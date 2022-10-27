По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия

На днях президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Киев. С начала СВО его приезд трижды срывался. Накануне Берлин пообещал Украине четыре комплекса IRIS-T SLM, первый из которых передали уже в октябре. На фоне этого состоялись переговоры украинского министра обороны с израильским коллегой, который заверил, что ограничится лишь предоставлением гуманитарной помощи Киеву. Однако в СМИ просочилась информация о поставках украинским властям израильских систем для перехвата беспилотников. Подробности — в материале «Известий».

С долгожданным визитом

«Мы будем продолжать поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном планах» , — заверил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев.

К этой встрече было приковано особое внимание. Намеченные прежде поездки по разным причинам срывались. Первая поездка, запланированная в апреле вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не состоялась, из-за того что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять немецкого коллегу, посчитав, что в прошлом глава ФРГ «был излишне мягок по отношению к России» , а также и поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2». В Германии такое решение вызвало непонимание и подверглось критике с разных сторон.

По двум фронтам Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в совместном брифинге Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Через месяц лидеры двух стран поговорили по телефону, однако, как писали немецкие СМИ, Штайнмайер потребовал извинений за неожиданную отмену визита, а разговор едва не закончился скандалом.

Впоследствии стороны всё же смогли договориться. Однако намеченная на 20 октября встреча также не состоялась. На этот раз ее перенесли «по соображениям безопасности». Еще в вагоне поезда, на котором ехал немецкий политик, ему подарили букет ирисов, которые намекают на обещанные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T для нужд ВСУ.

«Любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь» , — процитировало издание «Политика страны» пресс-службу украинских железных дорог, поездом которых Штайнмайер прибыл в Киев.

Перед визитом Штайнмайера канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Киеву четыре комплекса IRIS-T SLM, первый из которых отправлен уже в октябре. Еще три должны поступить в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пожаловался на нехватку этого типа вооружения, заявив, что украинская армия «нуждается в срочной доставке боеприпасов к IRIS-T» и счет идет буквально на дни.

Перед переговорами с Зеленским Штайнмайер посетил населенный пункт Корюковка в Черниговской области. В момент, когда он там находился, объявили воздушную тревогу. В результате политик был вынужден почти на полтора часа спуститься в бомбоубежище, где провел встречу с местными жителями.

«Мы получили впечатляющее представление об условиях, в которых люди вынуждены жить здесь», — заявил впоследствии президент Германии.

О конкретных договоренностях между Берлином и Киевом стало известно уже после визита главы ФРГ. Так, Германия в 2023 году увеличит военную поддержку Украины с €690 млн до более чем €2 млрд.

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов считает, что визит Штайнмайера имеет символическое значение — так немецкие власти активно показывают, что продолжат поддерживать Киев.

«Рассчитывать на то, что в немецкой политике сейчас возьмет верх некая прагматическая линия, ориентированная на достижение мира, пока не приходится. Есть расхожее суждение о том, что внутри ФРГ существует стойкая оппозиция курсу на поддержку Украины и конфронтацию с Россией, немецкий бизнес страдает от обрыва связей, а немецкая экономика несет урон. С одной стороны, это действительно так, но с другой, не стоит преувеличивать степень этих последствий, поскольку Германия ― это крупнейшая экономика ЕС и одна из крупнейших мировых экономик с большим запасом прочности», — отмечает эксперт.

И нет, и да

На фоне визита Штайнмайера в Киев министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с израильским коллегой Бени Ганцем, которые откладывались уже не раз. Ганц подтвердил, что Израиль не будет поставлять оружие Киеву, ограничится только гуманитарной помощью и поставками систем гражданского оповещения.

За неделю до встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что собирается обратиться к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО. На следующий день им ответили, что делать это не планируется.

Однако израильские СМИ опубликовали иную информацию. «Израиль не только помог украинским военным с важной разведывательной информацией, необходимой для уничтожения беспилотников-камикадзе, но и, если верить сообщениям, снабдил их системами защиты от беспилотников», — говорится в публикации Dossier Debka со ссылкой на украинские военные источники.

Фото: Smart Shooter Описание картинки

В частности, сообщается, что «украинская армия завершила установку израильской передовой системы перехвата Smartshooter на легкие самолеты и беспилотники. Она будет использоваться для перехвата иранских беспилотников-камикадзе».

В целом Smartshooter представляет собой высокотехнологичную систему, работающую по принципу «один выстрел — один удар» и использующую искусственный интеллект. Она способна распознавать, сопровождать и поражать воздушные и наземные цели с непревзойденной точностью.

Фото: Smart Shooter

Впервые израильскую систему представили в 2022 году на выставке в Париже, после чего она прошла успешные испытания в Хевроне. Так, ЦАХАЛ использовал Smartshooter для разгона арабских беспорядков. В целом разработчики израильской системы позиционируют ее как «продвинутый боевой роботизированный комплекс для сопровождения и поражения цели», отмечая, что он может устанавливаться на различные малоразмерные беспилотные летательные аппараты и противодействовать дронам противника.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что израильская компания продала системы перехвата Польше. При этом минобороны ближневосточной страны знало, что конечным пользователем будет Украина, однако решило не вмешиваться.

Крен на Запад

Зачастую Израиль называют 51-м штатом Америки, и не без причины , отмечает в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

— Несмотря на специфику, связанную с этническим, конфессиональным составом еврейского государства, оно действует в фарватере политики коллективного Запада, когда речь заходит о глобальных вопросах и глобальных проблемах. Однако для физического выживания Израилю необходимо искать баланс между внерегиональными акторами, в частности между США и Россией, которые являются сторонами Ближневосточного квартета . Это получалось при премьере Биньямине Нетаньяху. После его жесткой отставки этот баланс явно был утрачен. Израиль дал мощный крен в сторону коллективного Запада, в частности, США, — отмечает специалист.

По словам эксперта, при коалиции Лапида – Беннета российско-израильские отношения стали заметно ухудшаться. Риторика и решение этих двух израильских политиков — показать приверженность западным принципам. Еще до украинского кризиса это им было необходимо для сохранения поддержки прозападного электората. Но разбалансировка внешних связей привела и к внутренней.