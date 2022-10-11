 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Интернет
Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ
Мир
Захарова обвинила политическую элиту ЕС в создании кризиса
Мир
Более 1,3 тыс. населенных пунктов на Украине лишились электричества
Происшествия
В Костроме одноклассник убил 12-летнюю девочку в подъезде
Мир
Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине по видеосвязи
Общество
Ozon временно приостановил обработку заказов крымчан из-за ЧП на мосту
Мир
Байден пообещал поставить Украине новые системы ПВО
Общество
В Москве задержан стрелявший из ружья в полицейского
Мир
РФ выразила протест в связи с голосованием по резолюции ГА ООН по референдумам
Происшествия
Две ракеты ВСУ упали в район Антоновского моста в Херсонской области
Мир
Захарова уличила немецкие СМИ в пропаганде по вопросу СП
Мир
ГА ООН одобрила открытое голосование по референдумам в Донбассе
/

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»

Глава региона Сергей Аксенов — о восстановлении транспортной доступности полуострова, усилении безопасности и настроениях жителей и туристов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сложностей в транспортном сообщении между Крымом и материком из-за взрывов на Крымском мосту 8 октября на данный момент нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что железнодорожные перевозки уже восстановлены в полном объеме, а также есть альтернативный сухопутный коридор через освобожденные территории. Пока длительность ожидания переправы со стороны Крыма, по словам Сергея Аксенова, не превышает одного часа. Безопасность жителей и гостей полуострова после произошедшего взрыва, признанного в России терактом, обеспечивается на высоком уровне с привлечением всех сил и средств. Однако защитные меры все-таки будут усилены по всем направлениям — особенно на объектах транспортной инфраструктуры. При этом паники среди крымчан не наблюдается и массового оттока отдыхающих также нет.

«Ситуация не критичная»

— Сергей Валерьевич, как спустя несколько дней после ЧП на Крымском мосту обстоят дела с транспортной доступностью полуострова?

Никаких сложностей при отправлении из Крыма, как и с прибытием на полуостров, с точки зрения транспортной инфраструктуры на данный момент нет.

Атака на полуостров: ЧП на Крымском мосту находится под контролем президента
Транспортное сообщение с Крымом не прекратится

Железнодорожное сообщение восстановлено в полном объеме, автомобильное сообщение осуществляется через Крымский мост. Длительность ожидания со стороны Крыма не превышает 40–60 минут с учетом тщательного досмотра. Автобусы направляются на паромную переправу, плюс пассажирские катера, которые перевозят пассажиров без транспорта.

— Большой ли поток туристов сейчас принимает Крым? Или нагрузка в октябре не такая значительная? И удастся ли оперативно помочь всем выехать домой?

Массового оттока отдыхающих или отмены бронирования не наблюдается. Есть отмены в пределах 25% на кратчайшие сроки и на новые бронирования, а в более далекой перспективе ситуация никак не поменялась.

— Насколько серьезно эти взрывы ударили по транспортной доступности в Крыму? Критична ли ситуация на полуострове?

— Ситуация не критичная. Хотя очевидно, что последствия, конечно, есть, особенно если учесть, что авиационное сообщение приостановлено. И на федеральном, и на региональном уровне делается всё возможное и необходимое, чтобы эти последствия минимизировать.

Есть один способ
Крымский мост
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается
Как организуют снабжение полуострова после ЧП

Железнодорожные перевозки осуществляются в полном объеме, в том числе восстановлено пригородное сообщение — а это значительная часть грузо- и пассажиропотока. По мосту запущено двухстороннее автомобильное движение, в кратчайшие сроки налажена работа паромной переправы, сегодня приступает к работе третий паром. Все перевозки бесплатные.

Напомню, что до запуска моста в 2018 году наземное сообщение с материком осуществлялось только через переправу, так что для нас, повторюсь, в этом нет ничего критичного. К тому же теперь есть альтернативный сухопутный коридор через освобожденные территории.

«Безопасность обеспечивается на высоком уровне»

— Находятся ли в безопасности жители полуострова? Не будет ли проблем с взаимодействием с материком, например, с доставкой продовольствия и прочим?

Безопасность обеспечивается на высоком уровне, с привлечением всех сил и средств. Проблем с доставкой продовольствия и других товаров точно нет и не будет. Напомню, что на полуострове сформированы большие стратегические запасы топлива и продовольствия.

— Наблюдается ли паника среди крымчан?

«Ответы со стороны России будут жесткими»
Путин объяснил необходимость массированного удара по Украине и предостерег от попыток организовать новые теракты в РФ

Никакой паники нет. Есть большое желание рассчитаться с террористами.

— Планируется ли усиление безопасности как самого моста, так и всего полуострова?

— Безусловно, меры безопасности усилены по всем направлениям, прежде всего, на объектах транспортной инфраструктуры.

— Можете ли вы дать оценку произошедшему? В дальнейшем можно быть уверенным в отсутствии аналогичных угроз?

Оценка уже дана нашим президентом и компетентными органами — это акт терроризма. Со всеми вытекающими для исполнителей и организаторов этого теракта последствиями. Надеюсь, что по заслугам получат и глумливые говорящие головы киевского режима, которые постоянно пропагандируют терроризм, разжигают ненависть и русофобию, являющуюся по сути идеологией террористов.

Что касается безопасности, то есть только один способ обеспечить стопроцентную безопасность Крыма и всей России — это уничтожение киевского режима. Только наша полная и безоговорочная победа может дать такую гарантию.

— Означает ли произошедшее изменение характера спецоперации?

— Я уже говорил, что изменены подходы к ее проведению. Надеюсь, что и теперь темпы специальной военной операции сбавляться не будут.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022