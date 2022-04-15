Китай призвал США прекратить все официальные контакты с Тайванем

Власти США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

«США должны прекратить официальные обмены с Тайванем. <…> Китай продолжит принимать энергичные меры и будет твердо отстаивать свой суверенитет, а также территориальную целостность», — сказал он в ходе брифинга.

По словам дипломата, действия Соединенных Штатов противоречат принципу «одного Китая», а также принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.

Ранее в этот день Пекин выразил протест в связи с визитом конгрессменов США на остров. Как говорится в заявлении официального представителя Минобороны КНР, старшего полковника У Цяня, поездка политиков США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

О том, что конгрессмены прибыли на остров с необъявленным визитом, стало известно накануне. Ожидается, что они встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

7 апреля министерство обороны КНР заявило, что Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

18 марта президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон по-прежнему выступает против изменений статуса Тайваня. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущая американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.