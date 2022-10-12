Границы дозволившие: как 23 тонны груза с взрывчаткой провезли через пять стран

Организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины. Об этом в среду, 12 октября, заявило ФСБ РФ в ходе официального расследования. По делу уже задержаны восемь человек — граждане России, Украины и Армении. Стал известен и полный маршрут груза, в который спрятали взрывчатку. Почти 23 т строительной полиэтиленовой пленки прошли через пять таможенных зон и не вызвали вопросов. Кто и как устроил теракт, почему взрывное устройство не обнаружили при досмотрах на границе и другие подробности дела — в материале «Известий».

Замели следы

Организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура — всего 12 человек. К такому выводу пришла ФСБ России в ходе совместного с СК РФ расследования ЧП, случившегося 8 октября.

Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Всего их было 22 общим весом 22 770 кг. Операция готовилась два месяца. Еще в начале августа груз отправили из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и болгарской Baltex Capital S.A.

Затем из Болгарии взрывчатку переправили в порт Грузии, а после этого — в Армению. В его перемещении участвовали трое граждан Украины — 45-летний Михаил Цюркало, 43-летний Денис Ковач и 50-летний Роман Соломко, двое граждан Грузии — Сандро Иносаридзе и брокер по имени «Леван», а также гражданин Армении 37-летний Артур Терчанян, сообщили в ФСБ.

Фото: ФСБ РФ Михаил Цюркало

Процесс «заметания следов» продолжился в Ереване. Там в период с 29 сентября по 3 октября в терминале «Трансальянс» груз растаможили, документы «чудесным» образом оказались выписаны уже на другого отправителя — армянское ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (г. Алаверди), а получателем стало московское ООО «Лидер». «Известия» побывали по адресам обеих фирм в Армении и Москве — обнаружить следы ни той, ни другой не удалось. В обоих случаях по адресам юрлиц расположены обычные квартиры.

4 октября на зарегистрированном в Грузии автомобиле DAF груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе краснодарского Армавира.

Фото: ФСБ РФ Грузовой автомобиль марки Daf Xf грз XS317SS, осуществляющий доставку груза с территории Грузии в РФ

7 октября документы на груз снова изменили, отправителем указали ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск). По юридическому адресу этой компании корреспонденты «Известий» тоже не нашли никакого офиса. Получателем же значилась и вовсе несуществующая крымская фирма. То есть документы менялись дважды.

В этот же день паллеты загрузили в автомобиль водителя Махира Юсубова, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв.

Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем». Для этого он использовал два номера: один виртуальный анонимный, второй — зарегистрированный на гражданина Украины.

— В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством, — завили в ФСБ.

ФСБ показала не только лица некоторых причастных к переправке груза, но и видео с одного из таможенных постов. На нем водитель грузовика показывает содержимое кузова инспектору ГИБДД. Тот бегло осматривает груз и желает счастливого пути. Вскоре фура взорвалась на Крымском мосту, преодолев десятки километров по федеральным трассам и посты ГИБДД.

Федеральная служба безопасности опубликовала рентгеновский снимок грузовика, он был сделан на одном из таможенных пунктов. На нем видно все 22 паллета.

Опасный камуфляж

Операцию такого масштаба, как подрыв Крымского моста, нельзя реализовать в одиночку, нужна система, рассказал «Известиям» ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев. Подготовка велась ни один месяц и, вероятно, не одним подразделением украинских спецслужб. Продумывалось всё — от продвижения фуры до камуфляжа, которым прикрыли рулоны с взрывчаткой.

— Этот камуфляж можно назвать техническим ноу-хау, наличие взрывчатки сквозь него визуально невозможно определить. Смотришь и не видишь. Кажется, всё нормально. А вообще при осмотре таких большегрузов нужны собаки, натренированные на тротил, пластид и все взрывчатые вещества, — сказал эксперт.

Он уточнил, что машина не дошла метров 150–200 до основного пролета моста. Если бы взрыв произошел там, проблем было бы намного больше, считает он. Что касается водителя, то очевидно, что его использовали втемную, предложив за услуги перевозки двойной тариф.

Фото: ФСБ РФ Грузовой автомобиль марки International Pristar грз В377КХ193, прицеп грз ММ561423, осуществивший перевозку груза из города Армавира Краснодарского края в Республику Крым

Ни одно назначение на ключевые посты на Украине не проходит без западных кураторов, полагает военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

— О руководителе украинского ГУР Кирилле Буданове известно, что он молодой, хитрый и дерзкий. Видимо, они его утвердили именно в силу этих качеств. Теракт готовился сложным маршрутом и с большим количеством людей, — отметил он.

«Работа на доверии»

Грузовик со взрывчаткой был растаможен в Ереване по правилам ЕврАзЭС, акцентировал внимание директор благотворительного учреждения «Право и порядок» подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

— Нас подвели наши союзники по ЕврАзЭС, коррупция с армянской стороны позволила преступникам растаможить груз, подделать документы, причем подделать на высоком уровне, — отметил он.

Системы рентгена, которые используют российские таможенники, обладают искусственным интеллектом, они заранее запрограммированы на поиск взрывоопасных веществ. Но в этом случае рентген, по-видимому, дал сбой. Сыграл свою роль и человеческий фактор: водитель фуры вел себя спокойно и не дергался. Всё это в комплексе при проверке и привело к ощущению легальности груза, объяснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Уровень подготовки украинской разведки нельзя недооценивать. Они хорошо знают все логистические маршруты и тонкости работы таможенных органов, обладают широкой разведывательной сетью, задействуют различные финансовые схемы. Грузовик прошел через пять погранзон, и страны НАТО, которые пропустили его, несут прямую ответственность за этот теракт, — считает Олег Иванников.