Китай выразил протест в связи с визитом конгрессменов США на Тайвань

Визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 15 апреля, заявлении официального представителя Минобороны Китая, старшего полковника У Цяня.

«Такие действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, наносят серьезный ущерб политическому фундаменту китайско-американских отношений», — говорится в публикации.

Китай выразил решительный протест протест и сделал США строгое представление по этому поводу. В заявлении также отмечается, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет меры для предотвращения внешних вмешательств в дела Тайваня.

«НОАК примет все необходимые меры для того, чтобы разбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань», — заключил представитель оборонного ведомства Китая.

О том, что конгрессмены США прибыли на Тайвань с необъявленным визитом, стало известно днем ранее, 14 апреля. Ожидается, что в ходе двухдневного визита они встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, пишет «Газета.ru».

Так, в Белом доме отметили, что предпримут все возможные шаги, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с Китаем. В четверг, 8 апреля, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул в свою очередь, что Пекин решительно выступает против официальных контактов США и Тайваня.

7 апреля министерство обороны КНР заявило, что Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

22 марта старший исследователь китайского аналитического центра Huayu Хуа Пин заявил, что пример, который Россия подает Китаю, противодействуя натиску Вашингтона, может быть полезен для воссоединения КНР. Пин напомнил, что объединение материкового Китая с Тайванем является мечтой многих китайцев.

Незадолго до этого, 18 марта, президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон по-прежнему выступает против изменений статуса Тайваня. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила предыдущая администрация американского президента Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.