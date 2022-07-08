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Китайская армия провела военные учения возле Тайваня
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Китайская армия провела военные учения возле Тайваня

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Вооруженные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учения возле берегов Тайваня. Об этом 8 июля сообщил представитель Восточной зоны боевого командования (НОАК) Ши И.

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«Восточная зона боевого командования НОАК недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — заявил Ши И в WeChat.

Он отметил, что учения проходили в ситуации возросшей напряженности из-за поддержки США сепаратизма на Тайване.

«В последнее время Соединенные Штаты постоянно оказывают поддержу тайваньским сепаратистам. Это абсолютно бесполезно», — добавил Ши И.

По его словам, китайская армия будет оставаться в режиме повышенной боевой готовности и не допустит попыток добиться независимости острова.

6 июля первый тайваньский десантный корабль «Юйшань» вышел в море для военно-морских испытаний. В случае успешного завершения проверки он будет передан военно-морским силам Тайваня.

25 июня посол Китая во Франции Лу Шае заявил о готовности вернуть контроль над Тайванем, в том числе военным путем. Он подчеркнул, что КНР не рассматривает остров как независимую территорию.

21 июня сообщалось, что около 29 военных самолетов НОАК вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. В оборонном ведомстве Тайваня уточнили, что в операции принимали участие истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда НОАК.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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