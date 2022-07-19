Китаист назвал американской провокацией визит Пелоси на Тайвань

Планируемый визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — это целенаправленная антикитайская провокация. Об этом во вторник, 19 июля, заявил «Известиям» главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

«Китайско-американские отношения остаются в очень напряженной фазе. Одним из главных раздражителей, который американская администрация использует против Китая, остается тайваньский вопрос. Тактика меняется, но цель остается — постоянно провоцировать Китай на какие-то действия. Вот теперь снова всплыла возможная поездка Пелоси на Тайвань. Все понимают, что это очень чувствительный момент, поскольку Пелоси — официальное лицо. Вот такая целенаправленная антикитайская провокация», — отметил он.

Эксперт напомнил, что у КНР совершенно твердая и понятная позиция, которая заключается в том, что Тайвань — это внутренняя проблема страны, имеющая давние корни. Как указал Портяков, для Пекина данный вопрос является острым и по военно-политическим соображениям, и по соображениям общенационального престижа.

Он объяснил это тем, что «великое возрождение Китая», являющееся глобальной стратегической целью нынешнего руководства, включает не только наращивание экономической и военной мощи, одним из важнейших компонентов стало возвращение Тайваня.

По словам Портякова, подобные надавливания на «больную точку» КНР со стороны Соединенных Штатов заставляют сомневаться в искренности заявлений американских властей о том, что они хотели бы иметь нормальные отношения с Пекином.

О визите Пелоси в Китай ранее в этот день сообщила газета Financial Times. Политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина, отметили источники. Пелоси возглавит американскую делегацию.

Если поездка состоится, то станет первым визитом спикера палаты представителей США за 25 лет. В 1997 году Тайвань посетил Ньют Гингрич.

Пекин в свою очередь потребовал от Вашингтона отменить поездку Пелоси. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил, что КНР выступает категорически против официальных контактов между США и Тайванем.

Визиты американских чиновников на Тайвань наносят удар по отношениям двух стран и посылают «неверный сигналы тайваньским сепаратистам», подчеркнул он.

Ранее, 18 июля, Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от своего плана по продаже оружия Тайбэю. Продавая оружие Тайваню, США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая, разрушают двусторонние отношения в военной сфере, отметили в китайском военном ведомстве.

16 июля сообщалось, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией. В мире может образоваться еще один политический кризис, если КНР захочет насильно подчинить себе Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.