В Британии предостерегли от конфликта Запада с КНР из-за Тайваня

Британский Telegraph предостерегает о еще большем ущербе, чем от ситуации на Украине, при противостоянии Запада и Китая из-за Тайваня.

Эксперты опасаются еще одного дипломатического кризиса, который может начаться из-за попытки насильственного подчинения КНР Тайваня, что повлечет за собой санкции против Пекина. Тогда западным корпорациям придется покинуть перспективный азиатский рынок, из-за чего компании понесут колоссальные потери, так как Китай приносит им существенную часть прибыли.

В публикации отмечается, что после того, как на попытки «добиться расположения дракона» Запад потратил огромные средства и годы, противостояние Китая и Тайваня обернется для мировой экономики «кошмарным сценарием».

Кроме того, акцент в материале сделан на том, что на фоне военной операции в Донбассе крупные западные компании одна за другой стали уходить из РФ. При этом многие крупные компании в Китае получают огромную прибыль, поэтому отказываться от сотрудничества с Пекином будут «гораздо неохотнее».

Так, в качестве примера приводится корпорация Apple, которая в 2021 году заработала в Китае $68 млрд, что составляет примерно 20% выручки компании.

В свою очередь, британский фармацевтический гигант за год зарабатывает в Китае $6 млрд, а это порядка 16% прибыли.

По информации издания, в Тайване производится половина массово используемых микрочипов: от автомобилей и стиральных машин до смартфонов. И это, как считает автор статьи, «означает, что противостояние Запада и Пекина из-за Тайваня грозит гораздо большим сопутствующим уроном, чем конфронтация с Россией».

8 июля силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учения возле берегов Тайваня сообщил представитель восточной зоны боевого командования Ши И.

25 июня посол Китая во Франции Лу Шае заявил о готовности вернуть контроль над Тайванем, в том числе военным путем. Он подчеркнул, что КНР не рассматривает остров как независимую территорию.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.