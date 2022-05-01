США и Великобритания провели переговоры по «китайской угрозе» Тайваню

В начале марта состоялись переговоры Вашингтона и Лондона на высоком уровне по вопросу сотрудничества на фоне «китайской угрозы» Тайваню, на которых обсуждались варианты действий для снижения рисков войны с КНР из-за острова. Об этом 1 мая сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер, а также представители британской стороны обсудили планы действий при чрезвычайной ситуации. В частности, была затронута тема вероятной роли Великобритании в вероятной войне американской стороны с Китаем из-за Тайваня.

Сообщается также, что на встрече обсудили вопросы дипломатических отношений с Тайбэем и сдерживания КНР в Азии.

Представители американской стороны привлекли Лондон к обсуждению проблемы «напористого давления» Пекина на Тайвань с участием Японии и Австралии, пишет издание.

26 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса. Он подчеркнул, что администрация США не видит существенной помощи российской армии со стороны Китая.

До этого, 15 апреля, представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая», а также принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.

Двумя неделями ранее Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

О приверженности Вашингтона позиции против изменений статуса Тайваня заявил президент США Джо Байден в середине марта. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущая американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.