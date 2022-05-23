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Байден заявил о готовности США защищать Тайвань

Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия по защите Тайваня
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 23 мая, заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения».

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«Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — заявил Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

По словам, главы государства США готовы оказать Тайваню военную поддержку в случае вторжения на остров.

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8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР.

2 мая китайский портал CGTN уличил НАТО в попытках дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. В издании подчеркнули, что НАТО «кричит» о мире и безопасности, но в то же время сбрасывает бомбы на другие страны.

1 мая Financial Times со ссылкой на источники сообщил, что в начале марта состоялись переговоры Вашингтона и Лондона на высоком уровне по вопросу сотрудничества на фоне «китайской угрозы» Тайваню. На встрече обсуждались варианты действий для снижения рисков войны с КНР из-за острова.

15 апреля представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая».

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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