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Китай заявил о готовности вернуть Тайвань военными методами

Посол Китая во Франции: мы возьмем Тайвань всеми средствами, в том числе военными
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Фото: Global Look Press/Jiwei Han
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Посол КНР во Франции Лу Шае заявил о готовности вернуть контроль над Тайванем военным путем. Об этом он заявил 23 июня в интервью Livre Noir.

«Мы возьмем Тайвань всеми средствами, в том числе военными», — заявил дипломат.

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Лу Шае отметил, что КНР не рассматривает остров как независимую территорию.

25 мая Китай выразил протест против полета американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. Представитель Восточной зоны командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что действия США вредят миру и стабильности в регионе.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что около 29 военных самолетов НОАК вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. В оборонном ведомстве Тайваня уточнили, что в операции принимали участие истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда НОАК.

10 июня сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.

До этого, 23 мая, президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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