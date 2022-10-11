«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»

Сложностей в транспортном сообщении между Крымом и материком из-за взрывов на Крымском мосту 8 октября на данный момент нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов . Он подчеркнул, что железнодорожные перевозки уже восстановлены в полном объеме, а также есть альтернативный сухопутный коридор через освобожденные территории. Пока длительность ожидания переправы со стороны Крыма, по словам Сергея Аксенова, не превышает одного часа. Безопасность жителей и гостей полуострова после произошедшего взрыва, признанного в России терактом, обеспечивается на высоком уровне с привлечением всех сил и средств. Однако защитные меры все-таки будут усилены по всем направлениям — особенно на объектах транспортной инфраструктуры. При этом паники среди крымчан не наблюдается и массового оттока отдыхающих также нет.

«Ситуация не критичная»

— Сергей Валерьевич, как спустя несколько дней после ЧП на Крымском мосту обстоят дела с транспортной доступностью полуострова?

— Никаких сложностей при отправлении из Крыма, как и с прибытием на полуостров, с точки зрения транспортной инфраструктуры на данный момент нет.

Железнодорожное сообщение восстановлено в полном объеме, автомобильное сообщение осуществляется через Крымский мост. Длительность ожидания со стороны Крыма не превышает 40–60 минут с учетом тщательного досмотра . Автобусы направляются на паромную переправу, плюс пассажирские катера, которые перевозят пассажиров без транспорта.



— Большой ли поток туристов сейчас принимает Крым? Или нагрузка в октябре не такая значительная? И удастся ли оперативно помочь всем выехать домой?

— Массового оттока отдыхающих или отмены бронирования не наблюдается . Есть отмены в пределах 25% на кратчайшие сроки и на новые бронирования, а в более далекой перспективе ситуация никак не поменялась .

— Насколько серьезно эти взрывы ударили по транспортной доступности в Крыму? Критична ли ситуация на полуострове?

— Ситуация не критичная. Хотя очевидно, что последствия, конечно, есть, особенно если учесть, что авиационное сообщение приостановлено. И на федеральном, и на региональном уровне делается всё возможное и необходимое, чтобы эти последствия минимизировать.

Есть один способ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Железнодорожные перевозки осуществляются в полном объеме, в том числе восстановлено пригородное сообщение — а это значительная часть грузо- и пассажиропотока. По мосту запущено двухстороннее автомобильное движение, в кратчайшие сроки налажена работа паромной переправы, сегодня приступает к работе третий паром. Все перевозки бесплатные.

Напомню, что до запуска моста в 2018 году наземное сообщение с материком осуществлялось только через переправу, так что для нас, повторюсь, в этом нет ничего критичного . К тому же теперь есть альтернативный сухопутный коридор через освобожденные территории .

«Безопасность обеспечивается на высоком уровне»

— Находятся ли в безопасности жители полуострова? Не будет ли проблем с взаимодействием с материком, например, с доставкой продовольствия и прочим?

— Безопасность обеспечивается на высоком уровне, с привлечением всех сил и средств . Проблем с доставкой продовольствия и других товаров точно нет и не будет. Напомню, что на полуострове сформированы большие стратегические запасы топлива и продовольствия .

— Наблюдается ли паника среди крымчан?

— Никакой паники нет. Есть большое желание рассчитаться с террористами .

— Планируется ли усиление безопасности как самого моста, так и всего полуострова?

— Безусловно, меры безопасности усилены по всем направлениям, прежде всего, на объектах транспортной инфраструктуры .

— Можете ли вы дать оценку произошедшему? В дальнейшем можно быть уверенным в отсутствии аналогичных угроз?

— Оценка уже дана нашим президентом и компетентными органами — это акт терроризма . Со всеми вытекающими для исполнителей и организаторов этого теракта последствиями. Надеюсь, что по заслугам получат и глумливые говорящие головы киевского режима, которые постоянно пропагандируют терроризм, разжигают ненависть и русофобию, являющуюся по сути идеологией террористов.

Что касается безопасности, то есть только один способ обеспечить стопроцентную безопасность Крыма и всей России — это уничтожение киевского режима . Только наша полная и безоговорочная победа может дать такую гарантию.

— Означает ли произошедшее изменение характера спецоперации?