Раскусили обмен: Молдавия готова отдать Украине склады с российскими боеприпасами

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова на несколько лет передать Украине часть территорий собственной страны. В республике пояснили, что имеются в виду те части, на которых находятся склады российских боеприпасов. Одновременно с этим Кишинев готов предоставить свою территорию для увеличения мобильности Вооруженных сил НАТО. Подробности — в материале «Известий».

И НАТО, и Украине

«Знаете, когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты. Мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», — заявила президент Молдавии Майя Санду пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ей от имени главы украинского правительства Дениса Шмыгаля . Запись разговора пранкеры разместили в своем Telegram-канале. В администрации президента эту видеозапись назвали фальсификацией.

По словам политика, ранее эту часть молдавских территорий осматривали специалисты из Киева, однако затем диалог с украинскими властями о передачи земли был приостановлен.

Раскусили обмен_1 Вид на село Джурджулешты Фото: commons.wikimedia.org

«Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения», — заявила молдавский лидер.

Одновременно с этим верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз подключит Балканские страны, Молдавию и Украину к проекту по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил НАТО.

В рамках этого проекта планируется адаптировать всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза для быстрой перевозки войск и военной техники из одной части сообщества в другую, в основном с запада на восток.

Раскусили обмен_2 Вид на порт на Дунае Джурджулешты Фото: commons.wikimedia.org

«План по военной мобильности подразумевает укрепление сотрудничества с НАТО и ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия, при одновременном содействии взаимодействию и диалогу с региональными партнерами и странами расширения, такими как Украина, Молдавия и Западные Балканы», — пояснил европейский чиновник.

В ответ Майя Санду у себя в Twitter отметила, что молдавские власти объединили усилия с Брюсселем для того, чтобы обеспечить надлежащее функционирование «Путей солидарности» для помощи Украине.

«Для этого необходима дополнительная поддержка. Молдавия продолжит выполнять свою миссию — для мира, для своих друзей, для своих соседей и для того, что правильно. Мы хотим открыть больше пунктов пересечения границы, построить больше мостов с Украиной и Румынией, модернизировать порт Джурджулешты и железные дороги, для этого нам нужны иностранные инвестиции и поддержка », — подытожила президент Молдавии.

Раскусили обмен_3 Президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев, 27 июня 2022 года Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

В частности, для обеспечения более быстрого транзита Молдавии необходимо адаптировать свои железные дороги под европейские стандарты.

Транзитное государство

Если республика приведет всё под единый европейский стандарт, она может превратиться в транзитное государство для военной техники НАТО. В стране еще с советских времен остались станции, оборудованные под железнодорожные узлы. В них пересекаются железнодорожные пути. Впоследствии их могут перевести на европейскую колею.

Помимо этого, местные политики говорят о том, что Киев и Кишинев могут договориться об обмене армейских складов с российскими боеприпасами, находящимися в селе Колбасня в Приднестровье, на небольшие южные районы Одесской области.

Раскусили обмен_4 Фото: Global Look Press/Felix Kästle

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что Кишинев может передать Киеву территорию, где находятся склады с российским оружием.

— С правовой точки зрения это выглядело бы нормально, если бы Молдавия контролировала территорию Приднестровья. Но в Тирасполе есть власть, с которой нужно решать все вопросы, в том числе относительно принадлежности территорий. В последнее время нормы международного права вообще перестали работать. Это всё несерьезно, даже в нынешних условиях. Это не смелость, это глупость, — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».

Решит НАТО

Схожую позицию разделяет и политолог Игорь Иваненко.

«Молдавия уже неоднократно делала территориальные уступки Украине. Взять, к примеру, ее согласие на использование молдавского побережья Днестра для проведения Украиной работ на гидроузле у Новоднестровской ГЭС. До сих пор не поставлена точка в эпопее с передачей Кишиневом Киеву участка автотрассы (8 км) вблизи молдавского селения Паланка. Формально последний пример стал частью территориального размена в обмен на 400 м дунайского побережья, уступленных Украиной», — пояснил он.

Эксперт полагает, что вопрос передачи Молдавией арсенала с советским оружием Украине зависит в первую очередь от позиции западных стран.

Раскусили обмен_7 Вид на Новоднестровскую ГЭС Фото: commons.wikimedia.org

«Если они примут такое решение, Кишинев выполнит его без особых раздумий. Киев благодаря такой сделке может получить огромные запасы боеприпасов, а Молдавия — способ избавиться от застарелого конфликта вокруг арсенала под российской юрисдикцией. Выяснение отношений с русской охраной складов и властями самоопределившегося Приднестровья в таком случае станет делом Киева», — полагает специалист.

При этом политолог отмечает, что вопрос в том, насколько получение украинцами большого арсенала боеприпасов отвечает интересам НАТО.

«Ведь вполне вероятно, что это приведет к огромному всплеску нелегальной торговли боеприпасами. Да и усиление военно-технической самодостаточности Украины — спорное достижение в глазах западных правительств», — уверен Иваненко.

Раскусили обмен_5 Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» отмечает, что в нынешней ситуации переплетаются два вопроса — международно-правой и политический.

— В Конституции Молдавии должны быть положения, касающиеся территориальной целостности, с указанием, с помощью каких процедур можно осуществить такой размен территорий, если это можно: требуется решение парламента или проведение референдума. Например, российская конституция такого не предусматривает. В Советском Союзе был такой опыт обмена территориями после Второй мировой войны: Украинская ССР обменивала небольшие территории в Польше. Но вообще обмен территориями — это очень сложный вопрос, — пояснил эксперт.

По его словам, сложно отдать другой стране то, что «ты сам не контролируешь».