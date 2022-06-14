Си Цзиньпин разрешил армии Китая невоенные операции

Председатель Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал приказ о публикации свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Об этом 14 июня сообщило на своем сайте новостное агентство «Синьхуа».

«Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Положения состоят из шести глав и 59 статей. Они послужат правовой основой для армейских действий невоенного характера и вступят в силу 15 июня.

Публикация свода пробных положений о действиях армии невоенного характера состоялась на фоне обострения отношений Тайваня и Китая. Так, 10 июня официальный представитель минобороны КНР У Цянь сообщил, что Пекин не намерен признавать независимый статус Тайваня и будет бороться за свои геополитические интересы.

Он подчеркнул, что вооруженные силы КНР готовы приложить любые усилия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

В этот же день сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке».

Как объяснили позже в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия, а Байден подтвердил политику США «единого Китая».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.