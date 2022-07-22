С видом на остров: США пытаются вывести Китай из себя

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси собирается в августе посетить Тайвань, чтобы продемонстрировать Тайбэю американскую поддержку. Такие шаги предсказуемо вызвали жесткую реакцию со стороны Пекина. КНР призывает Вашингтон отказаться от поездки. В том, какое значение этот визит может иметь для китайско-американских отношений, разбирались «Известия».

Отложенный визит

«Пекин выступает решительно против поездки спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси. Если она посетит Тайвань, это серьезно нарушит принцип одного Китая и положения трех соглашений между Китаем и США» , — прокомментировал сообщения о возможном визите Пелоси в Тайбэй официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, добавив, что в противном случае «это негативно повлияет на американо-китайские отношения».

А китайское издание Global Times и вовсе написало, что Пекин «может прибегнуть к военному и стратегическому ответу», поскольку этот визит будет означать «нарушение целостности Китая и намеренную провокацию».

Власти Тайваня не подтвердили сведения о возможной поездке американской чиновницы на остров. В свою очередь президент США Джо Байден предупредил, что, по мнению военных, «сейчас это не очень хорошая идея». «Но я не знаю, каков статус поездки», — отметил он.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Нэнси Пелоси планирует посетить Тайбэй, «чтобы продемонстрировать поддержку острову, поскольку он сталкивается с растущим давлением со стороны Пекина». Этот стало бы первым за последние 25 лет визитом на остров спикера палаты представителей конгресса США.

Новости о возможной поездке впервые появились еще весной — Пелоси собиралась приехать в апреле, однако заразилась коронавирусом и поездку отложили.

С видом на остров Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В последнее время западные страны активизировали контакты с Тайбэем. Так, на остров приезжала американская неправительственная делегация, которую возглавлял бывший министр обороны США Марк Эспер. Также Тайвань посещала вице-председатель Европарламента Никола Бир. Одновременно с этим спикер парламента Тайваня Ю Сикунь приезжал в Чехию по приглашению председателя верхней палаты парламента Милоша Выстрчила.

Такие шаги предсказуемо вызывают раздражение Китая. Пекин потребовал от Вашингтона не только отменить поездку Пелоси, но и отказаться от плана по продаже оружия Тайбэю. В военном ведомстве КНР отметили, что США «наносят серьезный ущерб суверенитету Китая, а также разрушают двусторонние отношения в военной сфере».

Британское издание The Telegraph в свою очередь предостерегло, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня может обернуться еще большим ущербом, чем от ситуации на Украине.

Две системы

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году. После поражения в гражданской войне с коммунистами официальное на тот момент правительство Китая под руководством партии Гоминьдан перебралось на Тайвань и объявило себя единственной легитимной властью в стране. Вначале удача была на стороне островной части: Китайскую Республику до 1970-х годов признавало большинство государств, у нее было представительство в ООН. Но в 1971 году она отошла к КНР. Хотя Тайвань позднее и потерял дипломатическое признание, у острова остаются свои вооруженные силы, валюта и органы государственной власти.

Пекин предложил формулу «одна страна — две системы», которая предполагала бы воссоединение острова с материком в статусе автономии. На Тайване хотя и не заинтересовались этим предложением, но всё же смягчили правила посещения и инвестирования для китайских граждан. В 1991 году остров официально закончил войну с Китаем.

С видом на остров Президент Китая Си Цзиньпин (в центре) встречается с предпринимателями из Тайваня на юго-востоке Китая во время своего визита на местную фабрику, 1 ноября 2014 года Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Li Tao

В 2008-м к власти на Тайване пришел кандидат от партии Гоминьдан — Ма Инцзю, который победил под лозунгом необходимости наладить более тесное сотрудничество с Пекином, поскольку это в интересах прежде всего самого острова. Пекин продолжил считать правительство Тайваня сепаратистским. Однако, несмотря на политические разногласия, экономические связи между двумя сторонами остались довольно крепкими. Стороны подписали десятки соглашений в торговой, инвестиционной, туристической сферах, отодвинув на потом решение чувствительных политических вопросов.

Но постепенно настроения изменились: в 2016-м новые власти на Тайване отвергли предыдущие договоренности и взяли курс на самоопределение. В Пекине посчитали, что в Тайбэе «перешли черту».

Тем временем в КНР приняли закон о территориальной целостности государства, в котором определили национальную задачу — воссоединение страны. При этом в документе закрепили за собой возможность в случае исчерпания мирных вариантов объединения использовать военную силу.

Всё было бы иначе, если бы не США

Председатель КНР Си Цзиньпин не раз призывал решить политические проблемы. В частности, использовать ту же схему, по которой Пекин взаимодействует с Гонконгом: «одна страна — две системы», подразумевающую формальную власть Пекина над островом при сохранении на Тайване действующей политической системы.

Связи между материковой частью Китая и островом могли бы развиваться иначе, если бы не вмешательство в конфликт США. Отношения Пекина и Вашингтона с 1979 года строились на том, что США признавали Китай единым и неделимым, настоящим китайским правительством то, что сидит в Пекине, а Тайвань лишь — неотъемлемой частью КНР. То есть американцы считали так: китайский народ находится по обе стороны Тайваньского пролива, у него есть право на воссоединение, осуществить которое можно демократическим путем.

С видом на остров Солдаты проезжают мимо порта Тайбэй в рамках учений, направленных на противодействие китайскому вторжению, 21 июля 2022 года Фото: REUTERS/Remo Casilli

Впрочем, такая позиция вовсе не мешала Вашингтону всячески помогать Тайбэю, поддерживать с ним контакты, поставлять ему оружие, а также негласно гарантировать тайваньцам защиту.

Казалось, что все стороны конфликта осознают, где проходят красные линии. Первым правила игры нарушил Дональд Трамп в 2015 году, когда стало известно о его победе на выборах. Избранный президент США впервые со времен Джимми Картера снял трубку при звонке с Тайваня, а потом в Twitter сообщил, что ему звонила «президент Тайваня» Цай Инвэнь.

После этого Вашингтон стал постоянно злить Пекин визитами американских политиков и чиновников на остров, более активно поддерживать власти Тайваня, а американские военные корабли стали регулярно заходить в Тайваньский пролив.

На фоне этого Пекин всё чаще угрожает Тайваню военным вторжением, производя масштабные учения по захвату острова, обновляя военные базы, китайские ВВС регулярно вторгаются в воздушное пространство острова. В ответ Австралия, Британия и США создали военный союз AUKUS, одна из целей которого — защита Тайваня и противодействие китайской угрозе в АТР.

Цель — спровоцировать Пекин

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в беседе с «Известиями» пояснил, что планируемый визит Пелоси на Тайвань — это целенаправленная антикитайская провокация. По словам китаиста, отношения Вашингтона и Пекина остаются очень напряженными. Один из главных раздражителей, который Белый дом использует против КНР, — вопрос Тайваня.

— Тактика меняется, но цель остается — постоянно провоцировать Китай на какие-то действия. Вот теперь снова всплыла возможная поездка Пелоси на Тайвань. Все понимают, что это очень чувствительный момент. У КНР совершенно твердая и понятная позиция, которая заключается в том, что Тайвань — это внутренняя проблема страны, имеющая давние корни, — добавил китаист.

С видом на остров Президент Тайваня Цай Инвэнь появляется на экране с сообщением о статусe-кво Тайваня во время выступления премьер-министра Су Цзэн-чана на ежегодном съезде правящей Демократической прогрессивной партии в Тайбэе, 17 июля 2022 года Фото: REUTERS/Ann Wang

По словам эксперта, для Пекина этот вопрос острый и по военно-политическим соображениям, и по соображениям общенационального престижа. Портяков подчеркнул, что глобальная стратегическая цель нынешних китайских властей — «великое возрождение Китая», она подразумевает не только наращивание военной и экономической мощи страны, но также одним из важнейших компонентов стало возвращение Тайваня .

Тем временем шаги, которые предпринимает Вашингтон, заставляют сомневаться в искренности американских властей о том, что США хотели бы иметь нормальные отношения с Китаем, сообщил политолог.

— Стоит отметить, что пока поездка спикера палаты представителей на Тайвань никем официально не подтверждена — ни Белым домом, ни Тайбэем, ни представителями самой Нэнси Пелоси. Тем не менее китайские власти уже расценили возможный визит Пелоси как одну из худших провокаций и историческую ошибку Вашингтона. В ближайшее время мы будем наблюдать нарастание жесткой риторики и попытки Пекина помешать поездке. Однако остается неясным, как будет реагировать Пекин, если визит все-таки состоится , — отметил в беседе с «Известиями» заместитель руководителя Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Игорь Денисов.

Он полагает, что возможны разные варианты.

— От персональных санкций в отношении членов делегации до демонстрации силы в Тайваньском проливе. Хотя последнее ситуацию не сильно изменит — НОАК и так в последние месяцы усилила свою активность, прежде всего в воздушном пространстве вокруг Тайваня. Здесь, безусловно, есть предел — по-прежнему невысока вероятность силовой операции материкового Китая по возвращению острова. Тем не менее на действия США, безусловно, будет дан ответ. Вызовом для Пекина является не только серьезное размывание американской стороной принципа одного Китая, которое выражается в повышении уровня поддержки и взаимодействия с властями Тайваня, но и то, что такой визит запланирован в критически важный для КПК период , — пояснил политолог.

С видом на остров Президент Китая Си Цзиньпин (в центре) на заключительном заседании Всекитайского собрания народных представителей, 20 марта 2018 года Фото: Getty Images/Kevin Frayer

По словам китаиста, речь идет о подготовке к намеченному на осень ХХ съезду партии, который подведет итоги «десятилетия» Си Цзиньпина у власти.

— Очень вероятно этот съезд даст добро на его очередной пятилетний срок. Политическая чувствительность момента придает особое измерение комплексу вопросов, которые Китай относит к своим ключевым интересам, и прежде всего тому, что происходит на Тайване и вокруг Тайваня, — считает политолог.