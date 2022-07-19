Китай потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Пекин потребовал от Вашингтона отменить визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, который запланирован на август. Об этом 19 июля заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

Он напомнил, что Пекин выступает категорически против официальных контактов между США и Тайванем.

«Конгресс — часть американского государственного аппарата. Это означает, что он должен твердо следовать политике «одного Китая», которой придерживаются США», — сказал дипломат.

Визиты американских чиновников на Тайвань наносят удар по отношениям двух стран и посылают «неверный сигналы тайваньским сепаратистам», подчеркнул он.

«Если Соединенные Штаты все-таки поступят по своему усмотрению, мы будем вынуждены принять решительные и эффективные меры, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность своей страны. Ответственность за последствия полностью ляжет на Вашингтоне», — заключил Чжао Лицзянь.

О визите Пелоси в Китай сообщила газета Financial Times. Политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина, отметили источники. Пелоси возглавит американскую делегацию.

Если поездка состоится, то станет первым визитом спикера палаты представителей США за 25 лет. В 1997 году Тайвань посетил Ньют Гингрич.

18 июля Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от своего плана по продаже оружия Тайбэю. Продавая оружие Тайваню, США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая, разрушают двусторонние отношения в военной сфере, отметили в китайском военном ведомстве.

16 июля сообщалось, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией. В мире может образоваться еще один политический кризис, если КНР захочет насильно подчинить себе Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.