Китай потребовал от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям

Пекин требует от Вашингтона отказаться от своего плана по продаже оружия Тайбэю. Об этом 18 июля заявил официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй.

По его словам, в последнее время США несколько раз заверяли Китай в том, что они не поддерживают независимость Тайваня, однако в вопросе продажи оружия Тайбэю Пекин видит, что слова Вашингтона расходятся с действиями.

«Китай требует, чтобы США немедленно отозвали свой план по продаже оружия Тайваню, прекратили любые военные связи с островом, в противном случае ответственность за разрушение военных отношений между Пекином и Вашингтоном, а также мира и стабильности на Тайване полностью ляжет на США», — приводятся слова Тань Кэфэя на сайте минобороны страны.

Продавая оружие Тайваню, США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая, разрушают двусторонние отношения в военной сфере, отметил он.

«Будущее Тайваня, безопасность наших тайваньских соотечественников нельзя купить. Демократическая прогрессивная партия Тайваня и другие сепаратистские силы напрасно пытаются увеличить свою значимость с помощью США, их попытки добиться независимости с помощью оружия только усугубят ситуацию», — продолжил представитель оборонного ведомства КНР.

Он обратил внимание на то, что Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета страны.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией, напоминает «Газета.Ru». Отмечалось, что в мире может образоваться еще один политический кризис, если КНР захочет насильно подчинить себе Тайвань.

За день до этого Госдепартамент США одобрил возможную продажу военно-технической помощи Тайваню с ориентировочной стоимостью $108 млн. Эта сделка является четвертой продажей оружия США острову Тайвань в 2022 году и пятой при администрации американского лидера Джо Байдена.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.