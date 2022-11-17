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Раскусили обмен: Молдавия готова отдать Украине склады с российскими боеприпасами

Несмотря на нейтральный статус, Кишинев решил сблизиться с НАТО
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова на несколько лет передать Украине часть территорий собственной страны. В республике пояснили, что имеются в виду те части, на которых находятся склады российских боеприпасов. Одновременно с этим Кишинев готов предоставить свою территорию для увеличения мобильности Вооруженных сил НАТО. Подробности — в материале «Известий».

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И НАТО, и Украине

«Знаете, когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты. Мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», — заявила президент Молдавии Майя Санду пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ей от имени главы украинского правительства Дениса Шмыгаля. Запись разговора пранкеры разместили в своем Telegram-канале. В администрации президента эту видеозапись назвали фальсификацией.

По словам политика, ранее эту часть молдавских территорий осматривали специалисты из Киева, однако затем диалог с украинскими властями о передачи земли был приостановлен.

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Вид на село Джурджулешты

Вид на село Джурджулешты

Фото: commons.wikimedia.org

«Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения», — заявила молдавский лидер.

Одновременно с этим верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз подключит Балканские страны, Молдавию и Украину к проекту по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил НАТО.

В рамках этого проекта планируется адаптировать всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза для быстрой перевозки войск и военной техники из одной части сообщества в другую, в основном с запада на восток.

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Вид на порт на Дунае Джурджулешты

Вид на порт на Дунае Джурджулешты

Фото: commons.wikimedia.org
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«План по военной мобильности подразумевает укрепление сотрудничества с НАТО и ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия, при одновременном содействии взаимодействию и диалогу с региональными партнерами и странами расширения, такими как Украина, Молдавия и Западные Балканы», — пояснил европейский чиновник.

В ответ Майя Санду у себя в Twitter отметила, что молдавские власти объединили усилия с Брюсселем для того, чтобы обеспечить надлежащее функционирование «Путей солидарности» для помощи Украине.

«Для этого необходима дополнительная поддержка. Молдавия продолжит выполнять свою миссию — для мира, для своих друзей, для своих соседей и для того, что правильно. Мы хотим открыть больше пунктов пересечения границы, построить больше мостов с Украиной и Румынией, модернизировать порт Джурджулешты и железные дороги, для этого нам нужны иностранные инвестиции и поддержка», — подытожила президент Молдавии.

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Президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев, 27 июня 2022 года

Президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев, 27 июня 2022 года

Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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В частности, для обеспечения более быстрого транзита Молдавии необходимо адаптировать свои железные дороги под европейские стандарты.

Транзитное государство

Если республика приведет всё под единый европейский стандарт, она может превратиться в транзитное государство для военной техники НАТО. В стране еще с советских времен остались станции, оборудованные под железнодорожные узлы. В них пересекаются железнодорожные пути. Впоследствии их могут перевести на европейскую колею.

Помимо этого, местные политики говорят о том, что Киев и Кишинев могут договориться об обмене армейских складов с российскими боеприпасами, находящимися в селе Колбасня в Приднестровье, на небольшие южные районы Одесской области.

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Железнодорожный эшелон с техникой Германии
Фото: Global Look Press/Felix Kästle

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что Кишинев может передать Киеву территорию, где находятся склады с российским оружием.

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С правовой точки зрения это выглядело бы нормально, если бы Молдавия контролировала территорию Приднестровья. Но в Тирасполе есть власть, с которой нужно решать все вопросы, в том числе относительно принадлежности территорий. В последнее время нормы международного права вообще перестали работать. Это всё несерьезно, даже в нынешних условиях. Это не смелость, это глупость, — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».

Решит НАТО

Схожую позицию разделяет и политолог Игорь Иваненко.

«Молдавия уже неоднократно делала территориальные уступки Украине. Взять, к примеру, ее согласие на использование молдавского побережья Днестра для проведения Украиной работ на гидроузле у Новоднестровской ГЭС. До сих пор не поставлена точка в эпопее с передачей Кишиневом Киеву участка автотрассы (8 км) вблизи молдавского селения Паланка. Формально последний пример стал частью территориального размена в обмен на 400 м дунайского побережья, уступленных Украиной», — пояснил он.

Эксперт полагает, что вопрос передачи Молдавией арсенала с советским оружием Украине зависит в первую очередь от позиции западных стран.

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Вид на Новоднестровскую ГЭС

Вид на Новоднестровскую ГЭС

Фото: commons.wikimedia.org
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«Если они примут такое решение, Кишинев выполнит его без особых раздумий. Киев благодаря такой сделке может получить огромные запасы боеприпасов, а Молдавия — способ избавиться от застарелого конфликта вокруг арсенала под российской юрисдикцией. Выяснение отношений с русской охраной складов и властями самоопределившегося Приднестровья в таком случае станет делом Киева», — полагает специалист.

При этом политолог отмечает, что вопрос в том, насколько получение украинцами большого арсенала боеприпасов отвечает интересам НАТО.

«Ведь вполне вероятно, что это приведет к огромному всплеску нелегальной торговли боеприпасами. Да и усиление военно-технической самодостаточности Украины — спорное достижение в глазах западных правительств», — уверен Иваненко.

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Боеприпасы на артиллерийской позиции
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» отмечает, что в нынешней ситуации переплетаются два вопроса — международно-правой и политический.

В Конституции Молдавии должны быть положения, касающиеся территориальной целостности, с указанием, с помощью каких процедур можно осуществить такой размен территорий, если это можно: требуется решение парламента или проведение референдума. Например, российская конституция такого не предусматривает. В Советском Союзе был такой опыт обмена территориями после Второй мировой войны: Украинская ССР обменивала небольшие территории в Польше. Но вообще обмен территориями — это очень сложный вопрос, — пояснил эксперт.

По его словам, сложно отдать другой стране то, что «ты сам не контролируешь».

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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Паланка
Фото: TASS/Zuma

— Не уверен, что власти Приднестровья согласятся на это. Так что едва ли такая операция может быть проведена, это маловероятно. Что касается сотрудничества с НАТО, то есть положение в конституции, согласно которому Молдавия — неприсоединившаяся, нейтральная страна. Без изменения основного закона ни о какой перспективе присоединения к НАТО говорить не приходится. Могут быть совместные программы с НАТО, как и у многих других стран, но у этого сотрудничества с альянсом есть свои пределы, — считает Кортунов.

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