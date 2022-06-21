Около 30 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Около 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опозновательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Об этом 21 июня сообщает оборонное ведомство острова в Twitter.

В оборонном ведомстве Тайваня уточнили, что в операции принимали участие истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда НОАК.

14 июня глава Китая Си Цзиньпин подписал приказ о публикации свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Отмечалось, что они нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе.

10 июня официальный представитель минобороны КНР У Цянь сообщил, что Пекин не намерен признавать независимый статус Тайваня и будет бороться за свои геополитические интересы. Тогда он подчеркнул, что Вооруженные силы КНР готовы приложить любые усилия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

В этот же день сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.

До этого, 23 мая, президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.