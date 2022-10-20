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В США назвали условие отказа от финансирования Украины

Axios: США могут перестать помогать Украине в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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США могут прекратить финансирование Украины в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей. Об этом 19 октября сообщил портал Axios со ссылкой на заявления членов партии.

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«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — приводятся в публикации слова члена палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

По мнению республиканца Кевина Маккарти в интервью Punchbowl News, когда американцы окажутся в условиях рецессии, финансирование со стороны властей может прекратиться. В свою очередь член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол добавил, что республиканцы хотят видеть больше подотчетности и надзора.

Отмечается, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на $40 млрд.

В США приближается очередной электоральный этап — на 8 ноября намечены выборы в конгресс. По их итогам сформируется новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.

2 октября сообщалось, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же в Вашингтоне ждут от Евросоюза (ЕС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Как рассказал один из собеседников агентства Bloombeg, США обсуждают с союзниками создание более регулярного механизма, который поможет сохранить экономику Украины на плаву.

Ранее, 30 сентября, на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США, в котором говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. В частности, из этих средств планируется выделить $3 млрд на отправку военной техники и оружия. Сюда же входят транспортная поддержка, техобслуживание, поддержка по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины (ВСУ) и силам безопасности страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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