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Додона обвинили в незаконном владении имуществом на €1 млн

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона обвиняют в незаконном владении имуществом стоимостью €1 млн. Об этом в четверг, 16 июня, заявили в антикоррупционной прокуратуре республики.

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По версии ведомства, Додон лично и через третьих лиц получил имущество на сумму более 21 млн леев (свыше €1 млн. — Ред.). Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход на 3 млн леев (€150 тыс. — Ред.).

В четверг в рамках этого же дела супруге Додона Галине предъявили обвинение в соучастии в незаконном обогащении. Прокуратура запретила ей в течение двух месяцев покидать страну.

«Я не признаю свою вину. Это политическое дело, заведенное с целью опорочить моего мужа», — сказала Додон журналистам после дачи показаний в прокуратуре.

Она также заявила о жестоком обращении со стороны правоохранительных органов и пожаловалась на преследование своего брата. Галина также ждет, что санкциям будет подвергнут старший сын Додонов Влад, который учится в России.

О вызове Галины Додон в прокуратуру стало известно 13 июня. Ее супруг оценил действия надзорного органа как желание отомстить со стороны действующего президента Молдавии Майи Санду. Ранее Додон обвинял ее в «политическом заказе» и называл обвинения в свой адрес сфабрикованными.

2 июня сотрудники антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии. Это объяснили тем, что Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования.

24 мая бывшего молдавского лидера задержали на 72 часа по подозрению в госизмене и коррупции. После задержания 26 мая политику были назначены 30 суток домашнего ареста, которые впоследствии обжаловала прокуратура.

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