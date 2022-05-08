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NYT сообщили о принуждении Тайваня покупать оружие из США для борьбы с Китаем

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Китай против Тайваня
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить их заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с Китайской Народной Республикой. С таким заявлением, опираясь на слова источников, выступила газета The New York Times (NYT) 7 мая в своей статье.

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Решение оказывать давление на администрацию Тайбэя было принято в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, отмечает издание. По этой причине Америка проводит оценку обороноспособности острова и накачивает Тайвань вооружениями, которые могут помочь ему в ведении «асимметричной войны».

Хотя ключевые должностные лица тайваньской администрации и поддерживают действия США, отдельные чиновники из оборонного ведомства острова пытаются сопротивляться. В ответ на это Америка блокирует поставки вооружений, которые не являются, по ее мнению, необходимыми для обороны острова, замечает NYT.

2 мая китайский портал CGTN уличил НАТО в попытках дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. По мнению авторов статьи, Североатлантический альянс переключил свое внимание на этот регион для того, чтобы противостоять Китаю.

Financial Times 1 мая сообщила, что в начале марта прошли переговоры Вашингтона и Лондона по вопросу сотрудничества на фоне «китайской угрозы» Тайваню, на которых обсуждались варианты действий для снижения рисков войны с КНР из-за острова.

7 апреля Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

О приверженности Вашингтона позиции против изменений статуса Тайваня заявил президент США Джо Байден в середине марта. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущая американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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