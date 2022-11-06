Молдавия сосредотачивается: Кишинев задумал перевооружить армию

Молдавия на протяжении последнего полугода постоянно проводит военные учения, в том числе со странами НАТО. В стране планируют перевооружить армию под предлогом якобы растущей внешней угрозы, а также подготовить новую стратегию безопасности. Что задумали молдавские власти — разбирались «Известия».

Будет и не будет

«В последнее время в публичном пространстве по обоим берегам Днестра появились голословные обвинения в том, что Молдавия готовит военные действия против приднестровского региона» , — говорится в сообщении Бюро политики по реинтеграции при кабмине Молдавии.

Власти заверили, что «информация о подготовке военных действий против Приднестровья не соответствует действительности», так как Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта сторон и не планирует дестабилизировать ситуацию.

Также министр обороны Молдавии Анатолий Носатый опроверг распространяемую в СМИ информацию о готовящейся мобилизации, отметив, что для этого нет предпосылок. В оборонном ведомстве страны отметили, что для этого в республике вначале должно быть введено осадное или военное положение, после этого парламент по предложению Высшего совета безопасности может объявить мобилизацию. Вслед за этим глава государства с одобрения парламента может пояснить, идет ли речь о частичной или всеобщей мобилизации.

Молдавия сосредотачивается Военнослужащие армии Молдавии на открытии многонациональных учений Rapid Trident-2018 на Яворовском полигоне во Львовской области Фото: РИА Новости/Стрингер

Носатый добавил, что для развития такого сценария необходимы серьезные причины. Например, если боевые действия на Украине приблизятся к границам Молдавии или увеличится поток беженцев.

Впрочем, президент Молдавии Майя Санду всё же не исключает возможности подготовки мобилизации в будущем. В этом она призналась пранкерам Лексусу и Вовану (Алексею Столярову и Владимиру Кузнецову), думая, что общается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Конечно, мы должны быть к этому (мобилизации. — «Известия») готовы. Во-первых, если русские подойдут близко к Одессе, мы должны быть готовы принять население Одессы, которая находится всего в 70 км от нашего контрольно-пропускного пункта на границе. Принять всех этих людей станет большим вызовом для нас. <…> Несмотря на то что у нас небольшая армия, нам придется использовать ее для защиты своей территории», — подчеркнула Санду.

В Минобороны Молдавии впоследствии заявили, что эта запись фейковая. Однако в целом дискуссии о возможном проведении мобилизации вспыхивают в Кишиневе постоянно. Так, на прошлой неделе власти страны сообщили, что над территорией Молдавии пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море.

Молдавия сосредотачивается Военнослужащие армии Молдавии во время репетиции парада военной техники ко Дню независимости Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

А в июле организовали учебные сборы резервистов. Как пояснил тогда глава Центра управления мобилизационными ресурсами Молдавии Октавиан Друцэ, «военные хотели убедиться в том, что люди помнят о службе в армии», а также в том, насколько хорошо они умеют обращаться с военной техникой и оружием. За месяц до этого курсанты военной академии упражнялись в стрельбе.

Маневры без конца

В целом Молдавия проводит военные учения на протяжении последнего полугода почти каждый месяц, в том числе со странами Североатлантического альянса. Так, военные учения Joint Combined Exchange Training, которые молдавская армия проводила вместе с партнерами НАТО — румынскими и британскими военными — вблизи зоны безопасности, сильно беспокоили власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков.

Маневры в центре подготовки национальной армии Молдавии проходили с 10 по 21 октября.

Союзники отрабатывали взаимодействие в миротворческой операции. За месяц до этого на полигоне Бульбоака в 20 км от Приднестровья проходили учения «Огненный щит – 2022». В нем вместе с молдавскими солдатами участвовали румынские и американские военные.

Молдавия сосредотачивается Военнослужащие Национальной армии Молдавии на военных учениях «Огненный щит – 2016» на военном полигоне Бульбоака Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

По словам Белякова, ранее Кишинев не принимал столь активного участия в военных маневрах. «В этом году эти учения приобрели большой объем, что, в свою очередь, вызывает определенную озабоченность у миротворческой операции, поскольку всё это проводится вблизи зоны безопасности», — подытожил он. При этом политик отметил, что до этого стороны договорились не проводить военных учений как в зоне безопасности, так и на прилегающей к ней территории.

Беляков добавил, что у молдавских властей есть возможность проводить учения в других районах, однако они намеренно этого не делают. «Мы считаем, что молдавская сторона поступает неконструктивно», — подытожил он.

Армия маленькая, запросы большие

Помимо этого, Кишинев перевооружает армию под предлогом якобы растущей внешней угрозы. Молдавские власти неоднократно благодарили румынское оборонное ведомство «за укрепление региональной безопасности». Кроме того, помочь Кишиневу в модернизации армии пообещали и в Берлине. В частности, речь идет о военной технике, в том числе беспилотниках. По словам министра обороны Молдавии Анатолия Носатого, в настоящее время армия страны насчитывает около 6 тыс. военных, а также 2 тыс. гражданских, а вооружение в основном осталось с советских времен.

Ранее ЕС решил выделить Кишиневу €40 млн на закупку мобильных платформ, дронов и средств связи для армии. Это вдвое больше оборонного бюджета страны. По словам госсекретаря минобороны Молдавии Валерия Мижа, местным военным нужны мобильные платформы IVECO или HAMWE.

Молдавия сосредотачивается Бронеавтомобили TAB-71 Фото: commons.wikimedia.org/Cătălin Ovreiu

Сейчас на вооружении у Кишинева только бронеавтомобили TAB на 8-колесной платформе и устаревшие гусеничные машины. Помимо этого, в оборонном ведомстве планируют оснастить батальон тылового обеспечения грузовиками и оборудованием, обеспечивающим поддержку военных операций. Обсуждается закупка транспортных вертолетов. В целом молдавские власти пытаются перевести войска на стандарты НАТО.

Нейтральное государство

На фоне этого в Кишиневе задумались над созданием новой стратегии безопасности. Ее проект должен быть готов к апрелю 2023 года. «Стало очевидно, что мы больше не можем полагаться исключительно на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтралитет. Мы должны перейти непосредственно к развитию обороноспособности», — прокомментировал это решение главный советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности, секретарь высшего совета безопасности страны Дорин Речан.

Он заявил, что такая необходимость появилась у Кишинева после начала украинского кризиса и молдавские власти должны «стать гибче и найти возможность больше вовлекать граждан в обеспечение безопасности и развития страны».

Такое решение раскритиковали в российском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что недипломатический вариант урегулирования ситуации, на который рассчитывает Кишинев, «повлечет негативные последствия для Молдавии и всего региона».

Молдавия сосредотачивается Президент Молдавии Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции в Кишиневе, май 2022 года Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Западные страны стремятся втянуть Кишинев на фоне обострения украинского кризиса в зону своего влияния. В частности, Евросоюз предоставил республике статус кандидата на вступление, а НАТО пообещало «практическую и политическую поддержку».

При этом многие в стране выступают против трат на оборону. Так, оппозиционные политики, среди которых представители партии «Шор», подчеркивают, что, согласно конституции страны, Молдавия — нейтральное государство и деньги могли бы пойти на нужды населения.

Пока ЕС дает, бери

— У Молдавии мизерная армия, и никакой новой техники страна в последние годы не закупала. Но в целом местная армия несамостоятельная. С 2012 года у Кишинева есть соглашение с Бухарестом, согласно которому чуть ли не румынский Генштаб управляет молдавскими вооруженными силами. И это соглашение не денонсировано. Их вооружат на фоне антироссийской истерии, — отметил в беседе с «Известиями» глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан.

По мнению политолога, пока сложно сказать, выльется ли это во что-то серьезное.

Молдавия сосредотачивается Вид на здание министерства государственной безопасности Приднестровья, обстрелянное из ручных гранатометов 25 апреля Фото: ТАСС/пресс-центр МВД ПМР

— В этом году были провокации против Приднестровья: запускали дроны, но на этом всё и закончилось. Скорее всего, Кишинев не захотел вовлекаться в это. Молдавия поддержала антироссийские санкции, не захотела восстанавливать авиасообщение, теперь пытается извлечь выгоду. Раз Европа дает, надо брать. Дроны можно использовать для военной разведки, а можно и для охраны границы, в полицейских пограничных миссиях. В этих действиях молдавских властей много пиара. Они действуют по принципу: всё плохо, инфляция рекордная, цены подскочили, но хоть тут нам подкинули. Армия будет сильной, будем гордиться, — добавил политолог в беседе с «Известиями».

Молдавские власти уже давно заявляют о том, что Россия представляет угрозу для республики, пояснил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Особенно активно об этом говорили в самом начале СВО, опасаясь, что Приднестровье перейдет под контроль РФ. Но потом такие заявления сошли на нет. Дискуссия оживилась совсем недавно. Когда заговорили о том, что якобы российские ракеты пролетели над территорией Приднестровья и что это было нарушением молдавской границы. Хотя такой необходимости, в общем-то, не было, — отметил политолог.

Специалист подчеркнул, что у Кишинева фактически нет армии.

Молдавия сосредотачивается Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

— У страны нет на это средств. Под контролем у соседних румын фактически находятся все силовые службы Молдавии. Происходит проникновение румынских и натовских специалистов в силовые структуры республики, так будет проводиться их трансформация и переработка, но на самом деле это очень долгий процесс. Главный процесс заключается в обучении — практика постоянных контактов приводит к тому, что все силовые структуры Молдавии будут полностью сориентированы на западных союзников. Это может пригодиться на случай возникновения внутренних конфликтов. Люди из команды Майи Санду оказались не очень успешными и умелыми руководителями. В настоящее время идут процессы в молдавском обществе: люди выходят на улицы, происходит силовое подавление этих акций, — отметил эксперт.

Офицеров-Бельский подчеркнул, что не видит силового решения приднестровского конфликта.