Удар в Спыну: почему в Молдавии не утихают акции протеста

В Молдавии усугубляются экономические трудности, растут тарифы и цены. Оппозиция всё чаще выходит протестовать против действующего правительства. Одним из наиболее критикуемых и высмеиваемых чиновников стал вице-премьер Андрей Спыну, который предложил заменить российский газ ивовыми деревьями. Дополнительным фактором напряженности стало то, что на мемориальном комплексе на востоке Молдавии не включили Вечный огонь. «Известия» разбирались в ситуации.

Вечный огонь не включили впервые

24 августа в Молдавии отмечался День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Лидеры страны в этот день традиционно отдают дань памяти погибшим, возлагают цветы к воинским мемориалам. На этот раз, однако, политики повели себя иначе. Ни президент страны Майя Санду, ни глава правительства Наталья Гаврилица в мероприятиях участия не приняли.

Более того, на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», где шли основные бои Ясско-Кишиневской операции по освобождению республики от фашизма, не стали зажигать Вечный огонь. «На мемориале увековечена память 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Никаких заявлений по случаю Дня освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало. Видимо, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», — сообщил председатель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Удар в Спыну Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Интересно, что проблемы с Вечным огнем в Молдавии возникают не первый раз. В октябре прошлого года власти отключили газ на мемориале в Кишиневе. Неравнодушные граждане тогда стали нести к комплексу свечи. «Огонь должен гореть, это символ того, что мы остаемся людьми, сохраняем память поколений», — объясняла одна из активисток. Когда акция стала массовой, власти пересмотрели свое решение и включили огонь вновь.

Кишиневу нечем платить за газ

Скандал в Шерпенах разразился на фоне больших проблем с газом. Осенью прошлого года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили контракт сроком на пять лет. Стороны договорились, что цена будет рассчитываться по формуле, в основе которой рыночная стоимость топлива. Поэтому сейчас, когда котировки на европейских биржах растут, топливо для Молдавии дорожает. Если в 2020 году средняя цена на газ для республики составляла $149 за 1 тыс. куб. м, то в июле 2022 года она выросла до $990, в августе — до $1458.

В результате уже в начале 2022 года «Молдовагаз» несколько раз задерживал платежи. Летом трудности возникли вновь, в августе помогло только то, что «Газпром» разрешил отсрочить выплату очередного аванса. За последние три месяца в стране дважды росли тарифы для населения. Для многих стоимость топлива стала неподъемной, возникла эпидемия неплатежей.

Удар в Спыну Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Молдавские политики при этом предупреждают, что зимой будет еще труднее. «Мы все должны мобилизоваться, чтобы снизить потребление там, где возможно. Мы предлагаем в добровольном порядке снизить минимум на 15% потребление газа. Как это делают все страны ЕС», — говорит курирующий энергетику вице-премьер страны Андрей Спыну.

Чиновник также обещает, что правительство позаботится о заготовке дров, угля и мазута для обогрева домов. Наиболее резонансной стала идея Спыну высадить в Молдавии на 100 га земли ивовые деревья, которые якобы могут стать альтернативным источником энергии. «Но это не к грядущей зиме, за год они не вырастут», — предупреждает вице-премьер.

На экономику влияют беженцы и засуха

Экономические проблемы вызваны не только ценами на газ. В последние полгода Молдавия пережила наплыв украинских беженцев. С февраля границу пересекли 520 тыс. человек. Большая часть проследовала через республику транзитом, отправилась дальше в Евросоюз. Но почти 100 тыс. человек остаются в республике на постоянной основе. Страны ЕС для преодоления миграционного кризиса пообещали предоставить Кишиневу €650 млн. Власти республики, однако, заявляют, что страна получила лишь малую часть этих денег.

Другая проблема — аномальная засуха. Из-за жары уровень воды в Днестре упал до рекордно низких отметок, обмелели притоки реки, высохла земля. Фермеры говорят, что погибла почти вся кукуруза, треть пшеницы и подсолнечника. Дополнительные сложности вызвало также то, что Россия ограничила ввоз молдавских фруктов. По данным Россельхознадзора, в продукции обнаружены «карантинные объекты» — насекомые, возбудители заболеваний, сорняки.

Оппозиция рассчитывает «скинуть» Санду

В результате инфляция по итогам июля в Молдавии достигла 33,55%, это привело к нарастанию протестной активности. Больше всего выступлений в Гагаузской автономии. Здесь с середины июля жители каждые выходные выходят на митинги. Участники требуют снизить цены на газ, топливо, коммунальные платежи и продукты. Активисты также хотят, чтобы президент Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица попробовали договориться с Москвой о поставках газа и растительной продукции.

Другие участники на местные власти и не надеются, ждут помощи извне. «Россия нам поможет, потому что мы русскоязычные. Они вот здесь близко, может быть, скоро мы выйдем их встретить с калачом. Каурма, кывырма и каберне — с этими тремя «К» выйдем им навстречу», — сказал в ходе одного из митингов депутат народного собрания Гагаузии Александр Динжос.

Удар в Спыну Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

В конце лета акции протеста участились и в Кишиневе. Митинги возглавляет оппозиционный Блок коммунистов и социалистов и партия «Шор». «100–150 тыс. человек нужно собрать в октябре-ноябре на главной площади Кишинева, тогда мы поставим точку. Объединимся, скинем, а потом каждый пусть идет на досрочные выборы со своей идеологией. Мы должны вместе бороться до конца. Я не хочу и не допущу, чтобы Майя Санду продала страну румынам», — говорит бывший президент страны Игорь Додон. Пока оппозиционерам, правда, удалось добиться лишь того, что в правительстве анонсировали отставку нескольких министров.

Акции протеста будут разрастаться

Эксперты говорят, что Молдавию может ждать усугубление кризиса. «Украина пытается втянуть Молдавию в конфликт с Россией. Но в Кишиневе понимают, что противостояние с Москвой будет стоить очень дорого, поэтому увиливают от конфронтации . К тому же в молдавском обществе довольно много тех, кто не испытывает восторга от прозападного курса, не разделяет антироссийские настроения», — отмечает в беседе с «Известиями» профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

Она добавляет, что осенью ситуация в Молдавии может ухудшиться. «Экономические проблемы усилятся, акции протеста будут разрастаться. Но без организованной внешней поддержки реально изменить ситуацию в стране у оппозиции не получится. А на данный момент этой внешней поддержки нет, поэтому изменения политического курса в стране я не прогнозирую», — подчеркивает эксперт.

Удар в Спыну Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU