Вашингтон отказался от нанесения авиаудара по дому террориста и ограничился наземной спецоперацией, «чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения». Тем не менее операция затянулась на два часа, в ходе обстрелов пострадал один из вертолетов американских ВВС.

Еще перед выступлением Байдена The New York Times привела слова очевидца из соседнего дома в Атме, который сообщил, что спецназ США использовал громкоговорители перед рейдом и призвал жителей дома сдаться.

Но жертв среди мирного населения избежать не удалось. ЮНИСЕФ подтвердил, что в Атме погибли как минимум шестеро детей. Еще одна девочка получила тяжелые ранения.

В своем выступлении Байден также отметил, что аль-Курайши ответственен за массовую забастовку в тюрьмах на северо-востоке Сирии в январе. В середине месяца около сотни боевиков попытались взять штурмом тюрьму Аль-Сина в городе Хасеке и освободить заключенных.

В результате многодневных ожесточенных столкновений погибли около 40 бойцов курдских Сирийских демократических сил (SDF), контролирующих весь северо-восток за Евфратом. Были уничтожены около 30 боевиков. При этом 50 тыс. мирных жителей были вынуждены бежать.

«Геройский сценарий провалился»

Аль-Курайши родился в иракском Мосуле в 1976 году. Свой путь он начал в иракской «Аль-Каиде» (запрещена в РФ), но в 2011 году примкнул к ИГ и с тех пор неуклонно поднимался по служебной лестнице халифата, пока в 2019-м не стал заместителем эмира — так себя называл сам аль-Багдади.

Как и последний, аль-Курайши скрывался от американцев на вражеской для ИГ территории. Поселок Атма, где нынешнего главаря обнаружили американцы, подконтролен «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). Группировка официально враждует с ИГ с 2014 года.

Аль-Багдади, когда его в 2019 году уничтожили военные США, также находился в Идлибе, в деревне Бариша — это в 9 км к югу от Атмы. В операции по его устранению тоже погибли гражданские — семь человек, включая трех женщин и ребенка.

Главарь гидры Фото: REUTERS

В Дамаске не смогли подтвердить сообщения США об уничтожении главаря ИГ в Идлибе. Как пояснил «Известиям» председатель международного комитета парламента Сирии Бутрус Маржан, территория спецоперации находится «под контролем Турции и связанных с ней террористических группировок».

— Информация, полученная с места, неточна, поэтому подтвердить ее нельзя. Операция проходила в городе Атма, находящемся под оккупацией Турции, группировки «Ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее подразделениями. Сирийской армии на этой территории нет , — подчеркнул политик.

По словам зампреда международного комитета сирийского парламента Аммара Аль-Асада, американский «геройский сценарий», на который США изначально делали ставку, «провалился» .

— Во-первых, большое число потерь среди атакующих сил, то есть самих США, а также потеря ими вертолета. Во-вторых, большие потери среди мирного населения в регионе , — констатировал политик.

Нового главаря изберут быстро

До появления официальных сообщений об уничтожении аль-Курайши экспертное сообщество гадало, какую цель преследовали американцы в Идлибе.

Профессор вашингтонского Ближневосточного института (MEI) Чарльз Листер предполагал (еще до заявления Джо Байдена), что столь масштабная операция США в регионе могла преследовать либо лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, либо его посланника в регионе Абу Обейда. По словам эксперта, Атма — место силы «Аль-Каиды», где укрывается большое количество беженцев со всего Идлиба .

Листер также считает, что для руководства США весьма удобно объяснить потери среди гражданского населения версией, что главарь ИГ погиб при взрыве, который сам и устроил. Однако доказательств этого мы так и не получим , констатировал эксперт MEI.

Директор центра изучения новой Турции Юрий Мавашев пояснил «Известиям», что операция в Идлибе не могла проходить без ведома Турции, а возможно, и при ее негласном участии . Поскольку Атма и прилегающие территории формально входят в турецкую зону ответственности, согласно сочинским договоренностям 2019 года лидеров России и Турции.

— Тем не менее говорить о полном контроле Идлиба со стороны Турции не приходится: в регионе проживает около 2 млн человек, полно различных сил, некоторые из них подконтрольны Великобритании и другим внерегиональным игрокам. Не исключено, что турецкие спецслужбы могли принять участие в устранении аль-Курайши, но сделали это руками американцев , — пояснил эксперт «Известиям».

Арабист Вячеслав Матузов полагает, что момент для устранения главаря ИГ был выбран США неслучайно. По мнению эксперта, в свете текущей напряженности вокруг Украины Вашингтон решил показать России, что он по-прежнему имеет вес в Сирии . И что его военные могут действовать в Идлибе, который формально стал ареной для решений в рамках российско-турецкого диалога.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов, обмолвилась: «Пока происходило планирование этой операции, мы предпринимали скоординированные усилия для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины».

— Король умер, да здравствует король! Убили одного — будет другой. Арабские СМИ уже называют имя потенциально нового главаря ИГ (по информации Al Arabiya, им станет уроженец Ирака по фамилии аль-Исауи. — «Известия»). Если действительно новости верны, сомневаюсь, что будет какое-то очень серьезное влияние на ИГ, что группировка распадется, — пояснил «Известиям» востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт напомнил, что убийство аль-Багдади в 2019 году также не стало каким-то поворотным моментом в судьбе ИГ.