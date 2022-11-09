Тактический отъем: как Зеленский «обобрал» олигархов

Под контроль минобороны Украины передали пять стратегически важных предприятий, которыми прежде владели олигархи. Наибольший удар пришелся по Игорю Коломойскому — его лишили контроля сразу над несколькими крупными активами. Однако такое решение не стоит называть национализацией, предприятия еще могут вернуть. Почему на Украине считают, что богатейшие люди страны не останутся внакладе, разбирались «Известия».

Забрали на нужды фронта

О переходе сразу нескольких крупнейших украинских предприятий, связанных с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, в собственность государства стало известно 7 ноября, что вызвало ассоциацию с Октябрьской революцией и большевистскими методами.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку действительно приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций «Укрнафты», важнейшего предприятия по добыче нефти на Украине. В структуру компании также входит крупнейшая сеть автозаправок. Второе «национализированное» предприятие — «Укртатнафта», владеющая Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. До апрельских обстрелов он играл огромную роль в обеспечении украинской армии и населения топливом. Два перечисленных предприятия имеют отношение к Игорю Коломойскому.

Тактический отъем Вид на здание энергетической компании «Укрнафта» в Киеве, Украина Фото: REUTERS/Sergei Karazy

Третье — «Мотор Сич» , основным собственником которого был арестованный недавно Вячеслав Богуслаев, — специализируется на разработке, выпуске и ремонте газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и силовых агрегатов электростанций.

Четвертое изъятое государством предприятие — автомобильный завод «КрАЗ», известный еще с советских времен, выпускает бронеавтомобили для нужд армии. Он подконтролен Константину Жеваго, давно покинувшему пределы родины. Госбюро расследований (ГБР) подозревает его в растрате 2,5 млрд гривен банка «Финансы и кредит» и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

Наконец, пятое предприятие — «Запорожтрансформатор» — производит трансформаторы , в которых нуждается украинская энергетика для восстановления после обстрелов. Его собственником был Константин Григоришин, которого называли одним из спонсоров «оранжевой революции» и дважды высылали с Украины.

Все предприятия, фигурирующие в списке, и так полностью перешли на военные рельсы и выполняли гособоронзаказ. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, их изъятие поможет еще больше обеспечить «насущные проблемы сектора обороны».

Национализированные активы получили статус военного имущества и переданы в распоряжение минобороны. В ведомстве сформировали наблюдательные советы, которые назначат новый менеджмент.

Тактический отъем Производство вертолетов на заводе «Мотор Сич» в Запорожье Фото: TASS/Zuma

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов позже уточнил, что по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам либо им будет выплачена компенсация. По закону на это отведено пять лет.

Опирались, судя по опубликованным документам, на закон, принятый еще в 2012 году, — «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения». В сентябре в него внести правки. Обошлись при этом без судебных процедур. И, следовательно, смогут воспользоваться такой схемой для изъятия любого предприятия — «на нужды фронта».

Один в шоке, второй в бегах, третий — под арестом

Неназванные источники сообщают украинским СМИ, что в Офисе президента такое решение «частично связывают с борьбой с олигархами». А в окружении Коломойского убеждают, что известие о национализации пакетов акций стало для него шоком. И теперь под вопросом функционирование телеканала «1+1», так как основным ресурсом для финансирования были доходы от нефтяных компаний.

Олигарха, которого называли патроном Зеленского, как будто преследуют неприятности. В сентябре Окружной суд Днепра отменил право компании предпринимателя на эксплуатацию городского аэропорта. А летом стало известно, что Коломойского лишили украинского гражданства. Офис президента отказался предоставить указ, но подтвердил его существование. Впрочем, сам Коломойский шутил, что запрет иметь двойное гражданство (по конституции Украины) он не нарушает, ведь у него тройное.

Тактический отъем В сборочном цехе на заводе компании «ОАО «Мотор Сич» Фото: ТАСС/Марина Лысцева

У другого фигуранта списка национализированных предприятий проблемы еще серьезнее. В начале ноября Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в коллаборационизме. По версии следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий авиадвигателей в Россию. 83-летнему Богуслаеву, который, к слову, имеет звание Героя Украины, суд назначил два месяца ареста.

Долгие годы Россия была основным рынком сбыта для «Мотор Сич», в профильной среде на Украине обсуждали, что и после 2014-го какое-то взаимодействие сохранялось. Адвокат Богуслаева утверждает, что на заключение контрактов по поставкам двигателей, которые затем оказались в российских вертолетах, давало добро «государство Украина в лице государственных органов». Сотрудники СБУ якобы еще с марта знали о поставках двигателей в Россию, но дело начали раскручивать только осенью.

О риске национализации говорят и в отношении компаний российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. По данным Нацбанка Украины, через компанию ABH Holdings S.A. из Люксембурга они владеют 45,3% акций одного из системных украинских финучреждений — Альфа-банка. Законодательная основа для этого подготовлена: Нацбанку достаточно признать банк неплатежеспособным, и уже на следующий день он может направить в кабмин свое представление на национализацию. А еще через день правительство имеет право забрать эту структуру за 1 гривну.

Тактический отъем Здание Национального банка Украины Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Бывшие владельцы и работники банка не смогут вернуть свои вклады и даже деньги с карточных счетов, им запретят любые операции в этой структуре. Таким образом, постараются не допустить любого вывода средств из национализируемого банка. Недавние заявления Михаила Фридмана о готовности вложить $1 млрд в украинский банк делу не помогли.

Кроме того, на Украине заявляли о намерении национализировать более 900 принадлежащих России объектов. В список вошли «Энергомашспецсталь» в Краматорске и сеть магазинов BROCARD, которую связывают с российскими собственниками.

«Олигархи себя не обделят»

Национализация важных для экономики предприятий в военное время оправданна, но в условиях нынешней Украины даже разумная идея получает искаженный смысл, говорит ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

«И в данном случае речь идет в первую очередь о том, чтобы расходы на содержание предприятий в сложное время взяло на себя государство, то есть убытки будут возложены на плечи налогоплательщиков, — объясняет собеседник «Известий» — Если, как надеются на Украине, ситуация изменится в лучшую для них сторону, то предприятия вернут владельцам. А те, судя по всему, рассчитывают на восстановление поврежденных в ходе авианалетов активов за счет государства. Всё как обычно — олигархи себя не обделят».

При негативном развитии событий (наиболее вероятном) они попытаются получить компенсацию от властей. Как Коломойский за отобранный Приватбанк, приводит пример Дудчак.

При этом довольно наивно полагать, что обиженные олигархи объединятся и начнут противодействовать Зеленскому. «Он ведь не выходит за рамки дозволенного сверху, он ретранслятор чужой воли, с ограниченными возможностями собственных действий, — уверен политолог. — Поэтому выступление против Зе — выступление против тех, кто управляет Украиной. Можно вспомнить, как посольство США гасило конфликт между Петром Порошенко и Игорем Коломойским».

Тактический отъем Игорь Коломойский Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Передача пяти предприятий минобороны — это лишь временное изъятие имущества в управление. И, скорее всего, инициаторами такого шага были сами олигархи, соглашается бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Кременчугский нефтеперерабатывающий завод поврежден ракетными ударами и приносит сплошные убытки. Плюс Коломойский брал кредиты, а долги его нефтяного бизнеса перед Украиной не менее $500 млн. Вот они и придумали временно повесить свои проблемы на государство. Деньги на восстановление того же Кременчугского завода возьмут из бюджета, а после окончания боевых действий имущество вернут или выплатят компенсацию — тоже, понятно, из бюджета. Поэтому ничего у олигархов не забрали, а скорее обобрали — но не бизнесменов, а простых людей », — говорит собеседник «Известий».