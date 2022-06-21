Табор уходит: Молдавию затягивает в энергетический кризис

Молдавия обсуждает с европейскими партнерами создание фонда субсидирования, чтобы смягчить последствия роста цен на газ. Республике без такой поддержки придется очень тяжело — возможное получение статуса кандидата на вступление в ЕС не решит ее экономических проблем. Страна в затяжном кризисе, как и отношения с ее основным поставщиком газа и электричества — Россией. Ухудшит ли и без того непростую ситуацию окончательный запрет российских новостных программ, разбирались «Известия».

Дорогой артист против дороговизны

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг против роста цен, собравший, по словам организаторов, 40 тыс. человек (по данным полиции — в 10 раз меньше). Протестующие требовали отставки правительства и скандировали: «Долой власть!». В финале должен был выступить российский певец Филипп Киркоров, но полиция отказалась пропустить на центральную площадь грузовик, перевозивший сцену, — искали «подозрительное оборудование». В итоге концерт просто отменили.

«Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ и электричество, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума», — выступала одна из организаторов акции, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. При этом расходы на столь дорогого зарубежного артиста — да еще на митинге против обнищания — возмутили многих сторонних наблюдателей.

Табор уходит Акция протеста в Кишеневе, 19 июня 2022 года Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

На вопрос «Что больше всего подорожало?» жители молдавской столицы, опрошенные «Известиями», отвечали одинаково: «Да всё!». Продукты питания — на треть, одежда, обувь — на четверть. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены растут последние два года, а с февраля всё менее доступны стройматериалы и металлы — их привозили из России и Украины.

Но самый болезненный скачок цен — на энергоносители. Газ стоит в разы дороже, чем летом прошлого года. Им отапливают 75% домовладений и квартир. Литр бензина — 35 леев (больше 100 рублей).

Ответственность за экономический кризис в стране оппозиция возложила на правительство и правящую партию «Действие и солидарность». Социалисты называют нынешнее положение геноцидом. Но взлетевшие цены для них — не единственный повод сгущать краски.

В начале июня в главном офисе Партии социалистов прошли обыски — в рамках расследования дела о незаконном финансировании политического формирования. А в конце мая на почетного председателя, бывшего президента Игоря Додона, завели уголовное дело. Подозрения пали и на его супругу Галину. Их обвиняют в незаконном обогащении и коррупции. «Этот процесс — надуманный предлог для инициирования политической расправы со стороны госпожи Майи Санду, которая хочет во что бы то ни стало убрать главного оппонента», — утверждает Додон.

Табор уходит Бывший президент Молдавии Игорь Додон в здании суда, май 2022 года Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

В Москве ситуацию назвали «циничной». Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что в республике не будут проводить зачистку «политического поля от сил и объединений, которые выступают за развитие дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией».

Яблоки раздора

Сейчас официальный Кишинев поддерживает отношения с Москвой только на уровне послов. Сотрудничество в финансовой сфере приостановлено: банки в Молдавии, подавляющее большинство которых имеет иностранный капитал и руководство за рубежом, соблюдают все ограничения, внедренные международными финансовыми организациями против России. Экспорт уменьшился, поскольку транзит через Украину невозможен.

Поставки в Россию, Белоруссию и на Украину до начала спецоперации составляли 15% от всего экспорта республики. Импорт из этих стран — 26%. «Это значит, что нам придется переориентировать закупки, привозить товары издалека, что отразится на цене, на инфляции, хотя товары и так подорожали», — говорила Санду.

При этом в структуре импорта в Россию из Молдовы — преимущественно свежие фрукты, сыры и вина. И хотя больше половины объема сельскохозяйственной продукции Молдавия поставляет на рынок ЕС, яблоки покупает в основном Россия — Европе хватает поставок из Польши и Сербии . Но теперь время в пути для молдавских товаров увеличилось в два раза, а значит, существенно растет и расход топлива. Проще оставить фрукты на хранение в холодильниках — но и прибыли от этого не будет.

Табор уходит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По контракту с «Газпромом» — тоже никакой определенности. Молдавские власти опасались, что поставщик с 1 мая расторгнет договор из-за невыполнения условий протокола — они так и не провели аудит долга «Молдовагаза» (который, по мнению российской стороны, составляет $709 млн). Но поставки идут в штатном режиме. С июня республика платит «Газпрому» по $880 за тысячу кубометров, повысив тариф для жителей на 22%. И хотя стоимость немного снизилась (в апреле закупочная цена составляла $1,2 тыс. за тысячу кубометров, а в мае — $920), для потребителей это тяжелое бремя.

На этом фоне Санду подписала закон о запрете новостных программ из России. Он вступит в силу после официальной публикации 24 июня. Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает более жесткие санкции. Компанию-транслятор могут лишить лицензии на семь лет.

«По сути это ничего не изменило, российские новостные и аналитические передачи запретили еще в президентство Додона по инициативе Демократической партии во главе со всесильным тогда олигархом Владимиром Плахотнюком, — обращает внимание директор кишиневского Balkan-centre, политолог Сергей Манастырлы. — Сейчас просто расширили запрет. Люди прекрасно смотрят российские передачи через интернет или спутниковое телевидение».

Жителей гораздо больше волнует другое — страна в затянувшемся экономическом и энергетическом кризисе, а власть некомпетентна и неспособна справиться с администрированием и урегулированием кризисных ситуаций, говорит Манастырлы.

Табор уходит Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Политической удачей стала рекомендация Еврокомиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Хотя дальнейший прогресс двух стран на пути евроинтеграции по-прежнему зависит от крайне непростых задач: деолигархизации, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, реформирования системы юстиции, повышения качества госуслуг. И всё же, по словам президента Санду, нынешнее достижение — «огромный прорыв в сравнении с тем, на каком этапе отношений с ЕС находилась Молдова год или три года назад».

Слабость пророссийских сил

Статус кандидата укрепит позиции действующей власти, но лишь на время, полагает директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский. «Это позитивный заряд для пассионарной части общества, которая настроена проевропейски. В Молдавии прекрасно понимают, что евроинтеграция — это длительный процесс. Примеров много: Сербия, Албания, Турция. «Но в республике надеются на приток финансов, —объясняет политолог. — Пройдет месяц, два, три, а большая часть простых людей так не увидит серьезных перемен».

Недовольных ситуацией в стране очень много, и они связывают это с политикой власти, а та совершает ошибку за ошибкой, ссылаясь на инфляцию в других странах, продолжает Андриевский. Но и те, кто ведет народ на баррикады, не вызывают у людей уважения и поддержки.

«Возьмем Илана Шора — он приговорен к семи годам по делу о «краже миллиарда», — приводит пример политолог. — Опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. В 2019-м стал депутатом и уехал в Израиль. Прокуратура объявила его в международный розыск. Но в 2021-м он снова стал депутатом. Его дело на апелляции. Такое ощущение, что коррумпируют всех судей и они постоянно переносят процессы».

Табор уходит Илан Шор Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Популистская партия левого толка, которую создал миллиардер, носит его имя. Симпатии пенсионеров она завоевала благодаря магазинам с низкими ценам. «Шор» относят к условно пророссийским, хотя сами они об этом открыто не заявляют.

Сергей Манастырлы считает, что в молдавском политическом поле и вовсе нет пророссийских сил: «Те формирования, которые выдавали себя за таковые, чтобы получить политические дивиденды и финансирование из Москвы, по сути занимались освоением бюджета. Например, Партия социалистов за весь период своей политической деятельности не одержала ни одной победы самостоятельно: или Россия помогала, или олигарх Владимир Плахотнюк. В 2021-м Москва окончательно потеряла к ней интерес. Сейчас партия, которая претендовала на звание самой большой республиканской силы в стране, от силы может выставить 200 человек на митинги».

Однако ориентированные на сотрудничество с Москвой политики еще есть, полагает Виталий Андриевский: «Нельзя сказать, что они совсем незаметны. Может быть, они считают, что пик активности надо перенести на осень — когда, возможно, будут новые договоренности по газу или по электричеству. Ведь Россия контролирует Кучурганскую ГРЭС, откуда Молдова получает 75% электричества. Оставшуюся четверть — из Украины. Поэтому я бы сказал, что сторонники Москвы не молчат, а, скорее, готовятся».

Политолог обращает внимание, что открытых антироссийских заявлений не делают и официальные власти. Воздержались они и от военной помощи Украине, отказавшись продать даже старые неисправные «МиГи». «В нашей стране, во-первых, нет современного оружия. Во-вторых, есть конституция, которая говорит, что мы не можем этого сделать», — объясняла Санду.

Табор уходит Молдавская ГРЭС Фото: commons.wikimedia.org

Москва при этом тоже воздерживается от резких заявлений в адрес Кишинева. В Кремле «встревожены преследованием» Додона, но подчеркивают, что это внутреннее дело Молдавии. Хотя в самой республике многие считают процесс показательным: чтобы продемонстрировать — такое ждет каждого, кто попытается выступать в политическом пространстве за сближение с Москвой. Но правительству сейчас в любом случае придется сосредоточиться не на политике, а на минимизации последствий экономического кризиса.