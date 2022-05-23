Белый дом разъяснил слова Байдена о готовности США защищать Тайвань

Слова президента США Джо Байдена о готовности военного участия государства в защите Тайваня касались поставок оружия. Об этом 23 мая сообщил телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.

«Наша политика не изменилась. Он (Байден. — Ред.) подтвердил нашу политику «единого Китая» и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наше обязательно в соответствии с законом «Об отношениях с Тайванем» предоставить Тайваню военные средства для самообороны», — сказал чиновник Белого дома, имя которого не указывается.

О готовности Вашингтона защищать Тайвань американский лидер заявил ранее в этот день на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой. По словам Байдена, США готовы оказать Тайваню военную поддержку в случае вторжения на остров.

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8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР.

До этого, 2 мая, китайский портал CGTN уличил НАТО в попытках дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. В издании подчеркнули, что НАТО «кричит» о мире и безопасности, но в то же время сбрасывает бомбы на другие страны.

1 мая Financial Times со ссылкой на источники сообщил, что в начале марта состоялись переговоры Вашингтона и Лондона на высоком уровне по вопросу сотрудничества на фоне «китайской угрозы» Тайваню. На встрече обсуждались варианты действий для снижения рисков войны с КНР из-за острова.

О приверженности Вашингтона позиции против изменений статуса Тайваня заявил президент США Джо Байден в середине марта. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин указал американскому лидеру на тупик в отношениях между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.